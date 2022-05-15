https://ria.ru/20220515/aktsiya-1788670562.html

В Ереване прошла акция против сноса памятника Освободителям Риги

В Ереване прошла акция против сноса памятника Освободителям Риги - РИА Новости, 15.05.2022

В Ереване прошла акция против сноса памятника Освободителям Риги

Акция против решения о сносе памятника Освободителям Риги прошла у офиса почетного консула Латвии в Армении, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T16:22

2022-05-15T16:22

2022-05-15T16:22

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ЕРЕВАН, 15 мая – РИА Новости. Акция против решения о сносе памятника Освободителям Риги прошла у офиса почетного консула Латвии в Армении, передает корреспондент РИА Новости.Парламент Латвии ранее принял закон об остановке действия пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволит демонтировать памятник Освободителям Риги. В среду полиция закрыла доступ к памятнику, муниципальные службы убрали трактором возложенные к 9 мая цветы, позднее жители города вновь начали приносить их. В четверг парламент Латвии разрешил снос памятника. Рижская дума в пятницу проголосовала за снос, поручив профильному агентству обеспечить демонтаж монумента.В воскресенье группа жителей Еревана в знак протеста против действий латвийских властей возложила цветы у входа в офис почетного консула."Мы пришли сюда, чтобы выразить свою позицию по поводу того, что сейчас происходит в Латвии. Мы не согласны с этим. Наши деды погибали и освобождали Ригу не для этого", - сказала одна из организаторов акции, политолог Мариам Овсепян.Участница акции Алла Акопян сравнила использование латвийскими властями тракторов у памятника с "бульдозерной революцией" в Югославии, назвав это "почерком англо-саксов". "Они устроили там "бульдозерную революцию", и у них почерк не меняется... Они хотели уничтожить память, но уничтожить память бульдозером невозможно, потому что она у нас в сердце, она у нас в душе", - сказала Акопян. По ее словам, на акцию пришла небольшая часть тех, кого возмутил акт вандализма со стороны руководства Латвии.Она напомнила, что одним из руководителей операции по освобождению Латвии, во время которой погибли 150 тысяч советских воинов разных национальностей, был будущий маршал Советского Союза Иван Баграмян. "Люди разных национальностей восстанавливали Ригу, Латвию. На восстановление направлялись лучшие специалисты. И сегодня потомки этих людей живут со статусом негражданства", - отметила участница акции, назвав это новым нацизмом и расизмом. "Я горжусь этими людьми, которые утром рано заставили вздрогнуть Латвию, к памятнику были возложены шеренги цветов. Мы пришли, чтобы поддержать этих людей", - сказала она.На фоне решения Латвии глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил РИА Новости, что Латвию необходимо "вразумить", приняв крайне жесткие меры, в том числе экономического характера. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал происходящее "международным оборзением".Ранее полиция Латвии завела три уголовных дела и 20 дел об административных правонарушениях в связи с событиями у памятника Освободителям Риги.

https://ria.ru/20220513/riga-1788376158.html

https://ria.ru/20220513/pamyatnik-1788419610.html

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