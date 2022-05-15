https://ria.ru/20220515/barbie-1788669661.html

Куклы Барби с лицом королевы Елизаветы II раскупили за три секунды

Куклы Барби с лицом королевы Елизаветы II раскупили за три секунды - РИА Новости, 15.05.2022

Куклы Барби с лицом королевы Елизаветы II раскупили за три секунды

Выпущенные ограниченной серией куклы Барби, изготовленные специально к 70-летию правления королевы Великобритании Елизаветы II, были раскуплены за три секунды,... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T16:17

2022-05-15T16:17

2022-05-15T16:18

великобритания

в мире

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ЛОНДОН, 15 мая – РИА Новости. Выпущенные ограниченной серией куклы Барби, изготовленные специально к 70-летию правления королевы Великобритании Елизаветы II, были раскуплены за три секунды, пишет газета Guardian."John Lewis сообщил, что распродал весь товар в наличии за три секунды, а большинство продавцов на eBay надеются продать востребованный коллекционный экземпляр как минимум по двойной цене", - пишет издание.Куклы были проданы по 95 фунтов стерлингов (около 7 630 рублей).Кукла стала одним из последних сувениров к празднованию платинового юбилея правления британской королевы, который будет широко отмечаться в начале июня. Лицо куклы практически повторяет лицо монархини, а на ее наряд в виде платья цвета слоновой кости c голубой лентой похож на платья, которые ее величество предпочитает надевать для официальных фотографий. В качестве курьеза можно отметить, что вместо белых перчаток на руках куклы производители изготовили рукавицы.Производитель кукол компания Mattel подтвердила, что лимитированная коллекция уже распродана в Великобритании, однако намекнула, что может поступить новая партия товара.

https://ria.ru/20220515/restoran-1788660121.html

великобритания

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

великобритания, в мире