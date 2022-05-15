https://ria.ru/20220515/bespilotniki-1788635775.html

ВС России уничтожили около 900 украинских БПЛА с начала спецоперации

ВС России уничтожили около 900 украинских БПЛА с начала спецоперации - РИА Новости, 15.05.2022

ВС России уничтожили около 900 украинских БПЛА с начала спецоперации

Российские военные за время проведения специальной военной операции на Украине уничтожили около 900 беспилотников, сообщил в воскресенье официальный... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T10:55

2022-05-15T10:55

2022-05-15T10:55

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

россия

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российские военные за время проведения специальной военной операции на Украине уничтожили около 900 беспилотников, сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 165 самолетов, 125 вертолетов, 879 беспилотных летательных аппаратов, 306 зенитных ракетных комплексов", - сказал Конашенков.Он добавил, что также уничтожены 3098 танков и других боевых бронированных машин, 381 установка реактивных систем залпового огня, 1525 орудий полевой артиллерии и минометов, 2934 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html

украина

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), украина, россия