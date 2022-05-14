01:54 14.05.2022 (обновлено: 01:56 14.05.2022)
Сын Трампа высмеял "стриптиз" Зеленского перед Байденом
Трамп-младший раскритиковал Байдена из-за Украины и сравнил Зеленского со стриптизершей
© AP Photo / Susan WalshДональд Трамп-младший
© AP Photo / Susan Walsh
Дональд Трамп-младший. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Американская помощь Украине в условиях экономических проблем в Соединенных Штатах не обоснована, заявил Дональд Трамп — младший, опубликовав в Instagram* карикатуру на президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, где последний танцует стриптиз.
В конце апреля американский лидер попросил конгресс выделить 33 миллиарда на поддержку Киева, но в законодательном органе эту сумму впоследствии увеличили до 40 миллиардов.
"Сорок миллиардов долларов! Украина под денежным дождем… В то время как американцы страдают, у нас нехватка детского питания. Отличная работа, ребята. По крайней мере, семь долларов из них пойдут на помощь настоящим украинцам. Остальное — откат <...> коррумпированным политикам", — написал Трамп — младший.
Сын бывшего главы государства снабдил свой пост фотоколлажем, на котором Зеленский изображен танцующим в женском нижнем белье вокруг шеста на столе, а Байден стоит рядом и осыпает украинского лидера долларовыми купюрами.
Трамп-младший также напомнил о рецессии в США.
Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Накануне президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание ей военной помощи.
Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.
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