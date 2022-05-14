https://ria.ru/20220514/ukraina-1788483048.html

Украинские войска за сутки потеряли 34 человека и технику

Украинские войска за сутки потеряли 34 человека и технику - РИА Новости, 14.05.2022

Украинские войска за сутки потеряли 34 человека и технику

Украинские войска на донецком направлении за сутки потеряли 34 человека личного состава и боевую технику, сообщает Народная милиция Донецкой народной... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T10:37

2022-05-14T10:37

2022-05-14T10:49

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ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Украинские войска на донецком направлении за сутки потеряли 34 человека личного состава и боевую технику, сообщает Народная милиция Донецкой народной республики."За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 34 украинских националиста, одну 152-мм самоходную артиллерийскую пушку 2С5 "Гиацинт", три кочующих 120-мм миномета, одну разведывательную химическую машину "Кашалот", четыре легко бронированные машины. Захвачены один бронетранспортер и три грузовых транспортных средства", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220514/ukraina-1788478818.html

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, днр