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СМИ: UniCredit и Citigroup изучают возможность обмена активами в России - РИА Новости, 15.05.2022
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СМИ: UniCredit и Citigroup изучают возможность обмена активами в России
СМИ: UniCredit и Citigroup изучают возможность обмена активами в России - РИА Новости, 15.05.2022
СМИ: UniCredit и Citigroup изучают возможность обмена активами в России
Банки UniCredit и Citigroup изучают возможность заключения сделок по обмену активами с российскими финансовыми учреждениями, сообщает газета Financial Times со... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T14:16
2022-05-15T14:16
экономика
владимир потанин
unicredit group
россия
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Банки UniCredit и Citigroup изучают возможность заключения сделок по обмену активами с российскими финансовыми учреждениями, сообщает газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.По данным издания, UniCredit получил ряд предложений о приобретении его местного подразделения. С подобным предложением выступила, в частности, группа "Интеррос" бизнесмена Владимира Потанина, но банк его отклонил. Как утверждает банк, он может потерять 5,3 миллиарда евро, если лишится своего бизнеса в РФ.Оба банка также рассматривают возможность заключения сделок по обмену своих активов в России на иностранные предприятие местных кредиторов. UniCredit работает над сделками с банками, против которых не ввели санкции, по обмену российских "книг займов" на иностранные кредитные портфели. Citi в свою очередь отдает предпочтение продаже неподсанкционному юридическому лицу: банк ведет переговоры с рядом российских банков средней величины.По информации издания, западные банки обсудили с регуляторами возможность получения "особенной оговорки", которая позволит им в качестве крайней меры совершать сделки с физическими и юридическими лицами, входящими в санкционные списки. По словам одного банкира, "люди, вводящие санкции", заявили, что заключать сделки по продаже можно с подсанкционными лицами "определенного типа".
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экономика, владимир потанин, unicredit group, россия, интеррос
14:16 15.05.2022
 
СМИ: UniCredit и Citigroup изучают возможность обмена активами в России

Financial Times: UniCredit и Citigroup изучают возможность обмена активами в России

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОбслуживание клиентов отделения "ЮниКредит Банка"
Обслуживание клиентов отделения ЮниКредит Банка - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Обслуживание клиентов отделения "ЮниКредит Банка". Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Банки UniCredit и Citigroup изучают возможность заключения сделок по обмену активами с российскими финансовыми учреждениями, сообщает газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.
По данным издания, UniCredit получил ряд предложений о приобретении его местного подразделения. С подобным предложением выступила, в частности, группа "Интеррос" бизнесмена Владимира Потанина, но банк его отклонил. Как утверждает банк, он может потерять 5,3 миллиарда евро, если лишится своего бизнеса в РФ.
Оба банка также рассматривают возможность заключения сделок по обмену своих активов в России на иностранные предприятие местных кредиторов. UniCredit работает над сделками с банками, против которых не ввели санкции, по обмену российских "книг займов" на иностранные кредитные портфели. Citi в свою очередь отдает предпочтение продаже неподсанкционному юридическому лицу: банк ведет переговоры с рядом российских банков средней величины.
По информации издания, западные банки обсудили с регуляторами возможность получения "особенной оговорки", которая позволит им в качестве крайней меры совершать сделки с физическими и юридическими лицами, входящими в санкционные списки. По словам одного банкира, "люди, вводящие санкции", заявили, что заключать сделки по продаже можно с подсанкционными лицами "определенного типа".
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ЭкономикаВладимир ПотанинUniCredit GroupРоссияИнтеррос
 
 
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