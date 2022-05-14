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В ЛНР собирают технику украинских силовиков на освобожденных территориях
В ЛНР собирают технику украинских силовиков на освобожденных территориях - РИА Новости, 14.05.2022
В ЛНР собирают технику украинских силовиков на освобожденных территориях
Оставленную на освобожденных территориях в Луганской народной республике украинскими силовиками военную технику продолжают собирать и отправлять в подразделения РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T15:08
2022-05-14T15:08
2022-05-14T15:56
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
украина
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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 14 мая - РИА Новости. Оставленную на освобожденных территориях в Луганской народной республике украинскими силовиками военную технику продолжают собирать и отправлять в подразделения Народной милиции республики, рассказал РИА Новости член отделения "Донбасс" мотоклуба "Ночные волки", выполняющего ряд задач на передовой в Донбассе."Затрофеили очередную военную технику БРДМ украинских военнослужащих. Сейчас немного восстановим и уже будем выполнять задачи ради победы в войсках Луганской народной республики", - сказал собеседник агентства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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На освобожденных территориях в ЛНР собирают брошенную технику
На освобождённых территориях в ЛНР продолжают собирать брошенную при отступлении украинскими силовиками военную технику. "Ночные волки" показали РИА Новости БРДМ, которая вскоре будет выполнять ряд задач для победы республики.
2022-05-14T15:08
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в мире, донбасс, украина
15:08 14.05.2022 (обновлено: 15:56 14.05.2022)
В ЛНР собирают технику украинских силовиков на освобожденных территориях
В ЛНР продолжают собирать технику украинских силовиков на освобожденных территориях
КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 14 мая - РИА Новости. Оставленную на освобожденных территориях в Луганской народной республике украинскими силовиками военную технику продолжают собирать и отправлять в подразделения Народной милиции республики, рассказал РИА Новости член отделения "Донбасс" мотоклуба "Ночные волки", выполняющего ряд задач на передовой в Донбассе.
"Затрофеили очередную военную технику БРДМ украинских военнослужащих. Сейчас немного восстановим и уже будем выполнять задачи ради победы в войсках Луганской народной республики", - сказал собеседник агентства.
Россия
начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.