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Украинские войска за сутки потеряли 34 человека и технику - РИА Новости, 14.05.2022
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Украинские войска за сутки потеряли 34 человека и технику
Украинские войска за сутки потеряли 34 человека и технику - РИА Новости, 14.05.2022
Украинские войска за сутки потеряли 34 человека и технику
Украинские войска на донецком направлении за сутки потеряли 34 человека личного состава и боевую технику, сообщает Народная милиция Донецкой народной... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T10:37
2022-05-14T10:49
в мире
украина
днр
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ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Украинские войска на донецком направлении за сутки потеряли 34 человека личного состава и боевую технику, сообщает Народная милиция Донецкой народной республики."За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 34 украинских националиста, одну 152-мм самоходную артиллерийскую пушку 2С5 "Гиацинт", три кочующих 120-мм миномета, одну разведывательную химическую машину "Кашалот", четыре легко бронированные машины. Захвачены один бронетранспортер и три грузовых транспортных средства", - говорится в сообщении.
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в мире, украина, днр
10:37 14.05.2022 (обновлено: 10:49 14.05.2022)
 
Украинские войска за сутки потеряли 34 человека и технику

В ДНР заявили, что украинские войска за сутки потеряли 34 человека и технику

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкТанк Т-72 в селе Безыменное
Танк Т-72 в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Танк Т-72 в селе Безыменное. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Украинские войска на донецком направлении за сутки потеряли 34 человека личного состава и боевую технику, сообщает Народная милиция Донецкой народной республики.
"За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 34 украинских националиста, одну 152-мм самоходную артиллерийскую пушку 2С5 "Гиацинт", три кочующих 120-мм миномета, одну разведывательную химическую машину "Кашалот", четыре легко бронированные машины. Захвачены один бронетранспортер и три грузовых транспортных средства", - говорится в сообщении.
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