https://ria.ru/20220515/avito-1788611373.html

Пользователи "Авито" пожаловались на сбои в работе сайта

Пользователи "Авито" пожаловались на сбои в работе сайта - РИА Новости, 15.05.2022

Пользователи "Авито" пожаловались на сбои в работе сайта

Пользователи сервиса для размещения объявлений "Авито" жалуются на сбои в его работе, свидетельствуют данные сайта DownRadar, который отслеживает сбои и... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T00:34

2022-05-15T00:34

2022-05-15T00:44

технологии

общество

россия

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Пользователи сервиса для размещения объявлений "Авито" жалуются на сбои в его работе, свидетельствуют данные сайта DownRadar, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По состоянию на 23.55 мск субботы было зафиксировано 2142 жалобы. Более всего на сбои жалуются жители Мурманской области, а также Москвы и Петербурга.В "Авито" сообщили РИА Новости, что работают над устранением проблемы. "Знаем. Решаем", - отметили в пресс-службе компании.По состоянию на 0.30 мск воскресенья сервисом DownRadar было зафиксировано уже 8067 жалоб.

https://ria.ru/20220414/vkontakte-1783538841.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

технологии, общество, россия