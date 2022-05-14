https://ria.ru/20220514/udar-1788602516.html

Израильские F-16 нанесли удар 22 ракетами по сирийскому научному центру

Израильские F-16 нанесли удар 22 ракетами по сирийскому научному центру - РИА Новости, 15.05.2022

Израильские F-16 нанесли удар 22 ракетами по сирийскому научному центру

Израильские F-16 в пятницу нанесли удар 22 ракетами по сирийскому научному центру в районе Масьяфа и порту Баниас, 16 ракет были уничтожены, сообщил... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-14T22:07

2022-05-14T22:07

2022-05-15T09:50

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Израильские F-16 в пятницу нанесли удар 22 ракетами по сирийскому научному центру в районе Масьяфа и порту Баниас, 16 ракет были уничтожены, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев."Тринадцатого мая с 20:25 до 20:32 шесть тактических истребителей F-16 ВВС Израиля без захода в воздушное пространство Сирии нанесли удары 22 управляемыми ракетами по объектам Сирийского научно-исследовательского центра в районе населенного пункта Масьяф и морскому порту Баниас. Дежурными силами ПВО Сирийской Арабской Республики уничтожены 16 ракет и один беспилотный летательный аппарат", — сказал он на брифинге.Контр-адмирал также отметил, что в результате израильских авиаударов погибли трое сирийских военных и два гражданских сотрудника, ранены два сирийских военнослужащих. Кроме того, были повреждены склады специального оборудования Сирийского научно-исследовательского центра.Гражданский конфликт в Сирии длится с 2011 года. В 2017-м Москва объявила о разгроме ИГ* и начале вывода своих подразделений с территории САР. В отдельных районах арабской республики продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление страны, а также возвращение беженцев. При этом соседние государства также активно участвуют в конфликте. Так, Израиль регулярно наносит удары по сирийским правительственным объектам.*Запрещенная в России террористическая группировка.

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в мире, ввс израиля, сирия, f-16, москва, россия, исламское государство