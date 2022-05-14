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Москва отреагирует, если ЕС ограничит выдачу виз россиянам, заявили в МИД - РИА Новости, 14.05.2022
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Москва отреагирует, если ЕС ограничит выдачу виз россиянам, заявили в МИД
Москва отреагирует, если ЕС ограничит выдачу виз россиянам, заявили в МИД - РИА Новости, 14.05.2022
Москва отреагирует, если ЕС ограничит выдачу виз россиянам, заявили в МИД
Если страны Евросоюза ограничат выдачу виз российским гражданам, Россия будет реагировать соответсвующим образом, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T14:00
2022-05-14T14:10
в мире
россия
александр грушко
евросоюз
санкции в отношении россии
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ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская обл.), 14 мая - РИА Новости. Если страны Евросоюза ограничат выдачу виз российским гражданам, Россия будет реагировать соответсвующим образом, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Понятно, что мы будем соответствующим образом реагировать и для нас такие дискриминационные меры неприемлемы. Поэтому мы найдем способ, как ответить", - сказал он журналистам.
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в мире, россия, александр грушко, евросоюз, санкции в отношении россии
14:00 14.05.2022 (обновлено: 14:10 14.05.2022)
 
Москва отреагирует, если ЕС ограничит выдачу виз россиянам, заявили в МИД

Замглавы МИД Грушко: Москва отреагирует, если ЕС ограничит выдачу виз россиянам

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская обл.), 14 мая - РИА Новости. Если страны Евросоюза ограничат выдачу виз российским гражданам, Россия будет реагировать соответсвующим образом, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Понятно, что мы будем соответствующим образом реагировать и для нас такие дискриминационные меры неприемлемы. Поэтому мы найдем способ, как ответить", - сказал он журналистам.
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В миреРоссияАлександр ГрушкоЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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