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США пытаются вербовать российских дипломатов, заявил посол в Вашингтоне - РИА Новости, 14.05.2022
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США пытаются вербовать российских дипломатов, заявил посол в Вашингтоне
США пытаются вербовать российских дипломатов, заявил посол в Вашингтоне - РИА Новости, 14.05.2022
США пытаются вербовать российских дипломатов, заявил посол в Вашингтоне
Работники посольства России в США получают угрозы вплоть до физической расправы, а сотрудники американских спецслужб разгуливают вокруг дипмиссии, пытаясь... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T21:47
2022-05-14T23:40
сша
анатолий антонов
федеральное бюро расследований сша
центральное разведывательное управление (цру)
донбасс
украина
россия
владимир путин
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Работники посольства России в США получают угрозы вплоть до физической расправы, а сотрудники американских спецслужб разгуливают вокруг дипмиссии, пытаясь завербовать их, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.Он сравнил российское представительство с осажденной крепостью."В принципе, наше посольство работает во враждебной среде. &lt;...&gt; В адрес моих товарищей, сотрудников посольства поступают угрозы, в том числе физической расправы. А деятели спецслужб американских фланируют вокруг российского посольства, раздавая телефоны ФБР и ЦРУ, по которым можно позвонить для установления сотрудничества", — сказал Антонов в эфире "Соловьев Live".Российские дипломаты на фоне спецоперации на Украине столкнулись с беспрецедентным давлением в странах Запада. Против них регулярно устраиваются провокации, также множество сотрудников посольств оказались высланы. Москва каждый раз заявляет о незаконности этих акций и праве на ответные действия.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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сша, анатолий антонов, федеральное бюро расследований сша, центральное разведывательное управление (цру), донбасс, украина, россия, владимир путин, в мире
21:47 14.05.2022 (обновлено: 23:40 14.05.2022)
 
США пытаются вербовать российских дипломатов, заявил посол в Вашингтоне

Посол в Вашингтоне Антонов заявил, что США пытаются вербовать российских дипломатов

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Работники посольства России в США получают угрозы вплоть до физической расправы, а сотрудники американских спецслужб разгуливают вокруг дипмиссии, пытаясь завербовать их, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Он сравнил российское представительство с осажденной крепостью.
"В принципе, наше посольство работает во враждебной среде. <...> В адрес моих товарищей, сотрудников посольства поступают угрозы, в том числе физической расправы. А деятели спецслужб американских фланируют вокруг российского посольства, раздавая телефоны ФБР и ЦРУ, по которым можно позвонить для установления сотрудничества", — сказал Антонов в эфире "Соловьев Live".
Российские дипломаты на фоне спецоперации на Украине столкнулись с беспрецедентным давлением в странах Запада. Против них регулярно устраиваются провокации, также множество сотрудников посольств оказались высланы. Москва каждый раз заявляет о незаконности этих акций и праве на ответные действия.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
Вчера, 22:19
США хотят сохранить очаг нестабильности в Европе, заявил посол Антонов
 
СШААнатолий АнтоновФедеральное бюро расследований СШАЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)ДонбассУкраинаРоссияВладимир ПутинВ мире
 
 
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