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Сын Трампа высмеял "стриптиз" Зеленского перед Байденом - РИА Новости, 14.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220514/tramp-1788461877.html
Сын Трампа высмеял "стриптиз" Зеленского перед Байденом
Сын Трампа высмеял "стриптиз" Зеленского перед Байденом - РИА Новости, 14.05.2022
Сын Трампа высмеял "стриптиз" Зеленского перед Байденом
Американская помощь Украине в условиях экономических проблем в Соединенных Штатах не обоснована, заявил Дональд Трамп — младший, опубликовав в Instagram*... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T01:54
2022-05-14T01:56
специальная военная операция на украине
в мире
джо байден
дональд трамп-младший
украина
сша
россия
владимир зеленский
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Американская помощь Украине в условиях экономических проблем в Соединенных Штатах не обоснована, заявил Дональд Трамп — младший, опубликовав в Instagram* карикатуру на президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, где последний танцует стриптиз.В конце апреля американский лидер попросил конгресс выделить 33 миллиарда на поддержку Киева, но в законодательном органе эту сумму впоследствии увеличили до 40 миллиардов.Сын бывшего главы государства снабдил свой пост фотоколлажем, на котором Зеленский изображен танцующим в женском нижнем белье вокруг шеста на столе, а Байден стоит рядом и осыпает украинского лидера долларовыми купюрами.Трамп-младший также напомнил о рецессии в США.Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Накануне президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание ей военной помощи.Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20220308/ukraina-1777112429.html
https://ria.ru/20220513/naemniki-1788235318.html
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в мире, джо байден, дональд трамп-младший, украина, сша, россия, владимир зеленский
01:54 14.05.2022 (обновлено: 01:56 14.05.2022)
 
Сын Трампа высмеял "стриптиз" Зеленского перед Байденом

Трамп-младший раскритиковал Байдена из-за Украины и сравнил Зеленского со стриптизершей

© AP Photo / Susan WalshДональд Трамп-младший
Дональд Трамп-младший - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Дональд Трамп-младший. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Американская помощь Украине в условиях экономических проблем в Соединенных Штатах не обоснована, заявил Дональд Трамп — младший, опубликовав в Instagram* карикатуру на президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, где последний танцует стриптиз.
В конце апреля американский лидер попросил конгресс выделить 33 миллиарда на поддержку Киева, но в законодательном органе эту сумму впоследствии увеличили до 40 миллиардов.

"Сорок миллиардов долларов! Украина под денежным дождем… В то время как американцы страдают, у нас нехватка детского питания. Отличная работа, ребята. По крайней мере, семь долларов из них пойдут на помощь настоящим украинцам. Остальное — откат <...> коррумпированным политикам", — написал Трамп — младший.

Сын бывшего главы государства снабдил свой пост фотоколлажем, на котором Зеленский изображен танцующим в женском нижнем белье вокруг шеста на столе, а Байден стоит рядом и осыпает украинского лидера долларовыми купюрами.
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8 марта, 05:59Специальная военная операция на Украине
Сын Трампа высмеял "успехи" украинской армии и Байдена
Трамп-младший также напомнил о рецессии в США.
Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Накануне президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание ей военной помощи.
Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДжо БайденДональд Трамп-младшийУкраинаСШАРоссияВладимир Зеленский
 
 
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