https://ria.ru/20220515/bunt-1788621235.html

Заключенные СИЗО Херсона рассказали, как администрация спровоцировала бунт

Заключенные СИЗО Херсона рассказали, как администрация спровоцировала бунт - РИА Новости, 15.05.2022

Заключенные СИЗО Херсона рассказали, как администрация спровоцировала бунт

Сотрудники безопасности следственного изолятора Херсона открыли камеры и ушли с места службы, беспорядки начались после открытия камер с женщинами,... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T07:09

2022-05-15T07:09

2022-05-15T09:24

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ХЕРСОН, 15 мая - РИА Новости. Сотрудники безопасности следственного изолятора Херсона открыли камеры и ушли с места службы, беспорядки начались после открытия камер с женщинами, администрация обратилась к уголовным авторитетам с требованием поддержать бунт, рассказали РИА Новости заключенные.По словам сокамерника Вахтанга, сотрудники СИЗО, обеспечивающие безопасность, открыли камеры, в том числе те, где находились женщины, и ушли с места службы."Мы не поняли, что случилось. Обратились к начальнику через решетку, он сказал, что сейчас сами все увидите. Но после этого мы закрыли камеры, но их опять открывали… Девочек вообще никогда не открывали… А девочек специально открыли, чтобы происходил "кипишь" (суматоха – жарг.). Это была провокация. Не было ни бунта, ничего - это от нашего начальства произошло", - сказал собеседник агентства.По словам сокамерника Вахтанга, один из заключенных начал предпринимать попытки перелезть через забор, после чего прозвучал выстрел. "Я сам не видел, но говорят, что его застрелили", - добавил он.Ранее исполняющий обязанности начальника следственного изолятора Игорь Гуряков рассказал РИА Новости, что, являясь агентом СБУ, получил указания от своего куратора организовать бунт, предполагавший бегство заключенных для дестабилизации ситуации в городе для дискредитации действующий военно-гражданской администрации.Гуряков, поняв, что ситуация в СИЗО выходит из-под контроля и более 280 заключенных могут сбежать в город, обратился за помощью в военную комендатуру, после чего совместными усилиями украинских сотрудников СИЗО и военной полиции РФ бунт был подавлен до полной стабилизации ситуации.

https://ria.ru/20220514/zadachi-1788466122.html

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"Сотрудники открыли камеры и ушли с места службы" – заключенные о ситуации в херсонском СИЗО Сотрудники безопасности СИЗО Херсона открыли камеры и ушли с места службы. Беспорядки начались после открытия камер с женщинами. Администрация обратилась к "смотрящим" с требованием поддержать бунт, рассказали РИА Новости заключенные. 2022-05-15T07:09 true PT2M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

служба безопасности украины, в мире, украина