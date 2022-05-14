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Российские войска разбили украинскую переправу через реку Северский Донец - РИА Новости, 14.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220514/unichtozhenie-1788563310.html
Российские войска разбили украинскую переправу через реку Северский Донец
Российские войска разбили украинскую переправу через реку Северский Донец - РИА Новости, 14.05.2022
Российские войска разбили украинскую переправу через реку Северский Донец
Российские войска уничтожили украинскую понтонную переправу через реку Северский Донец и пытавшуюся переправиться бронетехнику противника, соответствующее видео РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T17:34
2022-05-14T18:42
специальная военная операция на украине
украина
донбасс
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
бмп-3
россия
владимир путин
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Российские войска уничтожили украинскую понтонную переправу через реку Северский Донец и пытавшуюся переправиться бронетехнику противника, соответствующее видео в субботу опубликовало Минобороны России.На кадрах — вид с беспилотника на накрытый артиллерийским огнем объект, а также огонь по соединениям ВСУ боевых машин пехоты БМП-3 и маневрирование во взаимодействии с мотострелками."В ходе разведывательно-поисковых действий мотострелкового подразделения ВС России расчетом беспилотного летательного аппарата было обнаружено подразделение ВСУ на боевых машинах пехоты, предпринявшее попытку переправиться по наведенной понтонной переправе. Российские мотострелки скорректировали огонь артиллерии по наведенной переправе и бронетехнике ВСУ, укрывавшихся в лесном массиве. Огнем артиллерии понтонная переправа была полностью разрушена и затонула", — пояснили в российском военном ведомстве.После этого российские артиллеристы и экипажи БМП завершили разгром, уничтожив успевшую переправиться по понтонам бронетехнику противника. Часть украинских машин захватили российские военные. Одновременно на противоположном берегу была разбита техника понтонно-мостового подразделения войск Украины при попытке отхода.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220514/spetsoperatsiya-1788502467.html
https://ria.ru/20220508/pereprava-1787501556.html
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Уничтожение украинской понтонной переправы через Северский Донец
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения понтонной переправы и подразделения ВСУ предпринявшего попытку переправиться через Северский Донец.
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украина, донбасс, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, бмп-3, россия, владимир путин
17:34 14.05.2022 (обновлено: 18:42 14.05.2022)
 
Российские войска разбили украинскую переправу через реку Северский Донец

Российские войска уничтожили подразделение ВСУ при попытке переправы через Северский Донец

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Российские войска уничтожили украинскую понтонную переправу через реку Северский Донец и пытавшуюся переправиться бронетехнику противника, соответствующее видео в субботу опубликовало Минобороны России.
На кадрах — вид с беспилотника на накрытый артиллерийским огнем объект, а также огонь по соединениям ВСУ боевых машин пехоты БМП-3 и маневрирование во взаимодействии с мотострелками.
Нанесение удара ракетами Оникс по инфраструктуре украинской армии. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
11:49Специальная военная операция на Украине
Ракетные войска и артиллерия уничтожили 543 района сосредоточения сил ВСУ
"В ходе разведывательно-поисковых действий мотострелкового подразделения ВС России расчетом беспилотного летательного аппарата было обнаружено подразделение ВСУ на боевых машинах пехоты, предпринявшее попытку переправиться по наведенной понтонной переправе. Российские мотострелки скорректировали огонь артиллерии по наведенной переправе и бронетехнике ВСУ, укрывавшихся в лесном массиве. Огнем артиллерии понтонная переправа была полностью разрушена и затонула", — пояснили в российском военном ведомстве.
После этого российские артиллеристы и экипажи БМП завершили разгром, уничтожив успевшую переправиться по понтонам бронетехнику противника. Часть украинских машин захватили российские военные. Одновременно на противоположном берегу была разбита техника понтонно-мостового подразделения войск Украины при попытке отхода.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Ракетный удар ВС РФ по понтонной переправе ВСУ
8 мая, 13:02Специальная военная операция на Украине
Минобороны показало видео уничтожения переправы войск ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДонбассВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБМП-3РоссияВладимир Путин
 
 
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