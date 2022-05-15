https://ria.ru/20220515/bayden-1788617508.html

Американцы высмеяли "опозорившегося" Байдена

Американцы высмеяли "опозорившегося" Байдена - РИА Новости, 15.05.2022

Американцы высмеяли "опозорившегося" Байдена

Телеканал Fox News опубликовал видео выступления американского лидера Джо Байдена на саммите США — АСЕАН, во время которого тот в очередной раз оговорился,... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T04:09

2022-05-15T04:09

2022-05-15T04:09

в мире

сша

джо байден

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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Телеканал Fox News опубликовал видео выступления американского лидера Джо Байдена на саммите США — АСЕАН, во время которого тот в очередной раз оговорился, назвав президентом страны вице-президента Камалу Харрис."Индо-Тихоокеанский регион — это Индо-Тихоокеанский регион, который является свободным и открытым, стабильным и процветающим, устойчивым и безопасным. Это то, к чему мы все стремимся. Именно поэтому я попросил президента Харрис совершить поездку в этот регион в августе прошлого года", — заявил Байден.Публикация вызвала активный отклик зрителей в комментариях."Опять, Джо, ты только что сказал, что отправил в регион президента Харрис, о боже. На всю мировую арену… Бесценно", - написал Joseph Talmadge."Президент Харрис? Ничего себе. И он читает по бумажке!" – заметила Christine Lang."Боже мой! Он действительно потерян", - выразила мнение Gloria S. Miranda."Все в зале думают: "уже закончилось?"" – пошутил Timonardo."На третьей минуте он начинает разогреваться, но все еще испытывает проблемы с чтением заметок (своей жены. – прим. ред.) Джилл", - сыронизировал Steveo the Painter Reading."Байден похож на того парня, который падает с вершины дерева и по пути вниз задевает каждую ветку", - добавил Led Zeppelin.Это далеко не первая оговорка Байдена. В начале апреля он приписал жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента в период, когда на этой должности находился он сам. Кроме того, Байден неоднократно называл Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, является самым пожилым президентом США в истории, и критики регулярно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей.

https://ria.ru/20220514/bayden-1788533299.html

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в мире, сша, джо байден