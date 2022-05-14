Рейтинг@Mail.ru
Американцы поддержали сенатора, отказавшегося "спасать Украину" - РИА Новости, 14.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220514/ukraina-1788478818.html
Американцы поддержали сенатора, отказавшегося "спасать Украину"
Американцы поддержали сенатора, отказавшегося "спасать Украину" - РИА Новости, 14.05.2022
Американцы поддержали сенатора, отказавшегося "спасать Украину"
Читатели американского издания Breitbart положительно отреагировали на заявление сенатора-республиканца от Кентукки Рэнда Пола по поводу военной помощи Киеву. РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T09:56
2022-05-14T14:56
специальная военная операция на украине
в мире
джо байден
украина
киев
вашингтон (штат)
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786321444_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e61d6486a66121b3f7e01cfc8d5be49.jpg
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Читатели американского издания Breitbart положительно отреагировали на заявление сенатора-республиканца от Кентукки Рэнда Пола по поводу военной помощи Киеву.Накануне политик заблокировал голосование в ускоренном формате по выделению 40 миллиардов долларов Киеву. Пол подчеркнул, что Соединенные Штаты не могут спасать Украину, обрекая при этом собственную экономику. По его словам, самая большая угроза для Вашингтона сегодня — госдолг, инфляция и обрушение доллара.Многие пользователи согласились с мнением сенатора, подчеркнув, что властям не помешало бы решить внутренние проблемы, а не пытаться играть роль мирового жандарма."Сколько миллиардов мы уже отправили и на что Байден потратил эти деньги?" — задался вопросом John James Furr."Рэнд — один из немногих в конгрессе, наряду с некоторыми республиканцами новой волны, кто по-прежнему не скомпрометирован. Каждую неделю мы отправляем взятые непонятно откуда деньги на Украину. Они не состоят в НАТО, разве мы должны вооружать или защищать каждую страну на Земле, поссорившуюся с соседом? Работа мировым жандармом приводит к нашему финансовому истощению. Если мы не можем защитить свою границу, нам нечего делать где-то еще", — считает Anti Social."Они не могут найти 25 миллиардов долларов на постройку стены вдоль границы, но они хотят отправить Украине еще 40 миллиардов долларов. И кого они представляют? Кого угодно, только не американского налогоплательщика", — отметил zr5366."Было бы здорово, если бы это сказал Байден", — посетовал conrad."Я поддерживал отца Рэнда Пола Рона в 1988, 2008 и 2012 годах (на президентских выборах в США. — Прим. ред.), а сейчас у нас есть Джо Байден. И теперь расскажите мне, кто был неправ. Наслаждайтесь высокими ценами на топливо и инфляцией. Что же нужно, чтобы разбудить американский народ? Да благословит нас Бог, если мы попадем в еще одну мировую войну", — добавил Sanfordbill."Почему там находятся только отдельно взятые люди, у которых сохранился здравый смысл? Разве у нас не должно быть большинства здравомыслящих политиков? Нам нужно перестать избирать глупых людей", — подытожили читатели.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. В конце апреля Джо Байден попросил конгресс выделить 33 миллиарда долларов на поддержку Киева, но в законодательном органе эту сумму впоследствии увеличили до 40 миллиардов. Также на днях президент США подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание военной помощи украинским властям.Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.
https://ria.ru/20220513/biolaboratorii-1788434458.html
https://ria.ru/20220513/zelenskiy-1788286202.html
https://ria.ru/20220423/vooruzhenie-1785071236.html
украина
киев
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Станислав Ванд
Станислав Ванд
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786321444_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2ec2568f2eee4b0f9e5833cfe63094db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джо байден, украина, киев, вашингтон (штат), нато
09:56 14.05.2022 (обновлено: 14:56 14.05.2022)
 
Американцы поддержали сенатора, отказавшегося "спасать Украину"

Читатели Breitbart поддержали сенатора Пола, заблокировавшего проект о помощи Украине

© AP Photo / Alex BrandonСамолет C-17, загруженный боеприпасами для Украины, на базе ВВС США Дувр
Самолет C-17, загруженный боеприпасами для Украины, на базе ВВС США Дувр - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Самолет C-17, загруженный боеприпасами для Украины, на базе ВВС США Дувр
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Читатели американского издания Breitbart положительно отреагировали на заявление сенатора-республиканца от Кентукки Рэнда Пола по поводу военной помощи Киеву.
Накануне политик заблокировал голосование в ускоренном формате по выделению 40 миллиардов долларов Киеву. Пол подчеркнул, что Соединенные Штаты не могут спасать Украину, обрекая при этом собственную экономику. По его словам, самая большая угроза для Вашингтона сегодня — госдолг, инфляция и обрушение доллара.
Герметичный пакет для работы с биологически активными материалами - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
Вчера, 20:13
В США отрицают биодеятельность Вашингтона на Украине
Многие пользователи согласились с мнением сенатора, подчеркнув, что властям не помешало бы решить внутренние проблемы, а не пытаться играть роль мирового жандарма.
"Сколько миллиардов мы уже отправили и на что Байден потратил эти деньги?" — задался вопросом John James Furr.
"Рэнд — один из немногих в конгрессе, наряду с некоторыми республиканцами новой волны, кто по-прежнему не скомпрометирован. Каждую неделю мы отправляем взятые непонятно откуда деньги на Украину. Они не состоят в НАТО, разве мы должны вооружать или защищать каждую страну на Земле, поссорившуюся с соседом? Работа мировым жандармом приводит к нашему финансовому истощению. Если мы не можем защитить свою границу, нам нечего делать где-то еще", — считает Anti Social.
"Они не могут найти 25 миллиардов долларов на постройку стены вдоль границы, но они хотят отправить Украине еще 40 миллиардов долларов. И кого они представляют? Кого угодно, только не американского налогоплательщика", — отметил zr5366.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
Вчера, 12:00Специальная военная операция на Украине
Кива заявил, что Зеленский наживается на финансовой помощи Украине
"Было бы здорово, если бы это сказал Байден", — посетовал conrad.
"Я поддерживал отца Рэнда Пола Рона в 1988, 2008 и 2012 годах (на президентских выборах в США. — Прим. ред.), а сейчас у нас есть Джо Байден. И теперь расскажите мне, кто был неправ. Наслаждайтесь высокими ценами на топливо и инфляцией. Что же нужно, чтобы разбудить американский народ? Да благословит нас Бог, если мы попадем в еще одну мировую войну", — добавил Sanfordbill.
"Почему там находятся только отдельно взятые люди, у которых сохранился здравый смысл? Разве у нас не должно быть большинства здравомыслящих политиков? Нам нужно перестать избирать глупых людей", — подытожили читатели.
На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. В конце апреля Джо Байден попросил конгресс выделить 33 миллиарда долларов на поддержку Киева, но в законодательном органе эту сумму впоследствии увеличили до 40 миллиардов. Также на днях президент США подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание военной помощи украинским властям.
Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
23 апреля, 12:41Специальная военная операция на Украине
Опрос показал отношение немцев к поставкам тяжелого вооружения Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДжо БайденУкраинаКиевВашингтон (штат)НАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала