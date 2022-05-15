https://ria.ru/20220515/aeroport-1774984922.html

Не пустили на рейс, потерялся багаж: гид по нештатным ситуациям в аэропорту

Не пустили на рейс, потерялся багаж: гид по нештатным ситуациям в аэропорту - РИА Новости, 15.05.2022

Не пустили на рейс, потерялся багаж: гид по нештатным ситуациям в аэропорту

Опоздали на стыковочный рейс, потеряли багаж, обнаружили ошибку в билетах — путешествие не всегда идет по плану, и в аэропорту случается разное. О том, как не... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T08:00

2022-05-15T08:00

2022-05-15T08:09

туризм

nordwind airlines

руслайн

уральские авиалинии

россия

аэропорт

пассажиры

туризм

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости, Ольга Кабанова. Опоздали на стыковочный рейс, потеряли багаж, обнаружили ошибку в билетах — путешествие не всегда идет по плану, и в аэропорту случается разное. О том, как не растеряться в неприятной ситуации, куда обращаться и что делать, — в материале РИА Новости.Все свое вожу с собой"Однажды потеряли мой багаж, — вспоминает туристка Ольга Череватова. — Уезжала на Дальний Восток, билет был в одну сторону. Чемодан тащила огромный, все туда сложила,— 32 килограмма, доплачивала за перевес".Авиакомпании в таких обстоятельствах советуют не паниковать и действовать по четкому алгоритму. "Если чемодан потерялся или повредился, обратитесь на стойку розыска в зоне выдачи багажа и составьте соответствующий акт (PIR — Property Irregularity Report)", — объясняют в пресс-службе Nordwind Airlines.Главное — не выбросить случайно бирку, которую обычно наклеивают на посадочный талон при регистрации на рейс, добавляет заместитель генерального директора авиакомпании "РусЛайн" Александр Крутов. Она понадобится для оформления документов о пропаже.В акте необходимо подробно описать чемодан: указать цвет, размер, отличительные черты, а также адрес доставки."Как только багаж найдут, его привезут без дополнительной платы", — говорят в Nordwind Airlines.Бывает, что вещи просто теряются в зоне выдачи: их найдут сотрудники аэропорта.Худший вариант — если ничего не нашли и не вернули в течение 21 дня. В Nordwind Airlines рекомендуют в таком случае обращаться в центр поддержки пассажиров на сайте авиакомпании и подать претензию.Чаще всего багаж пропадает при пересадке, отмечает Александр Крутов. Но внимательность не помешает и перед прямыми рейсами. "Сфотографируйте чемодан или сумку — потом, если что, добавите в описание, — советует Ольга. — А еще — предметы первой необходимости всегда возите в ручной клади!"Маша-растеряшаВ аэропортах и на борту лайнера нередко теряют гаджеты, аксессуары и документы. Проблема решается быстро, если обнаружить пропажу сразу."Как-то я выронила в самолете паспорт. Заметила, когда шла по "рукаву" и копалась в сумке. Обратилась к сотруднику авиакомпании, он попросил назвать номер кресла. Документ принесли через пять минут", — рассказывает москвичка Мария Соломина.Туристке Альфии Шагиевой повезло меньше, но закончилось все тоже благополучно. "На предполетном досмотре во Внуково меня попросили снять наручные часы, — вспоминает она. — Мы спешили, и я не заметила, что они остались в ящике. Поняла это, лишь когда автобус подъехал к самолету. Конечно, бежать обратно времени уже не было".Стюардесса посоветовала обратиться в отдел аэропорта, занимающийся потерянными вещами. Альфия так и сделала, часы нашлись. Только они были в Москве, а туристка — уже в Казани."Попутным рейсом отправить не получилось: из Внуково к нам летает лишь "Победа", там не берут на борт никакие передачи, — продолжает она. — Пришлось искать попутчиков, а затем писать в отдел приема, выдачи и розыска багажа, что заберет конкретный человек. Но у него потребовали нотариальную доверенность".К тому времени сумма за хранение часов достигала уже 20 процентов их стоимости (услуга в воздушных гаванях не бесплатна). Через какое-то время, когда Альфия предоставила все необходимые документы, ее часы забрали друзья.Чтобы ускорить процесс, сразу узнайте у сотрудника отдела условия возврата потери. Как правило, нужны сканы паспортов владельца и получающего вещь за него, а также посадочного талона, фото предмета.Помимо попутчиков и знакомых, сгодится и курьер. Условия те же."Роковая" ошибкаЕще одна распространенная история — ошибка в билете. По словам Александра Крутова, каждый перевозчик регулирует этот вопрос по-своему. Одни готовы исправить неточности бесплатно, другие берут сервисный сбор, третьи вообще запрещают вносить изменения."Если ляп допустили при оформлении билета в компании-лоукостере, перевозчик может вовсе не пустить пассажира на борт", — указывает эксперт.Все условия, как правило, указаны в описании тарифа или на сайте авиакомпании. Обычно уладить проблему удается."РусЛайн" разрешает до трех ошибок, "Уральские авиалинии" — тоже, но только в Ф. И. О. Если в паспортных данных — уже не исправить. У "Победы" можно все, но платно и не позднее чем за четыре часа до вылета.Особая внимательность требуется на международных рейсах. "Данные в билете должны полностью соответствовать тому, что в загранпаспорте", — подчеркивают в пресс-службе "Уральских авиалиний".Ошибку, замеченную за несколько дней, можно исправить, позвонив в кол-центр, или прямо на сайте перевозчика, добавляют в компании. Поправима ситуация и в день вылета. "В аэропорту обратитесь в кассу до окончания регистрации на рейс: неточность устранят", — советуют в пресс-службе.Бывает, пассажирам везет. "У мужа была ошибка в имени, никто не заметил ни в России, ни в Египте", — признается в соцсетях Катарина Щебалкова.Однако это редкость, отмечают в сервисе S`Miles. Там рекомендуют при оформлении билетов проверять имя, фамилию, дату рождения и номер документа в обратном порядке. Это позволяет избежать эффекта "замыленного глаза" и помогает обнаружить неточность.Самолет улетел, пассажиры остались"Летел с пересадкой, но билет на стыковочный рейс брал отдельно. Времени, чтобы пересесть, — около полутора часов, был уверен, что успею. Но нас долго везли на автобусе от самолета, потом я ждал багаж, чтобы перерегистрировать его на второй рейс… Самолет в итоге отправился без меня. Деньги не вернули, покупал билет заново", — рассказывает турист Сергей Кретов.Большинство авиакомпаний несут ответственность только за рейсы в одном бронировании. Если пассажир опоздал по вине перевозчика, дают билет на следующий самолет или возвращают деньги, отмечает Александр Крутов.В аэропорту авиакомпания предоставит воду (через два часа), еду (через восемь часов) и гостиницу (через шесть часов ночью и восемь днем), добавляют в S`Miles.Когда билеты оформлены разными бронированиями, как это было у Сергея, за все придется платить пассажиру."Опоздали из-за личных обстоятельств — можно обменять билет на другой рейс или дату, если тариф это допускает, — уточняет Крутов. — Как по телефону, так и в личном кабинете. Доплату рассчитают после обработки запроса".При опоздании на прямой рейс по собственной вине нужно руководствоваться условиями, указанными в тарифе, подтверждают в S`Miles. Пассажиру либо переоформят билет на следующий самолет с доплатой разницы в стоимости, либо предложат приобрести новый."Если билет "туда-обратно", позвоните в авиакомпанию и попросите не аннулировать обратный, иначе это произойдет автоматически", — предупреждают эксперты.Это же относится и к полетам с пересадкой. Допустим, вам предстоит путешествие по маршруту Архангельск — Москва — Стамбул и вы пропустили борт из Архангельска, но не сообщили об этом в авиакомпанию. Тогда рейс в Стамбул "сгорит".За бортом самолетаПорой ничто не предвещает беды, но прямо перед посадкой внезапно вы слышите от сотрудника авиакомпании: "Извините, мы не можем пустить вас на борт".Перевозчики иногда продают на рейс больше билетов, чем мест в самолете."По статистике, на популярных направлениях до 15-20 процентов пассажиров не являются на посадку, — объясняют в S'Miles. — Кто-то отказывается от полета в последний момент, кому-то тарифы позволяют вернуть деньги. В итоге воздушное судно не полностью загружено и компания недополучает доход. Перестраховываясь, перевозчики продают билетов больше, чтобы выжать максимальную прибыль"."Билеты реализуют строго под конфигурацию воздушного судна (ВС) на конкретный рейс. Мы не можем продать кресел больше, чем есть", — утверждают в Nordwind Airlines.Но овербукинг возможен из-за внезапной замены лайнера. Например, при изменении метеоусловий (усиление встречного ветра, необходимость противообледенительной обработки)."В этих случаях стараемся максимально оперативно оповестить пассажиров, — подчеркивают в пресс-службе. — Предлагаем перебронирование на ближайший борт, в том числе на сторонние авиакомпании".О том же говорят и в "Уральских авиалиниях". Здесь готовы выдать новый билет на следующий самолет или же полностью вернуть деньги. Чаще всего фразу "на вашем рейсе закончились места" слышат те, кто регистрируется в последний момент, добавляют в S`Miles. Так что лучше делать это онлайн — и чем раньше, тем лучше.Если же вы все-таки стали жертвой овербукинга, обращайтесь к представителю авиакомпании. Главное — не паниковать.

https://ria.ru/20220208/perelety-1771450305.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

nordwind airlines, руслайн, уральские авиалинии, россия, аэропорт, пассажиры, туризм, туристы, авиабилеты, перелеты, актуальное - туризм