https://ria.ru/20220514/valyuta-1788515392.html

Мосбиржа может расширить список доступных для торгов валют, пишет РБК

Мосбиржа может расширить список доступных для торгов валют, пишет РБК - РИА Новости, 14.05.2022

Мосбиржа может расширить список доступных для торгов валют, пишет РБК

Московская биржа рассматривает возможность расширения списка валют, доступных для торгов. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники. РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T13:46

2022-05-14T13:46

2022-05-14T13:46

экономика

сша

московская биржа

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Московская биржа рассматривает возможность расширения списка валют, доступных для торгов. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.Как уточняет СМИ, речь идет в том числе о дирхаме — денежной единице Объединенных Арабских Эмиратов. На фоне западных санкций представители этой страны проявляют все большую заинтересованность в российском бизнесе. Но торги парой дирхам — рубль на отечественных биржах пока не идут. Также обсуждается запуск торгов узбекским сумом и армянским драмом.Сегодня обменять рубль на Московской бирже можно на десять валют: доллар США, евро, британский фунт, китайский юань, японскую иену, турецкую лиру, гонконгский доллар, белорусский рубль, казахский тенге и швейцарский франк.

https://ria.ru/20220514/rubl-1788408216.html

сша

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2022

Станислав Ванд

Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

экономика, сша, московская биржа