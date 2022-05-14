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Цены на бензин в США обновили исторические максимумы - РИА Новости, 14.05.2022
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Цены на бензин в США обновили исторические максимумы
Цены на бензин в США обновили исторические максимумы - РИА Новости, 14.05.2022
Цены на бензин в США обновили исторические максимумы
Цены на бензин в США в субботу вновь обновили исторические максимумы, несмотря на попытки властей сдержать их рост, следует из данных Американской автомобильной РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T21:06
2022-05-14T23:49
экономика
сша
калифорния
украина
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ВАШИНГТОН, 14 мая — РИА Новости. Цены на бензин в США в субботу вновь обновили исторические максимумы, несмотря на попытки властей сдержать их рост, следует из данных Американской автомобильной ассоциации.По ее оценкам, галлон бензина (3,785 литра) в среднем по стране подорожал до 4,452 доллара, дизельного топлива — до 5,565 доллара. Год назад цены составляли 3,039 и 3,160 доллара соответственно.Дороже всего бензин на заправках в штате Калифорния, где галлон в среднем стоит 5,926 доллара.Рост цен на горючее американская администрация называет "подорожанием Путина" и объясняет последствиями вводимых по всему миру ограничений на закупки российской нефти в рамках санкций за спецоперацию на Украине.Сами США полностью отказались от импорта из России нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В попытке нивелировать последствия американские власти проводят товарные интервенции в объеме порядка миллиона баррелей в сутки за счет национального стратегического резерва.
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экономика, сша, калифорния, украина
21:06 14.05.2022 (обновлено: 23:49 14.05.2022)
 
Цены на бензин в США обновили исторические максимумы

Американская автомобильная ассоциация: цены на бензин в США продолжают расти

© AP Photo / Seth Wenig, FileМужчина меняет цены на бензин на АЗС в американском городе Форт Ли
Мужчина меняет цены на бензин на АЗС в американском городе Форт Ли - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© AP Photo / Seth Wenig, File
Мужчина меняет цены на бензин на АЗС в американском городе Форт Ли. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 мая — РИА Новости. Цены на бензин в США в субботу вновь обновили исторические максимумы, несмотря на попытки властей сдержать их рост, следует из данных Американской автомобильной ассоциации.
По ее оценкам, галлон бензина (3,785 литра) в среднем по стране подорожал до 4,452 доллара, дизельного топлива — до 5,565 доллара. Год назад цены составляли 3,039 и 3,160 доллара соответственно.
Дороже всего бензин на заправках в штате Калифорния, где галлон в среднем стоит 5,926 доллара.
Рост цен на горючее американская администрация называет "подорожанием Путина" и объясняет последствиями вводимых по всему миру ограничений на закупки российской нефти в рамках санкций за спецоперацию на Украине.
Сами США полностью отказались от импорта из России нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В попытке нивелировать последствия американские власти проводят товарные интервенции в объеме порядка миллиона баррелей в сутки за счет национального стратегического резерва.
Автомобильная заправка в Денвере, США - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 15:26
Цены на бензин в США обновили исторический максимум
 
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