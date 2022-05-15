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Куклы Барби с лицом королевы Елизаветы II раскупили за три секунды - РИА Новости, 15.05.2022
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Куклы Барби с лицом королевы Елизаветы II раскупили за три секунды
Куклы Барби с лицом королевы Елизаветы II раскупили за три секунды - РИА Новости, 15.05.2022
Куклы Барби с лицом королевы Елизаветы II раскупили за три секунды
Выпущенные ограниченной серией куклы Барби, изготовленные специально к 70-летию правления королевы Великобритании Елизаветы II, были раскуплены за три секунды,... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T16:17
2022-05-15T16:18
великобритания
в мире
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ЛОНДОН, 15 мая – РИА Новости. Выпущенные ограниченной серией куклы Барби, изготовленные специально к 70-летию правления королевы Великобритании Елизаветы II, были раскуплены за три секунды, пишет газета Guardian."John Lewis сообщил, что распродал весь товар в наличии за три секунды, а большинство продавцов на eBay надеются продать востребованный коллекционный экземпляр как минимум по двойной цене", - пишет издание.Куклы были проданы по 95 фунтов стерлингов (около 7 630 рублей).Кукла стала одним из последних сувениров к празднованию платинового юбилея правления британской королевы, который будет широко отмечаться в начале июня. Лицо куклы практически повторяет лицо монархини, а на ее наряд в виде платья цвета слоновой кости c голубой лентой похож на платья, которые ее величество предпочитает надевать для официальных фотографий. В качестве курьеза можно отметить, что вместо белых перчаток на руках куклы производители изготовили рукавицы.Производитель кукол компания Mattel подтвердила, что лимитированная коллекция уже распродана в Великобритании, однако намекнула, что может поступить новая партия товара.
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великобритания, в мире
16:17 15.05.2022 (обновлено: 16:18 15.05.2022)
 
Куклы Барби с лицом королевы Елизаветы II раскупили за три секунды

Guardian: куклы Барби с лицом королевы Елизаветы II раскупили за три секунды

© AFP 2022Кукла Барби с лицом королевы Елизаветы II
Кукла Барби с лицом королевы Елизаветы II - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© AFP 2022
Кукла Барби с лицом королевы Елизаветы II
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ЛОНДОН, 15 мая – РИА Новости. Выпущенные ограниченной серией куклы Барби, изготовленные специально к 70-летию правления королевы Великобритании Елизаветы II, были раскуплены за три секунды, пишет газета Guardian.
"John Lewis сообщил, что распродал весь товар в наличии за три секунды, а большинство продавцов на eBay надеются продать востребованный коллекционный экземпляр как минимум по двойной цене", - пишет издание.
Куклы были проданы по 95 фунтов стерлингов (около 7 630 рублей).
Кукла стала одним из последних сувениров к празднованию платинового юбилея правления британской королевы, который будет широко отмечаться в начале июня. Лицо куклы практически повторяет лицо монархини, а на ее наряд в виде платья цвета слоновой кости c голубой лентой похож на платья, которые ее величество предпочитает надевать для официальных фотографий. В качестве курьеза можно отметить, что вместо белых перчаток на руках куклы производители изготовили рукавицы.
Производитель кукол компания Mattel подтвердила, что лимитированная коллекция уже распродана в Великобритании, однако намекнула, что может поступить новая партия товара.
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