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В ЛНР собирают технику украинских силовиков на освобожденных территориях - РИА Новости, 14.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220514/tekhnika-1788528863.html
В ЛНР собирают технику украинских силовиков на освобожденных территориях
В ЛНР собирают технику украинских силовиков на освобожденных территориях - РИА Новости, 14.05.2022
В ЛНР собирают технику украинских силовиков на освобожденных территориях
Оставленную на освобожденных территориях в Луганской народной республике украинскими силовиками военную технику продолжают собирать и отправлять в подразделения РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T15:08
2022-05-14T15:56
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
украина
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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 14 мая - РИА Новости. Оставленную на освобожденных территориях в Луганской народной республике украинскими силовиками военную технику продолжают собирать и отправлять в подразделения Народной милиции республики, рассказал РИА Новости член отделения "Донбасс" мотоклуба "Ночные волки", выполняющего ряд задач на передовой в Донбассе."Затрофеили очередную военную технику БРДМ украинских военнослужащих. Сейчас немного восстановим и уже будем выполнять задачи ради победы в войсках Луганской народной республики", - сказал собеседник агентства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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На освобожденных территориях в ЛНР собирают брошенную технику
На освобождённых территориях в ЛНР продолжают собирать брошенную при отступлении украинскими силовиками военную технику. "Ночные волки" показали РИА Новости БРДМ, которая вскоре будет выполнять ряд задач для победы республики.
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в мире, донбасс, украина
15:08 14.05.2022 (обновлено: 15:56 14.05.2022)
 
В ЛНР собирают технику украинских силовиков на освобожденных территориях

В ЛНР продолжают собирать технику украинских силовиков на освобожденных территориях

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЛуганск
Луганск - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 14 мая - РИА Новости. Оставленную на освобожденных территориях в Луганской народной республике украинскими силовиками военную технику продолжают собирать и отправлять в подразделения Народной милиции республики, рассказал РИА Новости член отделения "Донбасс" мотоклуба "Ночные волки", выполняющего ряд задач на передовой в Донбассе.
"Затрофеили очередную военную технику БРДМ украинских военнослужащих. Сейчас немного восстановим и уже будем выполнять задачи ради победы в войсках Луганской народной республики", - сказал собеседник агентства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Большой баннер с Александром Невским повесили в центре Луганска ко Дню Победы и Дню республики
9 мая, 15:35День Победы — 2022
В Луганске проходит выставка техники, в том числе трофейной украинской
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассУкраина
 
 
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