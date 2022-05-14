https://ria.ru/20220514/ukraina-1788507828.html
Смесь "Чужого" и пылесоса. Болгар возмутила посвященная Украине скульптура
Смесь "Чужого" и пылесоса. Болгар возмутила посвященная Украине скульптура - РИА Новости, 14.05.2022
Смесь "Чужого" и пылесоса. Болгар возмутила посвященная Украине скульптура
Читатели болгарских изданий "Факти" и Dnes резко отреагировали на появление скульптуры "Крик украинской матери" в Княжеском саду Софии. По мнению многих... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T12:30
2022-05-14T12:30
2022-05-14T14:39
в мире
украина
киев
болгария
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Читатели болгарских изданий "Факти" и Dnes резко отреагировали на появление скульптуры "Крик украинской матери" в Княжеском саду Софии. По мнению многих комментаторов, озабоченность проблемами Киева доходит до абсурда, а некоторые сочли автора монумента не совсем вменяемым."Ее не туда поставили! Надо было разместить ее напротив посольства Украины! Политические марионетки из Киева сами принесли войну в свою страну! Вас не учили причинно-следственным связям?!" — возмутился Гост."Вместо того чтобы выгонять обнаглевших украинцев, мы им памятники ставим", — посетовал Бай Георги."Сочувствую украинскому народу, но это чрезмерное внимание переходит все границы! Флаги, памятники, финансовая помощь для беженцев во много раз больше, чем для болгар! Это нормально, что люди злятся на все это внимание!" — считает Съчувствам."Тот, кто создал это пугало, — идиот", — вынес вердикт Уса."Я бы предпочел смотреть на памятник Советской армии. Как-то визуально лучше смотрится..." — подчеркнул В случая."Я не из трусливых, но постараюсь не натолкнуться на этот "шедевр" после захода солнца. Это ж смесь образа из "Чужого" со старым пылесосом", — сыронизировал Fallschirmspringer."Горькая правда в том, что творцу, создавшему этого зомби, нужна серьезная психиатрическая помощь", — подытожили читатели.Ранее в болгарской столице установили памятник "Крик украинской матери" — женщины в тонком платье и с открытым ртом. Как отмечали СМИ, автор статуи — скульптор Недельчо Костадинов, который посвятил ее конфликту на Украине.Памятник находится прямо напротив монумента в честь советских воинов-освободителей. Открытие проходило под контролем правоохранительных органов.
https://ria.ru/20220514/ukraina-1788478818.html
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https://radiosputnik.ria.ru/20220428/bolgary-1785863090.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, болгария
12:30 14.05.2022 (обновлено: 14:39 14.05.2022)
Смесь "Чужого" и пылесоса. Болгар возмутила посвященная Украине скульптура
Жители Болгарии ужаснулись скульптуре "Крик украинской матери" в Софии
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости.
Читатели болгарских изданий "Факти"
и Dnes
резко отреагировали на появление скульптуры "Крик украинской матери" в Княжеском саду Софии. По мнению многих комментаторов, озабоченность проблемами Киева доходит до абсурда, а некоторые сочли автора монумента не совсем вменяемым.
"Ее не туда поставили! Надо было разместить ее напротив посольства Украины
! Политические марионетки из Киева
сами принесли войну в свою страну! Вас не учили причинно-следственным связям?!" — возмутился Гост.
"Вместо того чтобы выгонять обнаглевших украинцев, мы им памятники ставим", — посетовал Бай Георги.
"Сочувствую украинскому народу, но это чрезмерное внимание переходит все границы! Флаги, памятники, финансовая помощь для беженцев во много раз больше, чем для болгар! Это нормально, что люди злятся на все это внимание!" — считает Съчувствам.
"Тот, кто создал это пугало, — идиот", — вынес вердикт Уса.
"Я бы предпочел смотреть на памятник Советской армии. Как-то визуально лучше смотрится..." — подчеркнул В случая.
"Я не из трусливых, но постараюсь не натолкнуться на этот "шедевр" после захода солнца. Это ж смесь образа из "Чужого" со старым пылесосом", — сыронизировал Fallschirmspringer.
"Горькая правда в том, что творцу, создавшему этого зомби, нужна серьезная психиатрическая помощь", — подытожили читатели.
Ранее в болгарской столице установили памятник "Крик украинской матери" — женщины в тонком платье и с открытым ртом. Как отмечали СМИ, автор статуи — скульптор Недельчо Костадинов, который посвятил ее конфликту на Украине.
Памятник находится прямо напротив монумента в честь советских воинов-освободителей. Открытие проходило под контролем правоохранительных органов.