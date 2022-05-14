https://ria.ru/20220514/ukraina-1788481401.html

Украинские военнопленные рассказали о преступных приказах командования

Украинские военнопленные рассказали о преступных приказах командования - РИА Новости, 14.05.2022

Украинские военнопленные рассказали о преступных приказах командования

Очередные пленные украинские солдаты рассказали, что командование отдает преступные приказы обстреливать населенные пункты с мирными жителями и запугивает... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T10:20

2022-05-14T10:20

2022-05-14T11:45

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Очередные пленные украинские солдаты рассказали, что командование отдает преступные приказы обстреливать населенные пункты с мирными жителями и запугивает резервистов издевательствами русских, нередки случаи и открытия огня по своим же подразделениям, следует из опубликованных в субботу видео Минобороны России.На кадрах - один из военнослужащих рассказывает, что попадал под обстрелы со стороны своих же подразделений, а также подтвердил, что в рядах украинских военнослужащих часто происходят разногласия по поводу участия в боевых действиях."По нам, свои. За нашей посадкой, сзади по нам - минометы прилетали, пулеметы шуровали, ПКМы там насыпали капитально", - признается пленный.По его словам, их также запугивали якобы имеющими место издевательствами российских войск над пленными украинцами, показывали некие видео для психологической обработки.Военнопленный также был свидетелем случаев огня со стороны украинских сил из минометов и применения гранат против мирного населения.Второй военнопленный призвал не вступать в ряды вооруженных сил Украины и других вооруженных формирований, призываемых в третьей волне мобилизации. Кроме того, он выразил сомнение в компетентности Владимира Зеленского."Да клоун. Не знаю, зачем его надо было ставить... Я за него не голосовал", - признался пленный.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html

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Украинские пленные рассказали об обстреле ВСУ своей же артиллерии и преступных приказах Зеленского Пленные украинские военные рассказывают, что попадали под «капитальный» огонь своей же артиллерии, получали преступные приказы обстреливать мирных жителей, а Зеленского назвали «клоуном» 2022-05-14T10:20 true PT1M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)