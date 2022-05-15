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Представитель Абрамовича опроверг арест имущества бизнесмена в Португалии - РИА Новости, 15.05.2022
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Представитель Абрамовича опроверг арест имущества бизнесмена в Португалии
Представитель Абрамовича опроверг арест имущества бизнесмена в Португалии - РИА Новости, 15.05.2022
Представитель Абрамовича опроверг арест имущества бизнесмена в Португалии
Представитель российского бизнесмена Романа Абрамовича опроверг информацию, что у предпринимателя арестовали имущество в Португалии.Издание Público написало в... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T00:21
2022-05-15T00:54
в мире
португалия
россия
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Представитель российского бизнесмена Романа Абрамовича опроверг информацию, что у предпринимателя арестовали имущество в Португалии.Издание Público написало в субботу, что Португалия заморозила недвижимость Абрамовича в Кинта-ду-Лагу стоимостью 10 миллионов евро. По данным издания, в феврале до начала российской спецоперации на Украине, компания Millhouse Views LLC, которая принадлежит холдингу Абрамовича, попыталась продать особняк бизнесмена, но португальский государственный банк Caixa Geral de Depósitos заявил об этом полиции. Регистрацию собственности по требованию МИД Португалии заморозили с 25 марта, написало издание.Власти Великобритании 10 марта ввели санкции против семи российских бизнесменов, в том числе Абрамовича. Попавшим под санкции запрещен въезд в Британию, а их активы в стране заморожены. Английская премьер-лига отстранила Абрамовича от управления футбольным клубом "Челси", которым он владеет с 2003 года. Абрамович передал управление "Челси" попечителям благотворительного фонда и заявил, что принял решение продать клуб. Британское правительство должно одобрить лицензию на продажу, но она не позволит Абрамовичу получить какие-либо доходы от сделки.В марте министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что возможность введения санкций против предпринимателя сохраняется. Также министерство торговли США добавило самолет Абрамовича в список воздушных судов, обслуживание которых запрещено за предполагаемые нарушения наложенных на Россию экспортных ограничений. В апреле американский конгрессмен Стив Коэн из Демократической партии в послании госсекретарю США Энтони Блинкену попросил запретить въезд в страну британским адвокатам, защищавшим интересы российских бизнесменов, в том числе Абрамовича.
https://rsport.ria.ru/20220506/chelsi-1787224110.html
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в мире, португалия, россия
00:21 15.05.2022 (обновлено: 00:54 15.05.2022)
 
Представитель Абрамовича опроверг арест имущества бизнесмена в Португалии

Представитель Абрамовича опроверг информацию об аресте имущества бизнесмена в Португалии

© POOL / Перейти в фотобанкБизнесмен Роман Абрамович
Бизнесмен Роман Абрамович
© POOL
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Бизнесмен Роман Абрамович. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Представитель российского бизнесмена Романа Абрамовича опроверг информацию, что у предпринимателя арестовали имущество в Португалии.

Издание Público написало в субботу, что Португалия заморозила недвижимость Абрамовича в Кинта-ду-Лагу стоимостью 10 миллионов евро. По данным издания, в феврале до начала российской спецоперации на Украине, компания Millhouse Views LLC, которая принадлежит холдингу Абрамовича, попыталась продать особняк бизнесмена, но португальский государственный банк Caixa Geral de Depósitos заявил об этом полиции. Регистрацию собственности по требованию МИД Португалии заморозили с 25 марта, написало издание.
"Господин Абрамович не имеет никакой собственности в Португалии", - заявил РИА Новости представитель Абрамовича.
Власти Великобритании 10 марта ввели санкции против семи российских бизнесменов, в том числе Абрамовича. Попавшим под санкции запрещен въезд в Британию, а их активы в стране заморожены. Английская премьер-лига отстранила Абрамовича от управления футбольным клубом "Челси", которым он владеет с 2003 года. Абрамович передал управление "Челси" попечителям благотворительного фонда и заявил, что принял решение продать клуб. Британское правительство должно одобрить лицензию на продажу, но она не позволит Абрамовичу получить какие-либо доходы от сделки.

В марте министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что возможность введения санкций против предпринимателя сохраняется. Также министерство торговли США добавило самолет Абрамовича в список воздушных судов, обслуживание которых запрещено за предполагаемые нарушения наложенных на Россию экспортных ограничений. В апреле американский конгрессмен Стив Коэн из Демократической партии в послании госсекретарю США Энтони Блинкену попросил запретить въезд в страну британским адвокатам, защищавшим интересы российских бизнесменов, в том числе Абрамовича.
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