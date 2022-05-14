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В Киеве американские сенаторы встретились с Зеленским - РИА Новости, 14.05.2022
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В Киеве американские сенаторы встретились с Зеленским
В Киеве американские сенаторы встретились с Зеленским - РИА Новости, 14.05.2022
В Киеве американские сенаторы встретились с Зеленским
Владимир Зеленский сообщил, что принял в Киеве делегацию американских конгрессменов во главе с лидером республиканского меньшинства Митчем Макконнеллом. РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T17:24
2022-05-14T17:24
в мире
нэнси пелоси
ллойд остин
энтони блинкен
техас
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киев
конгресс сша
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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что принял в Киеве делегацию американских конгрессменов во главе с лидером республиканского меньшинства Митчем Макконнеллом.Разместив в социальных сетях фото и видео встречи, он назвал визит "сигналом двухпартийной поддержки Украины" в конгрессе США, где рассматривается вопрос о выделении нового пакета помощи на 40 миллиардов долларов.Судя по фото, Макконнела сопровождали сенаторы-однопартийцы из штатов Техас, Вайоминг и Мэн. Американская сторона о поездке пока не сообщает.Ранее в Киеве побывали законодатели-демократы, включая спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, а также представители администрации США, в том числе министр обороны Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен.
https://ria.ru/20220514/zelenskiy-1788477274.html
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в мире, нэнси пелоси, ллойд остин, энтони блинкен, техас, сша, киев, конгресс сша
17:24 14.05.2022
 
В Киеве американские сенаторы встретились с Зеленским

Владимир Зеленский сообщил, что принял в Киеве делегацию американских конгрессменов

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что принял в Киеве делегацию американских конгрессменов во главе с лидером республиканского меньшинства Митчем Макконнеллом.
Разместив в социальных сетях фото и видео встречи, он назвал визит "сигналом двухпартийной поддержки Украины" в конгрессе США, где рассматривается вопрос о выделении нового пакета помощи на 40 миллиардов долларов.
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
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"Боюсь найти его у себя под кроватью": итальянцы устали от Зеленского
Судя по фото, Макконнела сопровождали сенаторы-однопартийцы из штатов Техас, Вайоминг и Мэн. Американская сторона о поездке пока не сообщает.
Ранее в Киеве побывали законодатели-демократы, включая спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, а также представители администрации США, в том числе министр обороны Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
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В Киеве возобновили работу 37 иностранных посольств, заявил Зеленский
 
В миреНэнси ПелосиЛлойд ОстинЭнтони БлинкенТехасСШАКиевКонгресс США
 
 
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