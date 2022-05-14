https://ria.ru/20220514/udar-1788463469.html
NYT рассказала об "унизительном ударе" по Байдену
NYT рассказала об "унизительном ударе" по Байдену - РИА Новости, 14.05.2022
NYT рассказала об "унизительном ударе" по Байдену
Возможный отказ приехать на Саммит Америк в Лос-Анджелес президентов Мексики и Бразилии Андреса Мануэля Лопеса Обрадора и Жаира Болсонару нанесет унизительный... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T03:17
2022-05-14T03:17
2022-05-14T15:19
в мире
бразилия
мексика
андрес мануэль лопес обрадор
жаир болсонару
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джо байден
куба
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Возможный отказ приехать на Саммит Америк в Лос-Анджелес президентов Мексики и Бразилии Андреса Мануэля Лопеса Обрадора и Жаира Болсонару нанесет унизительный удар их коллеге из Вашингтона Джо Байдену, пишет The New York Times.Как отмечает издание, мероприятие, задуманное американской администрацией как демонстрация возрождающегося лидерства США в Западном полушарии, грозит серьезными репутационными потерями для Белого дома и может подчеркнуть слабость Вашингтона в регионе.Как объясняет издание, ранее в Вашингтоне заявили, что на саммит не пригласят представителей Кубы и президентов Венесуэлы и Никарагуа. Именно это решение вызвало критику главы Мексики."Если будут исключения, если пригласят не всех, то делегация мексиканского правительства поедет, а лично я — нет", — цитирует NYT Лопеса Обрадора.К его позиции также присоединились лидеры Боливии, Гондураса и группы карибских государств.А проблемы между администрацией Байдена и президентом Бразилии связаны с критикой Вашингтоном политического курса Болсонару, объясняет издание, и в южноамериканской стране могут опасаться, что США воспользуются саммитом для давления на Бразилиа.По мнению газеты, отсутствие бразильского лидера грозит подорвать прогресс по таким важным для администрации Байдена темам, как изменение климата и защита демократии, а без президента Мексики станет намного сложнее решить вопросы миграции.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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РИА Новости
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в мире, бразилия, мексика, андрес мануэль лопес обрадор, жаир болсонару, сша, джо байден, куба, венесуэла
03:17 14.05.2022 (обновлено: 15:19 14.05.2022)
NYT рассказала об "унизительном ударе" по Байдену
NYT: бойкот Саммита Америк лидерами Мексики и Бразилии нанесет унизительный удар Байдену
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости.
Возможный отказ приехать на Саммит Америк в Лос-Анджелес президентов Мексики и Бразилии Андреса Мануэля Лопеса Обрадора и Жаира Болсонару нанесет унизительный удар их коллеге из Вашингтона Джо Байдену, пишет
The New York Times.
Как отмечает издание, мероприятие, задуманное американской администрацией как демонстрация возрождающегося лидерства США в Западном полушарии, грозит серьезными репутационными потерями для Белого дома и может подчеркнуть слабость Вашингтона в регионе.
"Все больше глав государств Латинской Америки и Карибского бассейна подумывают о бойкоте — в их числе президенты двух крупнейших стран региона, Мексики и Бразилии. Это грозит Белому дому унизительным ударом", — считает газета.
Как объясняет издание, ранее в Вашингтоне заявили, что на саммит не пригласят представителей Кубы и президентов Венесуэлы и Никарагуа. Именно это решение вызвало критику главы Мексики.
"Если будут исключения, если пригласят не всех, то делегация мексиканского правительства поедет, а лично я — нет", — цитирует NYT Лопеса Обрадора.
К его позиции также присоединились лидеры Боливии, Гондураса и группы карибских государств.
А проблемы между администрацией Байдена и президентом Бразилии связаны с критикой Вашингтоном политического курса Болсонару, объясняет издание, и в южноамериканской стране могут опасаться, что США воспользуются саммитом для давления на Бразилиа.
"Сегодня создается впечатление, что Болсонару в Лос-Анджелес может не поехать, а саммит в принципе не значится в его повестке дня", — пишет NYT со ссылкой на источник.
По мнению газеты, отсутствие бразильского лидера грозит подорвать прогресс по таким важным для администрации Байдена темам, как изменение климата и защита демократии, а без президента Мексики станет намного сложнее решить вопросы миграции.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>