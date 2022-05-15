https://ria.ru/20220515/bank-1788656209.html

СМИ: UniCredit и Citigroup изучают возможность обмена активами в России

СМИ: UniCredit и Citigroup изучают возможность обмена активами в России - РИА Новости, 15.05.2022

СМИ: UniCredit и Citigroup изучают возможность обмена активами в России

Банки UniCredit и Citigroup изучают возможность заключения сделок по обмену активами с российскими финансовыми учреждениями, сообщает газета Financial Times со... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T14:16

2022-05-15T14:16

2022-05-15T14:16

экономика

владимир потанин

unicredit group

россия

интеррос

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Банки UniCredit и Citigroup изучают возможность заключения сделок по обмену активами с российскими финансовыми учреждениями, сообщает газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.По данным издания, UniCredit получил ряд предложений о приобретении его местного подразделения. С подобным предложением выступила, в частности, группа "Интеррос" бизнесмена Владимира Потанина, но банк его отклонил. Как утверждает банк, он может потерять 5,3 миллиарда евро, если лишится своего бизнеса в РФ.Оба банка также рассматривают возможность заключения сделок по обмену своих активов в России на иностранные предприятие местных кредиторов. UniCredit работает над сделками с банками, против которых не ввели санкции, по обмену российских "книг займов" на иностранные кредитные портфели. Citi в свою очередь отдает предпочтение продаже неподсанкционному юридическому лицу: банк ведет переговоры с рядом российских банков средней величины.По информации издания, западные банки обсудили с регуляторами возможность получения "особенной оговорки", которая позволит им в качестве крайней меры совершать сделки с физическими и юридическими лицами, входящими в санкционные списки. По словам одного банкира, "люди, вводящие санкции", заявили, что заключать сделки по продаже можно с подсанкционными лицами "определенного типа".

https://radiosputnik.ria.ru/20220515/prognoz-1788647104.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, владимир потанин, unicredit group, россия, интеррос