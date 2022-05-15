https://ria.ru/20220515/bespilotnik-1788635266.html
Российские ПВО сбили 15 украинских беспилотников
Российские ПВО сбили 15 украинских беспилотников - РИА Новости, 15.05.2022
Российские ПВО сбили 15 украинских беспилотников
Российские средства ПВО в течение ночи сбили 15 украинских беспилотников, а также 1 ракету "Точка-У" и 11 снарядов РСЗО "Смерч", сообщил в воскресенье... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T10:50
2022-05-15T10:50
2022-05-15T11:43
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО в течение ночи сбили 15 украинских беспилотников, а также 1 ракету "Точка-У" и 11 снарядов РСЗО "Смерч", сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны в течение ночи сбиты 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов, Новотроицкое, Владимировка, Петровское, Луганское Донецкой Народной Республики, Епифановка, Кудряшовка, Верхняя Дуванка Луганской Народной Республики, Чкаловское, Великие Проходы, Высшее Соленое Харьковской области и над островом Змеиный. Кроме того, в районе населенного пункта Степное Херсонской области перехвачена тактическая ракета "Точка-У", - сообщил он.Также в районах Каменка, Малая Камышеваха, Бражковка Харьковской области и Чернобаевка Херсонской области перехвачены 11 реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч".
https://radiosputnik.ria.ru/20220515/natsionalizatsiya-1788634513.html
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Утренний брифинг Игоря Конашенкова
Российские ракетчики и артиллеристы за сутки уничтожили шесть пунктов управления украинских войск и 13 артиллерийских батарей, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. "Ракетными войсками и артиллерией поражены шесть пунктов управления, 123 района сосредоточения живой силы и военной техники, 13 артиллерийских батарей ВСУ на огневых позициях", — заявил он.
2022-05-15T10:50
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PT2M02S
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире
10:50 15.05.2022 (обновлено: 11:43 15.05.2022)
Российские ПВО сбили 15 украинских беспилотников
Минобороны: российские ПВО сбили 15 украинских беспилотников