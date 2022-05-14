https://ria.ru/20220514/vsu-1788482809.html

ВСУ удерживают мирное население в домах, заявили в гуманитарной организации

ВСУ удерживают мирное население в домах, заявили в гуманитарной организации - РИА Новости, 14.05.2022

ВСУ удерживают мирное население в домах, заявили в гуманитарной организации

Украинские военные удерживают мирное население в домах при обстрелах как живой щит, заявил РИА Новости президент французской гуманитарной ассоциации "Спасём... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T10:35

2022-05-14T10:35

2022-05-14T12:01

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Украинские военные удерживают мирное население в домах при обстрелах как живой щит, заявил РИА Новости президент французской гуманитарной ассоциации "Спасём детей Донбасса" Эммануэль Леруа, побывавший в Донбассе."Мы видели разрушенные города, как Волноваха, на 80% в руинах. Но жители пострадавших городов в унисон нам все говорили, почему разрушены дома. Потому что они удерживались украинскими националистами. Военные силы Украины просто брали эти дома мирных людей и держали, как живой щит, удерживали в этих домах для продолжения своих военных действий", - сказал он.Ассоциация "Спасем детей Донбасса" функционирует с 2014 года и принимает пожертвования от простых французов: врачей, учителей, рабочих, чтобы потом купить на эти деньги медикаменты, еду, одежду, игрушки для детских клиник Донбасса. За восемь лет ассоциация беспрепятственно совершила восемь гуманитарных миссий в Донбасс, а девятая была осложнена из-за действий французской таможни.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

украина

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Эммануэль Леруа: "ВСУ просто брали дома мирных людей и держали как живой щит" Украинские военные удерживают мирное население в домах при обстрелах как живой щит, заявил РИА Новости президент французской гуманитарной ассоциации "Спасем детей Донбасса" Эммануэль Леруа, побывавший в Донбассе. "Мы видели разрушенные города, как Волноваха, на 80% в руинах. Но жители пострадавших городов в унисон нам все говорили, почему разрушены дома. Потому что они удерживались украинскими националистами. Военные силы Украины просто брали эти дома мирных людей и держали, как живой щит, удерживали в этих домах для продолжения своих военных действий", - сказал он. 2022-05-14T10:35 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина