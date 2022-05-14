16:52 14.05.2022 (обновлено: 16:58 14.05.2022)
В США объяснили, почему помогать Украине против России бесполезно
Конгрессмен Гетц: киевские чиновники разворуют 40 миллиардов американской помощи Украине
© AP Photo / Efrem LukatskyСамый большой флаг Украины в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Самый большой флаг Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Украинские чиновники разворуют 40 миллиардов долларов, которые США выделили в качестве военной помощи, заявил конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц. Его слова приводит CNS News.
"Они готовы отправить миллиарды Киеву и набить карманы коррумпированных функционеров. <…> Мы постепенно скатываемся в войну, а американский народ остается в неведении. <…> Всего год назад мы потерпели поражение от пастухов с винтовками (в Афганистане. — Прим. ред.). Теперь мы рвемся в бой с державой, у которой шесть тысяч ядерных боеголовок", — отметил политик.
Ранее Гетц проголосовал против законопроекта о ленд-лизе, упрощающего оказание военной помощи Украине.
В конце апреля президент США Джо Байден попросил конгресс выделить 33 миллиарда долларов на поддержку Киева. В законодательном органе эту сумму увеличили до 40 миллиардов. Россия неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт на Украине, поставляя туда оружие. В оборонном ведомстве предупредили, что грузы станут законными целями для ВКС на территории соседнего государства.
Москва начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Киева, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые деяния против мирных жителей Донбасса.