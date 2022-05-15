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Американцы высмеяли "опозорившегося" Байдена - РИА Новости, 15.05.2022
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Американцы высмеяли "опозорившегося" Байдена
Американцы высмеяли "опозорившегося" Байдена - РИА Новости, 15.05.2022
Американцы высмеяли "опозорившегося" Байдена
Телеканал Fox News опубликовал видео выступления американского лидера Джо Байдена на саммите США — АСЕАН, во время которого тот в очередной раз оговорился,... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T04:09
2022-05-15T04:09
в мире
сша
джо байден
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Телеканал Fox News опубликовал видео выступления американского лидера Джо Байдена на саммите США — АСЕАН, во время которого тот в очередной раз оговорился, назвав президентом страны вице-президента Камалу Харрис."Индо-Тихоокеанский регион — это Индо-Тихоокеанский регион, который является свободным и открытым, стабильным и процветающим, устойчивым и безопасным. Это то, к чему мы все стремимся. Именно поэтому я попросил президента Харрис совершить поездку в этот регион в августе прошлого года", — заявил Байден.Публикация вызвала активный отклик зрителей в комментариях."Опять, Джо, ты только что сказал, что отправил в регион президента Харрис, о боже. На всю мировую арену… Бесценно", - написал Joseph Talmadge."Президент Харрис? Ничего себе. И он читает по бумажке!" – заметила Christine Lang."Боже мой! Он действительно потерян", - выразила мнение Gloria S. Miranda."Все в зале думают: "уже закончилось?"" – пошутил Timonardo."На третьей минуте он начинает разогреваться, но все еще испытывает проблемы с чтением заметок (своей жены. – прим. ред.) Джилл", - сыронизировал Steveo the Painter Reading."Байден похож на того парня, который падает с вершины дерева и по пути вниз задевает каждую ветку", - добавил Led Zeppelin.Это далеко не первая оговорка Байдена. В начале апреля он приписал жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента в период, когда на этой должности находился он сам. Кроме того, Байден неоднократно называл Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, является самым пожилым президентом США в истории, и критики регулярно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей.
https://ria.ru/20220514/bayden-1788533299.html
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в мире, сша, джо байден
04:09 15.05.2022
 
Американцы высмеяли "опозорившегося" Байдена

Зрители Fox News сочли позором "на всю мировую арену" очередную оговорку Байдена

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Телеканал Fox News опубликовал видео выступления американского лидера Джо Байдена на саммите США — АСЕАН, во время которого тот в очередной раз оговорился, назвав президентом страны вице-президента Камалу Харрис.
"Индо-Тихоокеанский регион — это Индо-Тихоокеанский регион, который является свободным и открытым, стабильным и процветающим, устойчивым и безопасным. Это то, к чему мы все стремимся. Именно поэтому я попросил президента Харрис совершить поездку в этот регион в августе прошлого года", — заявил Байден.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
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Американский сенатор признал Байдена "катастрофой"
Публикация вызвала активный отклик зрителей в комментариях.
"Опять, Джо, ты только что сказал, что отправил в регион президента Харрис, о боже. На всю мировую арену… Бесценно", - написал Joseph Talmadge.
"Президент Харрис? Ничего себе. И он читает по бумажке!" – заметила Christine Lang.
"Боже мой! Он действительно потерян", - выразила мнение Gloria S. Miranda.
"Все в зале думают: "уже закончилось?"" – пошутил Timonardo.
"На третьей минуте он начинает разогреваться, но все еще испытывает проблемы с чтением заметок (своей жены. – прим. ред.) Джилл", - сыронизировал Steveo the Painter Reading.
"Байден похож на того парня, который падает с вершины дерева и по пути вниз задевает каждую ветку", - добавил Led Zeppelin.
Это далеко не первая оговорка Байдена. В начале апреля он приписал жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента в период, когда на этой должности находился он сам. Кроме того, Байден неоднократно называл Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.
Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, является самым пожилым президентом США в истории, и критики регулярно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей.
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