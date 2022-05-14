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"Боюсь найти его у себя под кроватью": итальянцы устали от Зеленского - РИА Новости, 14.05.2022
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"Боюсь найти его у себя под кроватью": итальянцы устали от Зеленского
"Боюсь найти его у себя под кроватью": итальянцы устали от Зеленского - РИА Новости, 14.05.2022
"Боюсь найти его у себя под кроватью": итальянцы устали от Зеленского
Зрители итальянского телеканала Rai 1 резко отреагировали на интервью президента Украины Владимира Зеленского, которое показали в эфире программы Porta a porta. РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T09:34
2022-05-14T14:48
в мире
украина
италия
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Зрители итальянского телеканала Rai 1 резко отреагировали на интервью президента Украины Владимира Зеленского, которое показали в эфире программы Porta a porta.Некоторые интернет-пользователи пожаловались, что местные СМИ слишком активно "рекламируют" украинского лидера, но это никак не влияет на кризисную ситуацию."У этого парня достаточно времени, чтобы появляться на телевидении через день; а мы платим каналу взносы за такую гостеприимность. Пригласят ли они когда-нибудь какого-нибудь палестинца, йеменца, сирийца и прочих, чтобы поговорить о "незаконных вторжениях?" — поинтересовалась комментатор Rosanna Battafarano."Он настолько увлекся, что больше времени проводит в телевизоре, чем думает о своем народе. Он решил дать интервью итальянскому телевидению, потому что мы больше всех уделяем ему внимания", — написал Cinzia otta."А будет перекрестный опрос? Или интервью будет только одностороннее с заранее подготовленными вопросами?" — спросил Perelio Auracchi."Советую задать пару неудобных вопросов об огромных богатствах, накопленных и хранящихся за рубежом", — поддержал его Giulio Bisceglia."Черт побери, у меня аллергия на Зеленского. Надо проверить под кроватью — боюсь, найду его и там. Хорошо, что у меня не было телевизора 16 лет", — возмутилась Labatarde."Слишком много видимости. Напоминает рекламу… Лучше не злоупотреблять этим", — констатировал Luigi Salvatori.Во время интервью Зеленский среди прочего призвал итальянские власти закрыть страну для российских туристов. По мнению президента Украины, они "должны получить культурный отпор, чтобы знали, что их не рады видеть".Глава туристического направления торговой ассоциации Confcommercio Альберто Корти ответил, что требования Зеленского выглядят как политическое давление и расходятся с принципами, по которым работает отрасль.
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в мире, украина, италия
09:34 14.05.2022 (обновлено: 14:48 14.05.2022)
 
"Боюсь найти его у себя под кроватью": итальянцы устали от Зеленского

Зрители итальянского канала Rai 1 заявили об аллергии на президента Украины Зеленского

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Зрители итальянского телеканала Rai 1 резко отреагировали на интервью президента Украины Владимира Зеленского, которое показали в эфире программы Porta a porta.
Некоторые интернет-пользователи пожаловались, что местные СМИ слишком активно "рекламируют" украинского лидера, но это никак не влияет на кризисную ситуацию.
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"У этого парня достаточно времени, чтобы появляться на телевидении через день; а мы платим каналу взносы за такую гостеприимность. Пригласят ли они когда-нибудь какого-нибудь палестинца, йеменца, сирийца и прочих, чтобы поговорить о "незаконных вторжениях?" — поинтересовалась комментатор Rosanna Battafarano.
"Он настолько увлекся, что больше времени проводит в телевизоре, чем думает о своем народе. Он решил дать интервью итальянскому телевидению, потому что мы больше всех уделяем ему внимания", — написал Cinzia otta.
"А будет перекрестный опрос? Или интервью будет только одностороннее с заранее подготовленными вопросами?" — спросил Perelio Auracchi.
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"Советую задать пару неудобных вопросов об огромных богатствах, накопленных и хранящихся за рубежом", — поддержал его Giulio Bisceglia.
"Черт побери, у меня аллергия на Зеленского. Надо проверить под кроватью — боюсь, найду его и там. Хорошо, что у меня не было телевизора 16 лет", — возмутилась Labatarde.
"Слишком много видимости. Напоминает рекламу… Лучше не злоупотреблять этим", — констатировал Luigi Salvatori.
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Во время интервью Зеленский среди прочего призвал итальянские власти закрыть страну для российских туристов. По мнению президента Украины, они "должны получить культурный отпор, чтобы знали, что их не рады видеть".
Глава туристического направления торговой ассоциации Confcommercio Альберто Корти ответил, что требования Зеленского выглядят как политическое давление и расходятся с принципами, по которым работает отрасль.
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