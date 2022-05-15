https://ria.ru/20220515/bespilotnik-1788635266.html

Российские ПВО сбили 15 украинских беспилотников

Российские ПВО сбили 15 украинских беспилотников - РИА Новости, 15.05.2022

Российские ПВО сбили 15 украинских беспилотников

Российские средства ПВО в течение ночи сбили 15 украинских беспилотников, а также 1 ракету "Точка-У" и 11 снарядов РСЗО "Смерч", сообщил в воскресенье... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T10:50

2022-05-15T10:50

2022-05-15T11:43

украина

россия

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в мире

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО в течение ночи сбили 15 украинских беспилотников, а также 1 ракету "Точка-У" и 11 снарядов РСЗО "Смерч", сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны в течение ночи сбиты 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов, Новотроицкое, Владимировка, Петровское, Луганское Донецкой Народной Республики, Епифановка, Кудряшовка, Верхняя Дуванка Луганской Народной Республики, Чкаловское, Великие Проходы, Высшее Соленое Харьковской области и над островом Змеиный. Кроме того, в районе населенного пункта Степное Херсонской области перехвачена тактическая ракета "Точка-У", - сообщил он.Также в районах Каменка, Малая Камышеваха, Бражковка Харьковской области и Чернобаевка Херсонской области перехвачены 11 реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч".

https://radiosputnik.ria.ru/20220515/natsionalizatsiya-1788634513.html

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Утренний брифинг Игоря Конашенкова Российские ракетчики и артиллеристы за сутки уничтожили шесть пунктов управления украинских войск и 13 артиллерийских батарей, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. "Ракетными войсками и артиллерией поражены шесть пунктов управления, 123 района сосредоточения живой силы и военной техники, 13 артиллерийских батарей ВСУ на огневых позициях", — заявил он. 2022-05-15T10:50 true PT2M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире