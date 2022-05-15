https://ria.ru/20220515/aeroport-1788653383.html

Международный пассажиропоток аэропорта Сочи вырос в 6,5 раза

Международный пассажиропоток аэропорта Сочи вырос в 6,5 раза - РИА Новости, 15.05.2022

Международный пассажиропоток аэропорта Сочи вырос в 6,5 раза

Аэропорт Сочи обслужил более 121 тысячи человек на международных рейсах с января по апрель в 2022-м, это в 6,5 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T13:42

2022-05-15T13:42

2022-05-15T13:42

туризм

новости - туризм

сочи

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СОЧИ, 15 мая – РИА Новости. Аэропорт Сочи обслужил более 121 тысячи человек на международных рейсах с января по апрель в 2022-м, это в 6,5 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году, сообщает пресс-служба администрации города.В целом, по данным мэрии, с января по апрель сочинский аэропорт обслужил более двух миллионов человек."Большая часть пассажиров перемещалась на внутренних направлениях. Вместе с тем фиксируется рост международного пассажиропотока. Он составил свыше 121 тысячи человек, что в 6,5 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года", - сообщается в релизе.Уточняется, что популярными среди пассажиров стали такие международные направления как Ереван, Ташкент, Стамбул, Душанбе и Анталья. Кроме этого, в настоящее время сочинский аэропорт продолжает работу в качестве хаба для вылетов за границу.

https://ria.ru/20220515/aeroport-1774984922.html

сочи

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Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, сочи