https://ria.ru/20220514/vizy-1788517537.html

Москва отреагирует, если ЕС ограничит выдачу виз россиянам, заявили в МИД

Москва отреагирует, если ЕС ограничит выдачу виз россиянам, заявили в МИД - РИА Новости, 14.05.2022

Москва отреагирует, если ЕС ограничит выдачу виз россиянам, заявили в МИД

Если страны Евросоюза ограничат выдачу виз российским гражданам, Россия будет реагировать соответсвующим образом, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T14:00

2022-05-14T14:00

2022-05-14T14:10

в мире

россия

александр грушко

евросоюз

санкции в отношении россии

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ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская обл.), 14 мая - РИА Новости. Если страны Евросоюза ограничат выдачу виз российским гражданам, Россия будет реагировать соответсвующим образом, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Понятно, что мы будем соответствующим образом реагировать и для нас такие дискриминационные меры неприемлемы. Поэтому мы найдем способ, как ответить", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20220514/sanktsii-1788464683.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, александр грушко, евросоюз, санкции в отношении россии