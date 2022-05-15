https://ria.ru/20220515/bunt-1788618550.html
Бунт в херсонском СИЗО оказался спланированной акцией СБУ
Бунт в херсонском СИЗО оказался спланированной акцией СБУ - РИА Новости, 15.05.2022
Бунт в херсонском СИЗО оказался спланированной акцией СБУ
Служба безопасности Украины организовала бунт в следственном изоляторе Херсона, предполагавший бегство заключенных для дестабилизации ситуации в городе, а также РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T05:06
2022-05-15T05:06
2022-05-15T10:32
специальная военная операция на украине
херсон
служба безопасности украины
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786185413_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_78bf533b1440984303e8820969e2a85b.jpg
ХЕРСОН, 15 мая — РИА Новости. Служба безопасности Украины организовала бунт в следственном изоляторе Херсона, предполагавший бегство заключенных для дестабилизации ситуации в городе, а также для дискредитации действующей военно-гражданской администрации, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности начальника следственного изолятора Игорь Гуряков.Ранее источник в российском силовом ведомстве сообщил РИА Новости, что в среду заключенные в следственном изоляторе в Херсоне подняли бунт и попытались сбежать в город. Беспорядки подавили совместными усилиями украинских сотрудников СИЗО и российской военной полиции."Данная акция планировалась давно сотрудниками СБУ. От своего куратора я неоднократно получал задания по дестабилизации обстановки в учреждении. Я всеми возможными силами пытался предотвратить ситуацию. Я это могу заявить с полной ответственностью, потому как являюсь агентом СБУ с 2005 года. Мой позывной Гурон. Куратором является Сипливый Андрей", — сказал Гуряков.По словам и. о. начальника СИЗО, 11 мая он получил команду от своего куратора из СБУ выпустить из камер всех заключенных, после чего обстановка накалилась и начала выходить из-под контроля — весь личный состав охраны объекта был расставлен по периметру.Как сообщил Гуряков, после того как ситуация стала полностью выходить из-под контроля, он решил связаться с военным комендантом города и запросил помощь.В течение десяти-пятнадцати минут в СИЗО прибыли сотрудники российских правоохранительных органов, после чего бунт удалось подавить, сообщил и. о. начальника изолятора.Гуряков подчеркнул, что сотрудники СБУ оказывали на него давление "личного характера", чтобы он принял участие в организации беспорядков. Но после того, как вспыхнул бунт и он выполнил указания кураторов, для него стало понятно, чем происходящее может закончиться для жителей Херсона.По словам начальника СИЗО, в камерах находятся более 280 заключенных, в том числе осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления."В других учреждениях планировались подобные мероприятия. Не только в следственном изоляторе, но и в других учреждениях", — добавил Гуряков.В свою очередь, сами заключенные рассказали РИА Новости, что сотрудники безопасности СИЗО открыли камеры и ушли с места службы. "Администрация потребовала поддержать бунт. Мы этим никогда не занимались и не собирались рисковать своими жизнями, так как понимали, чем это может обернуться. Он (начальник СИЗО) сказал, что вопрос улажен и ничего не будет, а сами открыли "неблагополучную массу", которые начали передвигаться по территории", — рассказал агентству заключенный Вахтанг.По словам его сокамерника, сотрудники СИЗО, обеспечивающие безопасность, открыли в том числе те камеры, где находились женщины. "Мы не поняли, что случилось. Обратились к начальнику через решетку, он сказал, что сейчас сами все увидите. После этого мы закрыли камеры, но их опять открывали… Девочек вообще никогда не открывали… А девочек специально открыли, чтобы происходил кипеж (суматоха — жарг.). Это была провокация. Не было ни бунта, ничего — это от нашего начальства произошло", — сказал собеседник агентства.Как сообщил сокамерник Вахтанга, один из заключенных попытался перелезть через забор, после чего прозвучал выстрел. "Я сам не видел, но говорят, что его застрелили", — добавил он.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. А глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что регион уже является неотъемлемой частью большой семьи — Российской Федерации.
https://ria.ru/20220514/zadachi-1788466122.html
https://ria.ru/20220514/uchitelya-1788466432.html
https://ria.ru/20220514/bolnitsa-1788466745.html
херсон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786185413_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d6c84291b988ab18b0cefd9ba3ed7fbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсон, служба безопасности украины, в мире
05:06 15.05.2022 (обновлено: 10:32 15.05.2022)
Бунт в херсонском СИЗО оказался спланированной акцией СБУ
И. о. начальника СИЗО Херсона Гуряков возложил ответственность за бунт в изоляторе на СБУ
ХЕРСОН, 15 мая — РИА Новости. Служба безопасности Украины организовала бунт в следственном изоляторе Херсона, предполагавший бегство заключенных для дестабилизации ситуации в городе, а также для дискредитации действующей военно-гражданской администрации, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности начальника следственного изолятора Игорь Гуряков.
Ранее источник в российском силовом ведомстве сообщил РИА Новости, что в среду заключенные в следственном изоляторе в Херсоне
подняли бунт и попытались сбежать в город. Беспорядки подавили совместными усилиями украинских сотрудников СИЗО и российской военной полиции.
"Данная акция планировалась давно сотрудниками СБУ. От своего куратора я неоднократно получал задания по дестабилизации обстановки в учреждении. Я всеми возможными силами пытался предотвратить ситуацию. Я это могу заявить с полной ответственностью, потому как являюсь агентом СБУ с 2005 года. Мой позывной Гурон. Куратором является Сипливый Андрей", — сказал Гуряков.
По словам и. о. начальника СИЗО, 11 мая он получил команду от своего куратора из СБУ
выпустить из камер всех заключенных, после чего обстановка накалилась и начала выходить из-под контроля — весь личный состав охраны объекта был расставлен по периметру.
"После того как осужденные начали приближаться к основному заграждению, от них неоднократно потребовали прекратить противоправные действия и вернуться в камеры. После того как они начали штурмовать КПП номер один, сотрудниками охраны было применено оружие. Сперва были выстрелы вверх, после — на поражение, в результате чего погиб один заключенный", — привел украинский офицер подробности произошедшего.
Как сообщил Гуряков, после того как ситуация стала полностью выходить из-под контроля, он решил связаться с военным комендантом города и запросил помощь.
В течение десяти-пятнадцати минут в СИЗО прибыли сотрудники российских правоохранительных органов, после чего бунт удалось подавить, сообщил и. о. начальника изолятора.
Гуряков подчеркнул, что сотрудники СБУ оказывали на него давление "личного характера", чтобы он принял участие в организации беспорядков. Но после того, как вспыхнул бунт и он выполнил указания кураторов, для него стало понятно, чем происходящее может закончиться для жителей Херсона.
"Кураторы пояснили, что это необходимо для того, чтобы осужденные вышли в город и начали устраивать массовые беспорядки, чтобы потом обвинить в этом Россию", — сказал он.
По словам начальника СИЗО, в камерах находятся более 280 заключенных, в том числе осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления.
"В других учреждениях планировались подобные мероприятия. Не только в следственном изоляторе, но и в других учреждениях", — добавил Гуряков.
В свою очередь, сами заключенные рассказали РИА Новости, что сотрудники безопасности СИЗО открыли камеры и ушли с места службы. "Администрация потребовала поддержать бунт. Мы этим никогда не занимались и не собирались рисковать своими жизнями, так как понимали, чем это может обернуться. Он (начальник СИЗО) сказал, что вопрос улажен и ничего не будет, а сами открыли "неблагополучную массу", которые начали передвигаться по территории", — рассказал агентству заключенный Вахтанг.
По словам его сокамерника, сотрудники СИЗО, обеспечивающие безопасность, открыли в том числе те камеры, где находились женщины. "Мы не поняли, что случилось. Обратились к начальнику через решетку, он сказал, что сейчас сами все увидите. После этого мы закрыли камеры, но их опять открывали… Девочек вообще никогда не открывали… А девочек специально открыли, чтобы происходил кипеж (суматоха — жарг.). Это была провокация. Не было ни бунта, ничего — это от нашего начальства произошло", — сказал собеседник агентства.
Как сообщил сокамерник Вахтанга, один из заключенных попытался перелезть через забор, после чего прозвучал выстрел. "Я сам не видел, но говорят, что его застрелили", — добавил он.
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области
. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Секретарь генсовета "Единой России
" Андрей Турчак
ранее заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. А глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо
подчеркнул, что регион уже является неотъемлемой частью большой семьи — Российской Федерации.