Глава Херсонской области: учителя возвращаются на рабочие места
Глава администрации Херсонской области Сальдо: учителя возвращаются на рабочие места
Памятник В.И. Ленину в Херсоне. Архивное фото
ХЕРСОН, 14 мая — РИА Новости. Большой процент преподавателей образовательных учреждений в Херсонской области начали возвращаться на свои рабочие места, заявил глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо на встрече с вице-спикером Госдумы РФ Анной Кузнецовой, которая прибыла с рабочим визитом в Херсон.
"Сейчас большая часть учебных заведений: дошкольных, школьных, среднетехнических и высших учебных заведений - сохранены. У меня был приятный разговор с одним из директоров школ, который рассказал, что многие были растеряны… Кое-кто уехал. Но он мне рассказал, что начали возвращаться назад, и приходят с вопросом, что делать. Отвечаю: готовиться к новому учебному году", — сказал Сальдо.
Глава администрации отметил, что учебники по истории и другим предметам в школах в последние годы переписывали около 12 раз. "Необходимо навести порядок в образовательной системе", — добавил он.
Российские войска 15 марта взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже в этой области и на юге соседней Запорожской начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.