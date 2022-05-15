https://ria.ru/20220515/barbie-1788669661.html
Куклы Барби с лицом королевы Елизаветы II раскупили за три секунды
Куклы Барби с лицом королевы Елизаветы II раскупили за три секунды - РИА Новости, 15.05.2022
Куклы Барби с лицом королевы Елизаветы II раскупили за три секунды
Выпущенные ограниченной серией куклы Барби, изготовленные специально к 70-летию правления королевы Великобритании Елизаветы II, были раскуплены за три секунды,... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T16:17
2022-05-15T16:17
2022-05-15T16:18
великобритания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788669482_0:92:3071:1819_1920x0_80_0_0_c18369fd41b9104673c58eb586c59cc7.jpg
ЛОНДОН, 15 мая – РИА Новости. Выпущенные ограниченной серией куклы Барби, изготовленные специально к 70-летию правления королевы Великобритании Елизаветы II, были раскуплены за три секунды, пишет газета Guardian."John Lewis сообщил, что распродал весь товар в наличии за три секунды, а большинство продавцов на eBay надеются продать востребованный коллекционный экземпляр как минимум по двойной цене", - пишет издание.Куклы были проданы по 95 фунтов стерлингов (около 7 630 рублей).Кукла стала одним из последних сувениров к празднованию платинового юбилея правления британской королевы, который будет широко отмечаться в начале июня. Лицо куклы практически повторяет лицо монархини, а на ее наряд в виде платья цвета слоновой кости c голубой лентой похож на платья, которые ее величество предпочитает надевать для официальных фотографий. В качестве курьеза можно отметить, что вместо белых перчаток на руках куклы производители изготовили рукавицы.Производитель кукол компания Mattel подтвердила, что лимитированная коллекция уже распродана в Великобритании, однако намекнула, что может поступить новая партия товара.
https://ria.ru/20220515/restoran-1788660121.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788669482_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f5dedadbd89525bf9d0bcd43af94ffa7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, в мире
16:17 15.05.2022 (обновлено: 16:18 15.05.2022)
Куклы Барби с лицом королевы Елизаветы II раскупили за три секунды
Guardian: куклы Барби с лицом королевы Елизаветы II раскупили за три секунды
ЛОНДОН, 15 мая – РИА Новости.
Выпущенные ограниченной серией куклы Барби, изготовленные специально к 70-летию правления королевы Великобритании Елизаветы II, были раскуплены за три секунды, пишет
газета Guardian.
"John Lewis сообщил, что распродал весь товар в наличии за три секунды, а большинство продавцов на eBay надеются продать востребованный коллекционный экземпляр как минимум по двойной цене", - пишет издание.
Куклы были проданы по 95 фунтов стерлингов (около 7 630 рублей).
Кукла стала одним из последних сувениров к празднованию платинового юбилея правления британской королевы, который будет широко отмечаться в начале июня. Лицо куклы практически повторяет лицо монархини, а на ее наряд в виде платья цвета слоновой кости c голубой лентой похож на платья, которые ее величество предпочитает надевать для официальных фотографий. В качестве курьеза можно отметить, что вместо белых перчаток на руках куклы производители изготовили рукавицы.
Производитель кукол компания Mattel подтвердила, что лимитированная коллекция уже распродана в Великобритании
, однако намекнула, что может поступить новая партия товара.