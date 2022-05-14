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Ракетные войска и артиллерия России уничтожили украинскую РСЗО "Смерч" - РИА Новости, 14.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220514/unichtozhenie-1788591729.html
Ракетные войска и артиллерия России уничтожили украинскую РСЗО "Смерч"
Ракетные войска и артиллерия России уничтожили украинскую РСЗО "Смерч" - РИА Новости, 14.05.2022
Ракетные войска и артиллерия России уничтожили украинскую РСЗО "Смерч"
Российские артиллерия и ракетные войска поразили 28 артиллерийских подразделений Украины, в том числе пусковую установку РСЗО "Смерч", три бункера и 178 районов РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T20:09
2022-05-14T20:48
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
владимир путин
россия
донбасс
войска воздушно-космической обороны
в мире
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Российские артиллерия и ракетные войска поразили 28 артиллерийских подразделений Украины, в том числе пусковую установку РСЗО "Смерч", три бункера и 178 районов скопления живой силы и техники, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Он уточнил, что пусковую установку уничтожили около населенного пункта Березовка.Российские средства ПВО в течение дня сбили пять украинских беспилотников возле Русской Лозовой, Питомника и Изюма Харьковской области, а также один над островом Змеиный, кроме того, одну ракету "Точка-У" у Хлебороба и три снаряда РСЗО "Смерч" около Каменки Харьковской области.Оперативно-тактическая и армейская авиация ликвидировали 33 района сосредоточения живой силы и 18 единиц военной техники, уничтожены до 90 националистов.Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение дня поражены 28 ротных опорных пунктов ВСУ и два склада боеприпасов в районах населенных пунктов Петровское и Жовтневое."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 165 самолетов, 125 вертолетов", — сказал Конашенков.Он добавил, что также ликвидированы 864 беспилотника и 304 зенитных ракетных комплекса, 3067 танков и других боевых бронированных машин. Кроме того, Украина потеряла 372 установки реактивных систем залпового огня, 1514 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2913 единиц специальной военной автомобильной техники.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220514/medvedev-1788592698.html
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Минобороны РФ об уничтожении украинских националистов
Вечерний брифинг Минобороны России 14.05.. Главное: Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение дня поражены 28 ротных опорных пунктов украинских войск и 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактическая и армейская авиация РФ уничтожили до 90 украинских националистов, вывели из строя 18 единиц техники. Ракетные войска и артиллерия поразили 178 украинских районов сосредоточения живой силы и техники, 28 артподразделений на позициях. В районе населенного пункта Хлебороб перехвачена украинская"Точка-У", в Харьковской области перехвачены 3 ракеты "Смерча".
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украина, вооруженные силы украины, владимир путин, россия, донбасс, войска воздушно-космической обороны, в мире
20:09 14.05.2022 (обновлено: 20:48 14.05.2022)
 
Ракетные войска и артиллерия России уничтожили украинскую РСЗО "Смерч"

Минобороны: ракетные войска и артиллерия России уничтожили украинскую РСЗО "Смерч"

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Российские артиллерия и ракетные войска поразили 28 артиллерийских подразделений Украины, в том числе пусковую установку РСЗО "Смерч", три бункера и 178 районов скопления живой силы и техники, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Он уточнил, что пусковую установку уничтожили около населенного пункта Березовка.
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Российские средства ПВО в течение дня сбили пять украинских беспилотников возле Русской Лозовой, Питомника и Изюма Харьковской области, а также один над островом Змеиный, кроме того, одну ракету "Точка-У" у Хлебороба и три снаряда РСЗО "Смерч" около Каменки Харьковской области.
Оперативно-тактическая и армейская авиация ликвидировали 33 района сосредоточения живой силы и 18 единиц военной техники, уничтожены до 90 националистов.
Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение дня поражены 28 ротных опорных пунктов ВСУ и два склада боеприпасов в районах населенных пунктов Петровское и Жовтневое.
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"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 165 самолетов, 125 вертолетов", — сказал Конашенков.

Он добавил, что также ликвидированы 864 беспилотника и 304 зенитных ракетных комплекса, 3067 танков и других боевых бронированных машин. Кроме того, Украина потеряла 372 установки реактивных систем залпового огня, 1514 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2913 единиц специальной военной автомобильной техники.
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По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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