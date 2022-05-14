https://ria.ru/20220514/verbovka-1788601342.html

США пытаются вербовать российских дипломатов, заявил посол в Вашингтоне

США пытаются вербовать российских дипломатов, заявил посол в Вашингтоне - РИА Новости, 14.05.2022

США пытаются вербовать российских дипломатов, заявил посол в Вашингтоне

Работники посольства России в США получают угрозы вплоть до физической расправы, а сотрудники американских спецслужб разгуливают вокруг дипмиссии, пытаясь... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T21:47

2022-05-14T21:47

2022-05-14T23:40

сша

анатолий антонов

федеральное бюро расследований сша

центральное разведывательное управление (цру)

донбасс

украина

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601716454_0:446:2048:1598_1920x0_80_0_0_8c55856baf0e12e093e77eda72ef0b4e.jpg

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Работники посольства России в США получают угрозы вплоть до физической расправы, а сотрудники американских спецслужб разгуливают вокруг дипмиссии, пытаясь завербовать их, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.Он сравнил российское представительство с осажденной крепостью."В принципе, наше посольство работает во враждебной среде. <...> В адрес моих товарищей, сотрудников посольства поступают угрозы, в том числе физической расправы. А деятели спецслужб американских фланируют вокруг российского посольства, раздавая телефоны ФБР и ЦРУ, по которым можно позвонить для установления сотрудничества", — сказал Антонов в эфире "Соловьев Live".Российские дипломаты на фоне спецоперации на Украине столкнулись с беспрецедентным давлением в странах Запада. Против них регулярно устраиваются провокации, также множество сотрудников посольств оказались высланы. Москва каждый раз заявляет о незаконности этих акций и праве на ответные действия.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220514/nestabilnost-1788603119.html

сша

донбасс

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, анатолий антонов, федеральное бюро расследований сша, центральное разведывательное управление (цру), донбасс, украина, россия, владимир путин, в мире