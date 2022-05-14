https://ria.ru/20220514/ukraina-1788478818.html

Американцы поддержали сенатора, отказавшегося "спасать Украину"

Американцы поддержали сенатора, отказавшегося "спасать Украину" - РИА Новости, 14.05.2022

Американцы поддержали сенатора, отказавшегося "спасать Украину"

Читатели американского издания Breitbart положительно отреагировали на заявление сенатора-республиканца от Кентукки Рэнда Пола по поводу военной помощи Киеву. РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T09:56

2022-05-14T09:56

2022-05-14T14:56

специальная военная операция на украине

в мире

джо байден

украина

киев

вашингтон (штат)

нато

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Читатели американского издания Breitbart положительно отреагировали на заявление сенатора-республиканца от Кентукки Рэнда Пола по поводу военной помощи Киеву.Накануне политик заблокировал голосование в ускоренном формате по выделению 40 миллиардов долларов Киеву. Пол подчеркнул, что Соединенные Штаты не могут спасать Украину, обрекая при этом собственную экономику. По его словам, самая большая угроза для Вашингтона сегодня — госдолг, инфляция и обрушение доллара.Многие пользователи согласились с мнением сенатора, подчеркнув, что властям не помешало бы решить внутренние проблемы, а не пытаться играть роль мирового жандарма."Сколько миллиардов мы уже отправили и на что Байден потратил эти деньги?" — задался вопросом John James Furr."Рэнд — один из немногих в конгрессе, наряду с некоторыми республиканцами новой волны, кто по-прежнему не скомпрометирован. Каждую неделю мы отправляем взятые непонятно откуда деньги на Украину. Они не состоят в НАТО, разве мы должны вооружать или защищать каждую страну на Земле, поссорившуюся с соседом? Работа мировым жандармом приводит к нашему финансовому истощению. Если мы не можем защитить свою границу, нам нечего делать где-то еще", — считает Anti Social."Они не могут найти 25 миллиардов долларов на постройку стены вдоль границы, но они хотят отправить Украине еще 40 миллиардов долларов. И кого они представляют? Кого угодно, только не американского налогоплательщика", — отметил zr5366."Было бы здорово, если бы это сказал Байден", — посетовал conrad."Я поддерживал отца Рэнда Пола Рона в 1988, 2008 и 2012 годах (на президентских выборах в США. — Прим. ред.), а сейчас у нас есть Джо Байден. И теперь расскажите мне, кто был неправ. Наслаждайтесь высокими ценами на топливо и инфляцией. Что же нужно, чтобы разбудить американский народ? Да благословит нас Бог, если мы попадем в еще одну мировую войну", — добавил Sanfordbill."Почему там находятся только отдельно взятые люди, у которых сохранился здравый смысл? Разве у нас не должно быть большинства здравомыслящих политиков? Нам нужно перестать избирать глупых людей", — подытожили читатели.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. В конце апреля Джо Байден попросил конгресс выделить 33 миллиарда долларов на поддержку Киева, но в законодательном органе эту сумму впоследствии увеличили до 40 миллиардов. Также на днях президент США подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание военной помощи украинским властям.Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.

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https://ria.ru/20220513/zelenskiy-1788286202.html

https://ria.ru/20220423/vooruzhenie-1785071236.html

украина

киев

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Станислав Ванд

Станислав Ванд

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Станислав Ванд

в мире, джо байден, украина, киев, вашингтон (штат), нато