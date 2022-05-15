https://ria.ru/20220515/bespilotniki-1788635775.html
ВС России уничтожили около 900 украинских БПЛА с начала спецоперации
ВС России уничтожили около 900 украинских БПЛА с начала спецоперации - РИА Новости, 15.05.2022
ВС России уничтожили около 900 украинских БПЛА с начала спецоперации
Российские военные за время проведения специальной военной операции на Украине уничтожили около 900 беспилотников, сообщил в воскресенье официальный... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T10:55
2022-05-15T10:55
2022-05-15T10:55
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
россия
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российские военные за время проведения специальной военной операции на Украине уничтожили около 900 беспилотников, сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 165 самолетов, 125 вертолетов, 879 беспилотных летательных аппаратов, 306 зенитных ракетных комплексов", - сказал Конашенков.Он добавил, что также уничтожены 3098 танков и других боевых бронированных машин, 381 установка реактивных систем залпового огня, 1525 орудий полевой артиллерии и минометов, 2934 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), украина, россия
ВС России уничтожили около 900 украинских БПЛА с начала спецоперации
Минобороны: ВС России уничтожили 879 украинских беспилотников с начала спецоперации
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российские военные за время проведения специальной военной операции на Украине уничтожили около 900 беспилотников, сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 165 самолетов, 125 вертолетов, 879 беспилотных летательных аппаратов, 306 зенитных ракетных комплексов", - сказал Конашенков.
Он добавил, что также уничтожены 3098 танков и других боевых бронированных машин, 381 установка реактивных систем залпового огня, 1525 орудий полевой артиллерии и минометов, 2934 единицы специальной военной автомобильной техники.