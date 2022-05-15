СМИ: UniCredit и Citigroup изучают возможность обмена активами в России
Financial Times: UniCredit и Citigroup изучают возможность обмена активами в России
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОбслуживание клиентов отделения "ЮниКредит Банка"
Обслуживание клиентов отделения "ЮниКредит Банка". Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Банки UniCredit и Citigroup изучают возможность заключения сделок по обмену активами с российскими финансовыми учреждениями, сообщает газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.
По данным издания, UniCredit получил ряд предложений о приобретении его местного подразделения. С подобным предложением выступила, в частности, группа "Интеррос" бизнесмена Владимира Потанина, но банк его отклонил. Как утверждает банк, он может потерять 5,3 миллиарда евро, если лишится своего бизнеса в РФ.
Оба банка также рассматривают возможность заключения сделок по обмену своих активов в России на иностранные предприятие местных кредиторов. UniCredit работает над сделками с банками, против которых не ввели санкции, по обмену российских "книг займов" на иностранные кредитные портфели. Citi в свою очередь отдает предпочтение продаже неподсанкционному юридическому лицу: банк ведет переговоры с рядом российских банков средней величины.
По информации издания, западные банки обсудили с регуляторами возможность получения "особенной оговорки", которая позволит им в качестве крайней меры совершать сделки с физическими и юридическими лицами, входящими в санкционные списки. По словам одного банкира, "люди, вводящие санкции", заявили, что заключать сделки по продаже можно с подсанкционными лицами "определенного типа".