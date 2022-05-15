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Международный пассажиропоток аэропорта Сочи вырос в 6,5 раза - РИА Новости, 15.05.2022
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Туризм
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Международный пассажиропоток аэропорта Сочи вырос в 6,5 раза
Международный пассажиропоток аэропорта Сочи вырос в 6,5 раза - РИА Новости, 15.05.2022
Международный пассажиропоток аэропорта Сочи вырос в 6,5 раза
Аэропорт Сочи обслужил более 121 тысячи человек на международных рейсах с января по апрель в 2022-м, это в 6,5 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T13:42
2022-05-15T13:42
туризм
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сочи
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СОЧИ, 15 мая – РИА Новости. Аэропорт Сочи обслужил более 121 тысячи человек на международных рейсах с января по апрель в 2022-м, это в 6,5 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году, сообщает пресс-служба администрации города.В целом, по данным мэрии, с января по апрель сочинский аэропорт обслужил более двух миллионов человек."Большая часть пассажиров перемещалась на внутренних направлениях. Вместе с тем фиксируется рост международного пассажиропотока. Он составил свыше 121 тысячи человек, что в 6,5 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года", - сообщается в релизе.Уточняется, что популярными среди пассажиров стали такие международные направления как Ереван, Ташкент, Стамбул, Душанбе и Анталья. Кроме этого, в настоящее время сочинский аэропорт продолжает работу в качестве хаба для вылетов за границу.
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новости - туризм, сочи
13:42 15.05.2022
 
Международный пассажиропоток аэропорта Сочи вырос в 6,5 раза

Международный пассажиропоток аэропорта Сочи вырос в 6,5 раза в 2022 году

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт Сочи
Международный аэропорт Сочи - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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СОЧИ, 15 мая – РИА Новости. Аэропорт Сочи обслужил более 121 тысячи человек на международных рейсах с января по апрель в 2022-м, это в 6,5 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году, сообщает пресс-служба администрации города.
В целом, по данным мэрии, с января по апрель сочинский аэропорт обслужил более двух миллионов человек.
"Большая часть пассажиров перемещалась на внутренних направлениях. Вместе с тем фиксируется рост международного пассажиропотока. Он составил свыше 121 тысячи человек, что в 6,5 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года", - сообщается в релизе.
Уточняется, что популярными среди пассажиров стали такие международные направления как Ереван, Ташкент, Стамбул, Душанбе и Анталья. Кроме этого, в настоящее время сочинский аэропорт продолжает работу в качестве хаба для вылетов за границу.
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