https://ria.ru/20220514/tramp-1788461877.html

Сын Трампа высмеял "стриптиз" Зеленского перед Байденом

Сын Трампа высмеял "стриптиз" Зеленского перед Байденом - РИА Новости, 14.05.2022

Сын Трампа высмеял "стриптиз" Зеленского перед Байденом

Американская помощь Украине в условиях экономических проблем в Соединенных Штатах не обоснована, заявил Дональд Трамп — младший, опубликовав в Instagram*... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T01:54

2022-05-14T01:54

2022-05-14T01:56

специальная военная операция на украине

в мире

джо байден

дональд трамп-младший

украина

сша

россия

владимир зеленский

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Американская помощь Украине в условиях экономических проблем в Соединенных Штатах не обоснована, заявил Дональд Трамп — младший, опубликовав в Instagram* карикатуру на президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, где последний танцует стриптиз.В конце апреля американский лидер попросил конгресс выделить 33 миллиарда на поддержку Киева, но в законодательном органе эту сумму впоследствии увеличили до 40 миллиардов.Сын бывшего главы государства снабдил свой пост фотоколлажем, на котором Зеленский изображен танцующим в женском нижнем белье вокруг шеста на столе, а Байден стоит рядом и осыпает украинского лидера долларовыми купюрами.Трамп-младший также напомнил о рецессии в США.Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Накануне президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание ей военной помощи.Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220308/ukraina-1777112429.html

https://ria.ru/20220513/naemniki-1788235318.html

украина

сша

россия

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в мире, джо байден, дональд трамп-младший, украина, сша, россия, владимир зеленский