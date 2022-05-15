https://ria.ru/20220515/bunt-1788618550.html

Бунт в херсонском СИЗО оказался спланированной акцией СБУ

Бунт в херсонском СИЗО оказался спланированной акцией СБУ - РИА Новости, 15.05.2022

Бунт в херсонском СИЗО оказался спланированной акцией СБУ

Служба безопасности Украины организовала бунт в следственном изоляторе Херсона, предполагавший бегство заключенных для дестабилизации ситуации в городе, а также РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T05:06

2022-05-15T05:06

2022-05-15T10:32

специальная военная операция на украине

херсон

служба безопасности украины

в мире

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ХЕРСОН, 15 мая — РИА Новости. Служба безопасности Украины организовала бунт в следственном изоляторе Херсона, предполагавший бегство заключенных для дестабилизации ситуации в городе, а также для дискредитации действующей военно-гражданской администрации, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности начальника следственного изолятора Игорь Гуряков.Ранее источник в российском силовом ведомстве сообщил РИА Новости, что в среду заключенные в следственном изоляторе в Херсоне подняли бунт и попытались сбежать в город. Беспорядки подавили совместными усилиями украинских сотрудников СИЗО и российской военной полиции."Данная акция планировалась давно сотрудниками СБУ. От своего куратора я неоднократно получал задания по дестабилизации обстановки в учреждении. Я всеми возможными силами пытался предотвратить ситуацию. Я это могу заявить с полной ответственностью, потому как являюсь агентом СБУ с 2005 года. Мой позывной Гурон. Куратором является Сипливый Андрей", — сказал Гуряков.По словам и. о. начальника СИЗО, 11 мая он получил команду от своего куратора из СБУ выпустить из камер всех заключенных, после чего обстановка накалилась и начала выходить из-под контроля — весь личный состав охраны объекта был расставлен по периметру.Как сообщил Гуряков, после того как ситуация стала полностью выходить из-под контроля, он решил связаться с военным комендантом города и запросил помощь.В течение десяти-пятнадцати минут в СИЗО прибыли сотрудники российских правоохранительных органов, после чего бунт удалось подавить, сообщил и. о. начальника изолятора.Гуряков подчеркнул, что сотрудники СБУ оказывали на него давление "личного характера", чтобы он принял участие в организации беспорядков. Но после того, как вспыхнул бунт и он выполнил указания кураторов, для него стало понятно, чем происходящее может закончиться для жителей Херсона.По словам начальника СИЗО, в камерах находятся более 280 заключенных, в том числе осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления."В других учреждениях планировались подобные мероприятия. Не только в следственном изоляторе, но и в других учреждениях", — добавил Гуряков.В свою очередь, сами заключенные рассказали РИА Новости, что сотрудники безопасности СИЗО открыли камеры и ушли с места службы. "Администрация потребовала поддержать бунт. Мы этим никогда не занимались и не собирались рисковать своими жизнями, так как понимали, чем это может обернуться. Он (начальник СИЗО) сказал, что вопрос улажен и ничего не будет, а сами открыли "неблагополучную массу", которые начали передвигаться по территории", — рассказал агентству заключенный Вахтанг.По словам его сокамерника, сотрудники СИЗО, обеспечивающие безопасность, открыли в том числе те камеры, где находились женщины. "Мы не поняли, что случилось. Обратились к начальнику через решетку, он сказал, что сейчас сами все увидите. После этого мы закрыли камеры, но их опять открывали… Девочек вообще никогда не открывали… А девочек специально открыли, чтобы происходил кипеж (суматоха — жарг.). Это была провокация. Не было ни бунта, ничего — это от нашего начальства произошло", — сказал собеседник агентства.Как сообщил сокамерник Вахтанга, один из заключенных попытался перелезть через забор, после чего прозвучал выстрел. "Я сам не видел, но говорят, что его застрелили", — добавил он.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. А глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что регион уже является неотъемлемой частью большой семьи — Российской Федерации.

https://ria.ru/20220514/zadachi-1788466122.html

https://ria.ru/20220514/uchitelya-1788466432.html

https://ria.ru/20220514/bolnitsa-1788466745.html

херсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

херсон, служба безопасности украины, в мире