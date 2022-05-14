https://ria.ru/20220514/tseny-1788597320.html

Цены на бензин в США обновили исторические максимумы

Цены на бензин в США обновили исторические максимумы - РИА Новости, 14.05.2022

Цены на бензин в США обновили исторические максимумы

Цены на бензин в США в субботу вновь обновили исторические максимумы, несмотря на попытки властей сдержать их рост, следует из данных Американской автомобильной РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T21:06

2022-05-14T21:06

2022-05-14T23:49

экономика

сша

калифорния

украина

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ВАШИНГТОН, 14 мая — РИА Новости. Цены на бензин в США в субботу вновь обновили исторические максимумы, несмотря на попытки властей сдержать их рост, следует из данных Американской автомобильной ассоциации.По ее оценкам, галлон бензина (3,785 литра) в среднем по стране подорожал до 4,452 доллара, дизельного топлива — до 5,565 доллара. Год назад цены составляли 3,039 и 3,160 доллара соответственно.Дороже всего бензин на заправках в штате Калифорния, где галлон в среднем стоит 5,926 доллара.Рост цен на горючее американская администрация называет "подорожанием Путина" и объясняет последствиями вводимых по всему миру ограничений на закупки российской нефти в рамках санкций за спецоперацию на Украине.Сами США полностью отказались от импорта из России нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В попытке нивелировать последствия американские власти проводят товарные интервенции в объеме порядка миллиона баррелей в сутки за счет национального стратегического резерва.

https://ria.ru/20220513/benzin-1788349394.html

сша

калифорния

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экономика, сша, калифорния, украина