https://ria.ru/20220514/ukraina-1788562458.html

В Киеве американские сенаторы встретились с Зеленским

В Киеве американские сенаторы встретились с Зеленским - РИА Новости, 14.05.2022

В Киеве американские сенаторы встретились с Зеленским

Владимир Зеленский сообщил, что принял в Киеве делегацию американских конгрессменов во главе с лидером республиканского меньшинства Митчем Макконнеллом. РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T17:24

2022-05-14T17:24

2022-05-14T17:24

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нэнси пелоси

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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что принял в Киеве делегацию американских конгрессменов во главе с лидером республиканского меньшинства Митчем Макконнеллом.Разместив в социальных сетях фото и видео встречи, он назвал визит "сигналом двухпартийной поддержки Украины" в конгрессе США, где рассматривается вопрос о выделении нового пакета помощи на 40 миллиардов долларов.Судя по фото, Макконнела сопровождали сенаторы-однопартийцы из штатов Техас, Вайоминг и Мэн. Американская сторона о поездке пока не сообщает.Ранее в Киеве побывали законодатели-демократы, включая спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, а также представители администрации США, в том числе министр обороны Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен.

https://ria.ru/20220514/zelenskiy-1788477274.html

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Дарья Буймова

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