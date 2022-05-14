https://ria.ru/20220514/ukraina-1788550900.html

В США объяснили, почему помогать Украине против России бесполезно

В США объяснили, почему помогать Украине против России бесполезно - РИА Новости, 14.05.2022

В США объяснили, почему помогать Украине против России бесполезно

Украинские чиновники разворуют 40 миллиардов долларов, которые США выделили в качестве военной помощи, заявил конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц. Его слова... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T16:52

2022-05-14T16:52

2022-05-14T16:58

политика

джо байден

сша

украина

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Украинские чиновники разворуют 40 миллиардов долларов, которые США выделили в качестве военной помощи, заявил конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц. Его слова приводит CNS News.Ранее Гетц проголосовал против законопроекта о ленд-лизе, упрощающего оказание военной помощи Украине.В конце апреля президент США Джо Байден попросил конгресс выделить 33 миллиарда долларов на поддержку Киева. В законодательном органе эту сумму увеличили до 40 миллиардов. Россия неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт на Украине, поставляя туда оружие. В оборонном ведомстве предупредили, что грузы станут законными целями для ВКС на территории соседнего государства.Москва начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Киева, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые деяния против мирных жителей Донбасса.

https://ria.ru/20220513/gosar-1788343178.html

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украина

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, джо байден, сша, украина