https://ria.ru/20220514/unichtozhenie-1788563310.html

Российские войска разбили украинскую переправу через реку Северский Донец

Российские войска разбили украинскую переправу через реку Северский Донец - РИА Новости, 14.05.2022

Российские войска разбили украинскую переправу через реку Северский Донец

Российские войска уничтожили украинскую понтонную переправу через реку Северский Донец и пытавшуюся переправиться бронетехнику противника, соответствующее видео РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T17:34

2022-05-14T17:34

2022-05-14T18:42

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Российские войска уничтожили украинскую понтонную переправу через реку Северский Донец и пытавшуюся переправиться бронетехнику противника, соответствующее видео в субботу опубликовало Минобороны России.На кадрах — вид с беспилотника на накрытый артиллерийским огнем объект, а также огонь по соединениям ВСУ боевых машин пехоты БМП-3 и маневрирование во взаимодействии с мотострелками."В ходе разведывательно-поисковых действий мотострелкового подразделения ВС России расчетом беспилотного летательного аппарата было обнаружено подразделение ВСУ на боевых машинах пехоты, предпринявшее попытку переправиться по наведенной понтонной переправе. Российские мотострелки скорректировали огонь артиллерии по наведенной переправе и бронетехнике ВСУ, укрывавшихся в лесном массиве. Огнем артиллерии понтонная переправа была полностью разрушена и затонула", — пояснили в российском военном ведомстве.После этого российские артиллеристы и экипажи БМП завершили разгром, уничтожив успевшую переправиться по понтонам бронетехнику противника. Часть украинских машин захватили российские военные. Одновременно на противоположном берегу была разбита техника понтонно-мостового подразделения войск Украины при попытке отхода.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220514/spetsoperatsiya-1788502467.html

https://ria.ru/20220508/pereprava-1787501556.html

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Уничтожение украинской понтонной переправы через Северский Донец Минобороны России опубликовало кадры уничтожения понтонной переправы и подразделения ВСУ предпринявшего попытку переправиться через Северский Донец. 2022-05-14T17:34 true PT0M35S

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украина, донбасс, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, бмп-3, россия, владимир путин