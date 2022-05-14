16:14 14.05.2022 (обновлено: 17:06 14.05.2022)
В Китае разоблачили попытку США скрыть геополитический раскол из-за Украины
Global Times: большая часть мира не согласна с позицией США и их союзников по Украине
© AP Photo / Sergey Supinski/Pool PhotoДжо Байден в Киеве
© AP Photo / Sergey Supinski/Pool Photo
Джо Байден в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. США вместе с союзниками пытаются создать иллюзию, что весь мир объединился вокруг Запада из-за кризиса на Украине, считает обозреватель издания Global Times Марк Блэклок.
"Если использовать только западные СМИ для того, чтобы следить за событиями на Украине, то можно подумать, что буквально каждая страна посылает Киеву гуманитарную помощь или оружие в ответ на мольбы Зеленского", — пишет автор.
В качестве одного из наиболее ярких примеров колумнист привел Индию, которая последовательно выступает с нейтральных позиций по украинскому кризису. Ни многочисленные визиты западных "партнеров" в Дели, ни поездка премьер-министра страны Нарендры Моди в Европу не привели к нужному Западу результату — Индия не соглашается поддерживать Зеленского.
Кроме того, в материале указывается, что многие страны Азии, Южной Америки и Африки, традиционно придерживающиеся внеблокового подхода во внешней политике, решительно отказались поддержать антироссийские санкции. Большинство государств Ближнего Востока также выступают со сдержанных позиций по кризису на Украине.
Блэклок полагает, что если так много стран продолжит не соглашаться с Западом, то ему будет все сложнее "притворяться, что реакция на события на Украине — это глобальный ответ". Автор задается риторическим вопросом, сколько времени понадобится США и их союзникам, чтобы "заметить слона в комнате" и перестать обманывать самих себя.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и сферу высокотехнологичной продукции. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие компании прекратили деятельность на территории страны.