https://ria.ru/20220515/berbok-1788684890.html

Бербок обвинила Россию в разрушении диалога со странами Запада

Бербок обвинила Россию в разрушении диалога со странами Запада - РИА Новости, 15.05.2022

Бербок обвинила Россию в разрушении диалога со странами Запада

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок обвинила Россию в разрушении диалога со странами Запада, однако каналы общения сохраняются и обмен мнениями должен продолжаться. РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T18:36

2022-05-15T18:36

2022-05-15T19:21

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россия

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мид германии

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БЕРЛИН, 15 мая - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок обвинила Россию в разрушении диалога со странами Запада, однако каналы общения сохраняются и обмен мнениями должен продолжаться."Диалог должен быть всегда. Если в мире, даже жестком мире, не ведется диалог, то это конец сосуществования. Мы как европейцы, как трансатлантический альянс обороны выступаем за международный порядок, который вырос из того, что люди вместе договорились, что является международным порядком. Но мы жестким способом выяснили, что последняя форма диалога, которая имелась, а именно ОБСЕ, что этот последний формат диалога был подорван с российской стороны", - заявила Бербок на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД НАТО в Берлине.Бербок также обвинила РФ в атаках на наблюдательную миссию ОБСЕ на Украине. "Это значит, что европейское мирное устройство, которое мы пытались укрепить, а точнее площадка обмена мнениями, диалога в рамках ОБСЕ, в широком смысле слова была разрушена, и таким образом у нас не было иного выбора, чем четко показать, что мы стоим на стороне Украины, что мы поддерживаем ее военными средствами, чтобы она могла оборонятся. Тем не менее, хотя нам пришлось столкнуться с тем, что российская сторона разрушила любые формы диалога, обрушила европейское мирное устройство, мы по-прежнему имеем различные каналы (диалога)", - заявила министр.Она отнесла к таким каналам диалога прямые переговоры лидеров стран Запада с президентом РФ Владимиром Путиным. По ее словам, страны Запада "в любой моменты готовы" к такому диалогу с целью прекратить конфликт на Украине.

https://ria.ru/20220515/granitsy-1788628240.html

россия

берлин (город)

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, обсе, нато, берлин (город), анналена бербок, германия, мид германии