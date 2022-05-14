https://ria.ru/20220514/ukraina-1788562458.html
В Киеве американские сенаторы встретились с Зеленским
В Киеве американские сенаторы встретились с Зеленским - РИА Новости, 14.05.2022
В Киеве американские сенаторы встретились с Зеленским
Владимир Зеленский сообщил, что принял в Киеве делегацию американских конгрессменов во главе с лидером республиканского меньшинства Митчем Макконнеллом. РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T17:24
2022-05-14T17:24
2022-05-14T17:24
в мире
нэнси пелоси
ллойд остин
энтони блинкен
техас
сша
киев
конгресс сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782453508_45:0:2952:1635_1920x0_80_0_0_83be74cd8423020bb7572055b5cbc23c.jpg
ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что принял в Киеве делегацию американских конгрессменов во главе с лидером республиканского меньшинства Митчем Макконнеллом.Разместив в социальных сетях фото и видео встречи, он назвал визит "сигналом двухпартийной поддержки Украины" в конгрессе США, где рассматривается вопрос о выделении нового пакета помощи на 40 миллиардов долларов.Судя по фото, Макконнела сопровождали сенаторы-однопартийцы из штатов Техас, Вайоминг и Мэн. Американская сторона о поездке пока не сообщает.Ранее в Киеве побывали законодатели-демократы, включая спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, а также представители администрации США, в том числе министр обороны Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен.
https://ria.ru/20220514/zelenskiy-1788477274.html
https://ria.ru/20220514/posolstva-1788460018.html
техас
сша
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782453508_97:0:2760:1997_1920x0_80_0_0_cec998f6ae2a7a2f900fbc6e7d566589.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нэнси пелоси, ллойд остин, энтони блинкен, техас, сша, киев, конгресс сша
В Киеве американские сенаторы встретились с Зеленским
Владимир Зеленский сообщил, что принял в Киеве делегацию американских конгрессменов