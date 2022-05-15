08:00 15.05.2022 (обновлено: 08:09 15.05.2022)
Не пустили на рейс, потерялся багаж: гид по нештатным ситуациям в аэропорту
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости, Ольга Кабанова. Опоздали на стыковочный рейс, потеряли багаж, обнаружили ошибку в билетах — путешествие не всегда идет по плану, и в аэропорту случается разное. О том, как не растеряться в неприятной ситуации, куда обращаться и что делать, — в материале РИА Новости.
Все свое вожу с собой
"Однажды потеряли мой багаж, — вспоминает туристка Ольга Череватова. — Уезжала на Дальний Восток, билет был в одну сторону. Чемодан тащила огромный, все туда сложила,— 32 килограмма, доплачивала за перевес".
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПассажир в международном аэропорту Внуково в Москве
Пассажир в международном аэропорту Внуково в Москве
Авиакомпании в таких обстоятельствах советуют не паниковать и действовать по четкому алгоритму. "Если чемодан потерялся или повредился, обратитесь на стойку розыска в зоне выдачи багажа и составьте соответствующий акт (PIR — Property Irregularity Report)", — объясняют в пресс-службе Nordwind Airlines.
Главное — не выбросить случайно бирку, которую обычно наклеивают на посадочный талон при регистрации на рейс, добавляет заместитель генерального директора авиакомпании "РусЛайн" Александр Крутов. Она понадобится для оформления документов о пропаже.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДевушка у входа в международный аэропорт Симферополь имени И. К. Айвазовского
Девушка у входа в международный аэропорт Симферополь имени И. К. Айвазовского
В акте необходимо подробно описать чемодан: указать цвет, размер, отличительные черты, а также адрес доставки.
"Как только багаж найдут, его привезут без дополнительной платы", — говорят в Nordwind Airlines.
Бывает, что вещи просто теряются в зоне выдачи: их найдут сотрудники аэропорта.
Выдача багажа в аэропорту Шереметьево
Худший вариант — если ничего не нашли и не вернули в течение 21 дня. В Nordwind Airlines рекомендуют в таком случае обращаться в центр поддержки пассажиров на сайте авиакомпании и подать претензию.
Чаще всего багаж пропадает при пересадке, отмечает Александр Крутов. Но внимательность не помешает и перед прямыми рейсами. "Сфотографируйте чемодан или сумку — потом, если что, добавите в описание, — советует Ольга. — А еще — предметы первой необходимости всегда возите в ручной клади!"
Маша-растеряша
В аэропортах и на борту лайнера нередко теряют гаджеты, аксессуары и документы. Проблема решается быстро, если обнаружить пропажу сразу.
Проведение досмотра багажа в аэропорту
"Как-то я выронила в самолете паспорт. Заметила, когда шла по "рукаву" и копалась в сумке. Обратилась к сотруднику авиакомпании, он попросил назвать номер кресла. Документ принесли через пять минут", — рассказывает москвичка Мария Соломина.
Туристке Альфии Шагиевой повезло меньше, но закончилось все тоже благополучно. "На предполетном досмотре во Внуково меня попросили снять наручные часы, — вспоминает она. — Мы спешили, и я не заметила, что они остались в ящике. Поняла это, лишь когда автобус подъехал к самолету. Конечно, бежать обратно времени уже не было".
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПассажиры международных рейсов в зоне выдачи багажа аэропорта Толмачево в Новосибирске
Пассажиры международных рейсов в зоне выдачи багажа аэропорта Толмачево в Новосибирске
Стюардесса посоветовала обратиться в отдел аэропорта, занимающийся потерянными вещами. Альфия так и сделала, часы нашлись. Только они были в Москве, а туристка — уже в Казани.
"Попутным рейсом отправить не получилось: из Внуково к нам летает лишь "Победа", там не берут на борт никакие передачи, — продолжает она. — Пришлось искать попутчиков, а затем писать в отдел приема, выдачи и розыска багажа, что заберет конкретный человек. Но у него потребовали нотариальную доверенность".
К тому времени сумма за хранение часов достигала уже 20 процентов их стоимости (услуга в воздушных гаванях не бесплатна). Через какое-то время, когда Альфия предоставила все необходимые документы, ее часы забрали друзья.
Проверка багажа в международном аэропорту Шарм-эш-Шейха
Чтобы ускорить процесс, сразу узнайте у сотрудника отдела условия возврата потери. Как правило, нужны сканы паспортов владельца и получающего вещь за него, а также посадочного талона, фото предмета.
Помимо попутчиков и знакомых, сгодится и курьер. Условия те же.
"Роковая" ошибка
Еще одна распространенная история — ошибка в билете. По словам Александра Крутова, каждый перевозчик регулирует этот вопрос по-своему. Одни готовы исправить неточности бесплатно, другие берут сервисный сбор, третьи вообще запрещают вносить изменения.
Пассажир держит посадочный талон
"Если ляп допустили при оформлении билета в компании-лоукостере, перевозчик может вовсе не пустить пассажира на борт", — указывает эксперт.
Все условия, как правило, указаны в описании тарифа или на сайте авиакомпании. Обычно уладить проблему удается.
"РусЛайн" разрешает до трех ошибок, "Уральские авиалинии" — тоже, но только в Ф. И. О. Если в паспортных данных — уже не исправить. У "Победы" можно все, но платно и не позднее чем за четыре часа до вылета.
© AFP 2022 / Armando BabaniПассажир проходит самостоятельную регистрацию на рейс в международном аэропорту Франкфурта, Германия
Пассажир проходит самостоятельную регистрацию на рейс в международном аэропорту Франкфурта, Германия
Особая внимательность требуется на международных рейсах. "Данные в билете должны полностью соответствовать тому, что в загранпаспорте", — подчеркивают в пресс-службе "Уральских авиалиний".
Ошибку, замеченную за несколько дней, можно исправить, позвонив в кол-центр, или прямо на сайте перевозчика, добавляют в компании.
Поправима ситуация и в день вылета. "В аэропорту обратитесь в кассу до окончания регистрации на рейс: неточность устранят", — советуют в пресс-службе.
© РИА Новости / Коча Сулейманович / Перейти в фотобанкПассажир в аэропорту имени Николы Теслы в Белграде
Пассажир в аэропорту имени Николы Теслы в Белграде
Бывает, пассажирам везет. "У мужа была ошибка в имени, никто не заметил ни в России, ни в Египте", — признается в соцсетях Катарина Щебалкова.
Однако это редкость, отмечают в сервисе S`Miles. Там рекомендуют при оформлении билетов проверять имя, фамилию, дату рождения и номер документа в обратном порядке. Это позволяет избежать эффекта "замыленного глаза" и помогает обнаружить неточность.
Самолет улетел, пассажиры остались
"Летел с пересадкой, но билет на стыковочный рейс брал отдельно. Времени, чтобы пересесть, — около полутора часов, был уверен, что успею. Но нас долго везли на автобусе от самолета, потом я ждал багаж, чтобы перерегистрировать его на второй рейс… Самолет в итоге отправился без меня. Деньги не вернули, покупал билет заново", — рассказывает турист Сергей Кретов.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМужчина возле электронного табло вылетов в аэропорту Домодедово в Москве
Мужчина возле электронного табло вылетов в аэропорту Домодедово в Москве
Большинство авиакомпаний несут ответственность только за рейсы в одном бронировании. Если пассажир опоздал по вине перевозчика, дают билет на следующий самолет или возвращают деньги, отмечает Александр Крутов.
В аэропорту авиакомпания предоставит воду (через два часа), еду (через восемь часов) и гостиницу (через шесть часов ночью и восемь днем), добавляют в S`Miles.
Когда билеты оформлены разными бронированиями, как это было у Сергея, за все придется платить пассажиру.
Отдыхающие возле международного аэропорта Сочи
"Опоздали из-за личных обстоятельств — можно обменять билет на другой рейс или дату, если тариф это допускает, — уточняет Крутов. — Как по телефону, так и в личном кабинете. Доплату рассчитают после обработки запроса".
При опоздании на прямой рейс по собственной вине нужно руководствоваться условиями, указанными в тарифе, подтверждают в S`Miles. Пассажиру либо переоформят билет на следующий самолет с доплатой разницы в стоимости, либо предложат приобрести новый.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПервый беспосадочный рейс компании Nordwind Airlines Владивосток — Санкт-Петербург
Первый беспосадочный рейс компании Nordwind Airlines Владивосток — Санкт-Петербург
"Если билет "туда-обратно", позвоните в авиакомпанию и попросите не аннулировать обратный, иначе это произойдет автоматически", — предупреждают эксперты.
Это же относится и к полетам с пересадкой. Допустим, вам предстоит путешествие по маршруту Архангельск — Москва — Стамбул и вы пропустили борт из Архангельска, но не сообщили об этом в авиакомпанию. Тогда рейс в Стамбул "сгорит".
За бортом самолета
Порой ничто не предвещает беды, но прямо перед посадкой внезапно вы слышите от сотрудника авиакомпании: "Извините, мы не можем пустить вас на борт".
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСтюардесса в самолете Airbus A320neo авиакомпании "Уральские авиалинии" в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге
Стюардесса в самолете Airbus A320neo авиакомпании "Уральские авиалинии" в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге
Перевозчики иногда продают на рейс больше билетов, чем мест в самолете.
"По статистике, на популярных направлениях до 15-20 процентов пассажиров не являются на посадку, — объясняют в S'Miles. — Кто-то отказывается от полета в последний момент, кому-то тарифы позволяют вернуть деньги. В итоге воздушное судно не полностью загружено и компания недополучает доход. Перестраховываясь, перевозчики продают билетов больше, чтобы выжать максимальную прибыль".
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажиры у информационного табло с рейсами в международном аэропорту Стамбул, Турция
Пассажиры у информационного табло с рейсами в международном аэропорту Стамбул, Турция
"Билеты реализуют строго под конфигурацию воздушного судна (ВС) на конкретный рейс. Мы не можем продать кресел больше, чем есть", — утверждают в Nordwind Airlines.
Но овербукинг возможен из-за внезапной замены лайнера. Например, при изменении метеоусловий (усиление встречного ветра, необходимость противообледенительной обработки).
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажиры поднимаются по трапу на борт самолета в аэропорту Домодедово в Москве
Пассажиры поднимаются по трапу на борт самолета в аэропорту Домодедово в Москве
"В этих случаях стараемся максимально оперативно оповестить пассажиров, — подчеркивают в пресс-службе. — Предлагаем перебронирование на ближайший борт, в том числе на сторонние авиакомпании".
О том же говорят и в "Уральских авиалиниях". Здесь готовы выдать новый билет на следующий самолет или же полностью вернуть деньги.
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПассажир стоит у билетной кассы в аэропорту имени Дмитрия Хворостовского, Красноярск
Пассажир стоит у билетной кассы в аэропорту имени Дмитрия Хворостовского, Красноярск
Чаще всего фразу "на вашем рейсе закончились места" слышат те, кто регистрируется в последний момент, добавляют в S`Miles. Так что лучше делать это онлайн — и чем раньше, тем лучше.
Если же вы все-таки стали жертвой овербукинга, обращайтесь к представителю авиакомпании. Главное — не паниковать.