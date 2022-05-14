https://ria.ru/20220514/ukraina-1788483048.html
Украинские войска за сутки потеряли 34 человека и технику
Украинские войска за сутки потеряли 34 человека и технику - РИА Новости, 14.05.2022
Украинские войска за сутки потеряли 34 человека и технику
Украинские войска на донецком направлении за сутки потеряли 34 человека личного состава и боевую технику, сообщает Народная милиция Донецкой народной... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T10:37
2022-05-14T10:37
2022-05-14T10:49
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ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Украинские войска на донецком направлении за сутки потеряли 34 человека личного состава и боевую технику, сообщает Народная милиция Донецкой народной республики."За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 34 украинских националиста, одну 152-мм самоходную артиллерийскую пушку 2С5 "Гиацинт", три кочующих 120-мм миномета, одну разведывательную химическую машину "Кашалот", четыре легко бронированные машины. Захвачены один бронетранспортер и три грузовых транспортных средства", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, днр
10:37 14.05.2022 (обновлено: 10:49 14.05.2022)
Украинские войска за сутки потеряли 34 человека и технику
В ДНР заявили, что украинские войска за сутки потеряли 34 человека и технику