https://ria.ru/20220514/ukraina-1788536685.html

В Китае разоблачили попытку США скрыть геополитический раскол из-за Украины

В Китае разоблачили попытку США скрыть геополитический раскол из-за Украины - РИА Новости, 14.05.2022

В Китае разоблачили попытку США скрыть геополитический раскол из-за Украины

США вместе с союзниками пытаются создать иллюзию, что весь мир объединился вокруг Запада из-за кризиса на Украине, считает обозреватель издания Global Times... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T16:14

2022-05-14T16:14

2022-05-14T17:06

в мире

украина

сша

индия

нарендра моди

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155905/72/1559057277_0:187:2832:1780_1920x0_80_0_0_dfd7e0ddaec2e9621d8ff3541021cc6c.jpg

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. США вместе с союзниками пытаются создать иллюзию, что весь мир объединился вокруг Запада из-за кризиса на Украине, считает обозреватель издания Global Times Марк Блэклок.В статье подчеркивается, что именно такого эффекта и добивается Запад. Однако, по мнению колумниста, США и их союзники пытаются выдать желаемое за действительное, когда как на самом деле большинство стран попросту отказываются помогать Киеву.В качестве одного из наиболее ярких примеров колумнист привел Индию, которая последовательно выступает с нейтральных позиций по украинскому кризису. Ни многочисленные визиты западных "партнеров" в Дели, ни поездка премьер-министра страны Нарендры Моди в Европу не привели к нужному Западу результату — Индия не соглашается поддерживать Зеленского.Кроме того, в материале указывается, что многие страны Азии, Южной Америки и Африки, традиционно придерживающиеся внеблокового подхода во внешней политике, решительно отказались поддержать антироссийские санкции. Большинство государств Ближнего Востока также выступают со сдержанных позиций по кризису на Украине.Блэклок полагает, что если так много стран продолжит не соглашаться с Западом, то ему будет все сложнее "притворяться, что реакция на события на Украине — это глобальный ответ". Автор задается риторическим вопросом, сколько времени понадобится США и их союзникам, чтобы "заметить слона в комнате" и перестать обманывать самих себя.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и сферу высокотехнологичной продукции. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие компании прекратили деятельность на территории страны.

https://ria.ru/20220514/ssha-1788508797.html

https://ria.ru/20220514/ukraina-1788478818.html

украина

сша

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, сша, индия, нарендра моди