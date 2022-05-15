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Пользователи "Авито" пожаловались на сбои в работе сайта - РИА Новости, 15.05.2022
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Пользователи "Авито" пожаловались на сбои в работе сайта
Пользователи "Авито" пожаловались на сбои в работе сайта - РИА Новости, 15.05.2022
Пользователи "Авито" пожаловались на сбои в работе сайта
Пользователи сервиса для размещения объявлений "Авито" жалуются на сбои в его работе, свидетельствуют данные сайта DownRadar, который отслеживает сбои и... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T00:34
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технологии
общество
россия
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Пользователи сервиса для размещения объявлений "Авито" жалуются на сбои в его работе, свидетельствуют данные сайта DownRadar, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По состоянию на 23.55 мск субботы было зафиксировано 2142 жалобы. Более всего на сбои жалуются жители Мурманской области, а также Москвы и Петербурга.В "Авито" сообщили РИА Новости, что работают над устранением проблемы. "Знаем. Решаем", - отметили в пресс-службе компании.По состоянию на 0.30 мск воскресенья сервисом DownRadar было зафиксировано уже 8067 жалоб.
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Максим Горбачев
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РИА Новости
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технологии, общество, россия
00:34 15.05.2022 (обновлено: 00:44 15.05.2022)
 
Пользователи "Авито" пожаловались на сбои в работе сайта

Пользователи сервиса для размещения объявлений "Авито" пожаловались на сбои в работе сайта

© Фото : Пресс-служба АвитоАвито
Авито - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© Фото : Пресс-служба Авито
Авито. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Пользователи сервиса для размещения объявлений "Авито" жалуются на сбои в его работе, свидетельствуют данные сайта DownRadar, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
По состоянию на 23.55 мск субботы было зафиксировано 2142 жалобы. Более всего на сбои жалуются жители Мурманской области, а также Москвы и Петербурга.
В "Авито" сообщили РИА Новости, что работают над устранением проблемы. "Знаем. Решаем", - отметили в пресс-службе компании.
По состоянию на 0.30 мск воскресенья сервисом DownRadar было зафиксировано уже 8067 жалоб.
Офис VK в Москве - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14 апреля, 15:15
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