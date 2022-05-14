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Мосбиржа может расширить список доступных для торгов валют, пишет РБК - РИА Новости, 14.05.2022
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Мосбиржа может расширить список доступных для торгов валют, пишет РБК
Мосбиржа может расширить список доступных для торгов валют, пишет РБК - РИА Новости, 14.05.2022
Мосбиржа может расширить список доступных для торгов валют, пишет РБК
Московская биржа рассматривает возможность расширения списка валют, доступных для торгов. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники. РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T13:46
2022-05-14T13:46
экономика
сша
московская биржа
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Московская биржа рассматривает возможность расширения списка валют, доступных для торгов. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.Как уточняет СМИ, речь идет в том числе о дирхаме — денежной единице Объединенных Арабских Эмиратов. На фоне западных санкций представители этой страны проявляют все большую заинтересованность в российском бизнесе. Но торги парой дирхам — рубль на отечественных биржах пока не идут. Также обсуждается запуск торгов узбекским сумом и армянским драмом.Сегодня обменять рубль на Московской бирже можно на десять валют: доллар США, евро, британский фунт, китайский юань, японскую иену, турецкую лиру, гонконгский доллар, белорусский рубль, казахский тенге и швейцарский франк.
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экономика, сша, московская биржа
13:46 14.05.2022
 
Мосбиржа может расширить список доступных для торгов валют, пишет РБК

РБК: Московская биржа может запустить торги новыми валютами, включая дирхам ОАЭ

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМосковская биржа
Московская биржа - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Московская биржа
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Московская биржа рассматривает возможность расширения списка валют, доступных для торгов. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.
Как уточняет СМИ, речь идет в том числе о дирхаме — денежной единице Объединенных Арабских Эмиратов. На фоне западных санкций представители этой страны проявляют все большую заинтересованность в российском бизнесе. Но торги парой дирхам — рубль на отечественных биржах пока не идут. Также обсуждается запуск торгов узбекским сумом и армянским драмом.
Сегодня обменять рубль на Московской бирже можно на десять валют: доллар США, евро, британский фунт, китайский юань, японскую иену, турецкую лиру, гонконгский доллар, белорусский рубль, казахский тенге и швейцарский франк.
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
08:00
"Рубль — лучшая валюта мира". Сколько на самом деле стоит доллар
 
ЭкономикаСШАМосковская биржа
 
 
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