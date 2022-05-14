https://ria.ru/20220514/udar-1788463469.html

NYT рассказала об "унизительном ударе" по Байдену

NYT рассказала об "унизительном ударе" по Байдену - РИА Новости, 14.05.2022

NYT рассказала об "унизительном ударе" по Байдену

Возможный отказ приехать на Саммит Америк в Лос-Анджелес президентов Мексики и Бразилии Андреса Мануэля Лопеса Обрадора и Жаира Болсонару нанесет унизительный... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T03:17

2022-05-14T03:17

2022-05-14T15:19

в мире

бразилия

мексика

андрес мануэль лопес обрадор

жаир болсонару

сша

джо байден

куба

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Возможный отказ приехать на Саммит Америк в Лос-Анджелес президентов Мексики и Бразилии Андреса Мануэля Лопеса Обрадора и Жаира Болсонару нанесет унизительный удар их коллеге из Вашингтона Джо Байдену, пишет The New York Times.Как отмечает издание, мероприятие, задуманное американской администрацией как демонстрация возрождающегося лидерства США в Западном полушарии, грозит серьезными репутационными потерями для Белого дома и может подчеркнуть слабость Вашингтона в регионе.Как объясняет издание, ранее в Вашингтоне заявили, что на саммит не пригласят представителей Кубы и президентов Венесуэлы и Никарагуа. Именно это решение вызвало критику главы Мексики."Если будут исключения, если пригласят не всех, то делегация мексиканского правительства поедет, а лично я — нет", — цитирует NYT Лопеса Обрадора.К его позиции также присоединились лидеры Боливии, Гондураса и группы карибских государств.А проблемы между администрацией Байдена и президентом Бразилии связаны с критикой Вашингтоном политического курса Болсонару, объясняет издание, и в южноамериканской стране могут опасаться, что США воспользуются саммитом для давления на Бразилиа.По мнению газеты, отсутствие бразильского лидера грозит подорвать прогресс по таким важным для администрации Байдена темам, как изменение климата и защита демократии, а без президента Мексики станет намного сложнее решить вопросы миграции.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220513/bayden-1788430191.html

https://ria.ru/20220514/tramp-1788461877.html

бразилия

мексика

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в мире, бразилия, мексика, андрес мануэль лопес обрадор, жаир болсонару, сша, джо байден, куба, венесуэла