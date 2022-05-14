https://ria.ru/20220514/uchitelya-1788466432.html

Глава Херсонской области: учителя возвращаются на рабочие места

Глава Херсонской области: учителя возвращаются на рабочие места - РИА Новости, 14.05.2022

Глава Херсонской области: учителя возвращаются на рабочие места

Большой процент преподавателей образовательных учреждений в Херсонской области начали возвращаться на свои рабочие места, заявил глава военно-гражданской... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T05:32

2022-05-14T05:32

2022-05-14T05:32

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ХЕРСОН, 14 мая — РИА Новости. Большой процент преподавателей образовательных учреждений в Херсонской области начали возвращаться на свои рабочие места, заявил глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо на встрече с вице-спикером Госдумы РФ Анной Кузнецовой, которая прибыла с рабочим визитом в Херсон.Глава администрации отметил, что учебники по истории и другим предметам в школах в последние годы переписывали около 12 раз. "Необходимо навести порядок в образовательной системе", — добавил он.Кузнецова в свою очередь отметила, что образование на Украине было направлено "со школьной скамьи на агрессивную форму поведения". По словам вице-спикера, теперь необходимо уделить пристальное внимание этой сфере и использовать опыт министерства образования и просвещения России.Российские войска 15 марта взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже в этой области и на юге соседней Запорожской начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220514/sotszaschita-1788466256.html

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в мире, владимир путин, херсонская область , россия, украина, херсон, владимир сальдо, анна кузнецова