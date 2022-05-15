https://ria.ru/20220515/bunt-1788621235.html
Заключенные СИЗО Херсона рассказали, как администрация спровоцировала бунт
Заключенные СИЗО Херсона рассказали, как администрация спровоцировала бунт - РИА Новости, 15.05.2022
Заключенные СИЗО Херсона рассказали, как администрация спровоцировала бунт
Сотрудники безопасности следственного изолятора Херсона открыли камеры и ушли с места службы, беспорядки начались после открытия камер с женщинами,... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T07:09
2022-05-15T07:09
2022-05-15T09:24
специальная военная операция на украине
служба безопасности украины
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788627546_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1c6a53eea55bcb498736c1582bdfc51b.jpg
ХЕРСОН, 15 мая - РИА Новости. Сотрудники безопасности следственного изолятора Херсона открыли камеры и ушли с места службы, беспорядки начались после открытия камер с женщинами, администрация обратилась к уголовным авторитетам с требованием поддержать бунт, рассказали РИА Новости заключенные.По словам сокамерника Вахтанга, сотрудники СИЗО, обеспечивающие безопасность, открыли камеры, в том числе те, где находились женщины, и ушли с места службы."Мы не поняли, что случилось. Обратились к начальнику через решетку, он сказал, что сейчас сами все увидите. Но после этого мы закрыли камеры, но их опять открывали… Девочек вообще никогда не открывали… А девочек специально открыли, чтобы происходил "кипишь" (суматоха – жарг.). Это была провокация. Не было ни бунта, ничего - это от нашего начальства произошло", - сказал собеседник агентства.По словам сокамерника Вахтанга, один из заключенных начал предпринимать попытки перелезть через забор, после чего прозвучал выстрел. "Я сам не видел, но говорят, что его застрелили", - добавил он.Ранее исполняющий обязанности начальника следственного изолятора Игорь Гуряков рассказал РИА Новости, что, являясь агентом СБУ, получил указания от своего куратора организовать бунт, предполагавший бегство заключенных для дестабилизации ситуации в городе для дискредитации действующий военно-гражданской администрации.Гуряков, поняв, что ситуация в СИЗО выходит из-под контроля и более 280 заключенных могут сбежать в город, обратился за помощью в военную комендатуру, после чего совместными усилиями украинских сотрудников СИЗО и военной полиции РФ бунт был подавлен до полной стабилизации ситуации.
https://ria.ru/20220514/zadachi-1788466122.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788627546_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0d90261da288fbc21d5a6b1b10c2de3b.jpg
"Сотрудники открыли камеры и ушли с места службы" – заключенные о ситуации в херсонском СИЗО
Сотрудники безопасности СИЗО Херсона открыли камеры и ушли с места службы. Беспорядки начались после открытия камер с женщинами. Администрация обратилась к "смотрящим" с требованием поддержать бунт, рассказали РИА Новости заключенные.
2022-05-15T07:09
true
PT2M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
служба безопасности украины, в мире, украина
07:09 15.05.2022 (обновлено: 09:24 15.05.2022)
Заключенные СИЗО Херсона рассказали, как администрация спровоцировала бунт
Заключенный СИЗО Херсона Вахтанг заявил, что сотрудники безопасности открыли камеры и ушли
ХЕРСОН, 15 мая - РИА Новости. Сотрудники безопасности следственного изолятора Херсона открыли камеры и ушли с места службы, беспорядки начались после открытия камер с женщинами, администрация обратилась к уголовным авторитетам с требованием поддержать бунт, рассказали РИА Новости заключенные.
"Администрация потребовала поддержать бунт. Мы этим никогда не занимались и не собирались рисковать своими жизнями, так как понимали, чем это может обернуться. Он (начальник СИЗО) сказал, что вопрос улажен и ничего не будет, а сами открыли "неблагополучную массу", которые начали передвигаться по территории", - сказал агентству "авторитетный" заключенный Вахтанг.
По словам сокамерника Вахтанга, сотрудники СИЗО, обеспечивающие безопасность, открыли камеры, в том числе те, где находились женщины, и ушли с места службы.
"Мы не поняли, что случилось. Обратились к начальнику через решетку, он сказал, что сейчас сами все увидите. Но после этого мы закрыли камеры, но их опять открывали… Девочек вообще никогда не открывали… А девочек специально открыли, чтобы происходил "кипишь" (суматоха – жарг.). Это была провокация. Не было ни бунта, ничего - это от нашего начальства произошло", - сказал собеседник агентства.
По словам сокамерника Вахтанга, один из заключенных начал предпринимать попытки перелезть через забор, после чего прозвучал выстрел. "Я сам не видел, но говорят, что его застрелили", - добавил он.
Ранее исполняющий обязанности начальника следственного изолятора Игорь Гуряков рассказал РИА Новости, что, являясь агентом СБУ
, получил указания от своего куратора организовать бунт, предполагавший бегство заключенных для дестабилизации ситуации в городе для дискредитации действующий военно-гражданской администрации.
Гуряков, поняв, что ситуация в СИЗО выходит из-под контроля и более 280 заключенных могут сбежать в город, обратился за помощью в военную комендатуру, после чего совместными усилиями украинских сотрудников СИЗО и военной полиции РФ бунт был подавлен до полной стабилизации ситуации.