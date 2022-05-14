https://ria.ru/20220514/tarakany-1788506463.html

Как избавиться от тараканов в квартире: методы борьбы и профилактика

Как избавиться от тараканов в квартире в домашних условиях: быстро и эффективно

Как избавиться от тараканов в квартире: методы борьбы и профилактика

Тараканы — распространенное насекомое-паразит. О том, как избавиться от тараканов в квартире и частном доме раз и навсегда, как это сделать самостоятельно и... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T12:29

2022-05-14T12:29

2022-05-14T12:29

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Тараканы — распространенное насекомое-паразит. О том, как избавиться от тараканов в квартире и частном доме раз и навсегда, как это сделать самостоятельно и быстро в домашних условиях и эффективные народные методы — в материале РИА Новости.Откуда появляются тараканыТараканы — насекомые из отряда таракановые, которые часто становятся нежеланными соседями для людей. Всего таких вредителей насчитывается более 4500 тысяч видов, но самые распространенные — рыжие и черные.Рыжие или, по-другому, "прусаки" — маленькие, но крайне плодовитые создания (за полгода своей жизни одна самка способна отложить до 300 яиц). При этом в каждой капсуле развивается от 25 до 35 особей. Эти существа часто обитают в многоэтажках, переползая из квартиры в квартиру, реже их можно встретить в частных домах.Черные — более крупные создания, предпочитающие жизнь не только в квартирах, но и в домовладениях, где можно легко спрятаться в пустотах стен или под полом. В человеческие жилища они попадают из канализационных систем, мусоропроводов, а также могут переползти и из соседних заброшенных зданий.Особенность этих двух видов в том, что обычно в помещении остается только один. Эти существа являются прямыми конкурентами и чаще всего победу одерживают рыжие, так как они способны плодиться быстрее черных, в одном коконе которых может находится до 18 особей."Бытует мнение, что тараканы заводятся только в квартирах, где текут краны, грязно, где не убирают и редко моют посуду. Но на самом деле тараканы могут завестись даже у чистюлей. Они могут попасть в квартиру по общей вентиляции, по трубам водопровода и канализации, а также с вещами или покупной мебелью", — добавил Николай Дубинин, врач-дезинфектолог и директор по качеству компании "Добролов".Также эксперт добавил, что чаще всего невозможно понять, откуда в квартире появились тараканы — в первую очередь начинают подозревать соседей.Признаки появления таракановЧтобы понять, завелись ли в доме тараканы, необходимо обратить внимание на следующие признаки:Причины появления таракановСоседство с людьми обеспечивает этим насекомым наличие тепла, сырости и постоянного пропитания. Идеальными условиями для появления и размножения тараканов являются:"Конечно, если вы не убираете сразу после еды посуду, у вас течет кран и вы не вытираете образовавшиеся лужи на кухне и в ванной — всё это повышает риск того, что у вас в квартире заведутся тараканы. Главное, что нужно тараканьему гнезду для развития — это вода. И уже следующим пунктом будет еда. Третье — это укромное место, где они смогут жить, где не будут убирать воду и где будут скапливаться пищевые отходы", — прокомментировал эксперт.Как избавиться от таракановЧтобы вывести тараканов, зачастую необходимо использовать сразу несколько методов: дезинсекцию, химические препараты и народные уловки.Дезинсекция таракановПроцедура дезинсекции тараканов — это профессиональный метод уничтожения насекомых, который подразумевает использование более концентрированных препаратов и специальное оборудование (распылители, опрыскиватели или генераторы).ОчаговаяКак утверждает врач-дезинфектолог, очаговая дезинсекция — это "военный" термин. Такие обработки устраивают в местах вспышки острых инфекционных заболеваний, переносчиками которых являются членистоногие."В наше время любой ресторан на фудкорте — потенциальный очаг расселения тараканов. Поэтому такие заведения обрабатываются комбинациями инсектицидов (химических препаратов) в больших концентрациях. Используется мощное оборудование — генераторы холодного и горячего тумана", — пояснил Николай Дубинин.ПрофилактическаяПрофилактическая дезинсекция тоже проводится на пищевых предприятиях, но там, где нет тараканов. Для этого выполняется обработка гелем и устанавливаются клеевые ловушки."Однако часто дезинсекторы путают очаговую и профилактическую дезинсекцию между собой. Ставят ловушки и опрыскивают опрыскивателями, когда тараканы сыпятся с потолка. А нужно бы применять все доступные методы одновременно", — добавил эксперт.Химические препаратыНа рынке препаратов от тараканов можно встретить огромное количество средств, которые отличаются своим эффектом и способом действия. Например, одни могут лишь отпугнуть, что служит неплохой профилактикой, если рядом живут нечистоплотные соседи, другие же способны убить насекомое из-за нервно-паралитического воздействия, что помогает при сильном нашествии вредителей.АэрозолиОдин из самых простых и распространенных способов побороть насекомое — использовать аэрозоли. Чаще всего они продаются в готовом виде — достаточно открыть колпачок и распылить препарат на тараканов. Однако большинство таких средств имеют неприятный и резкий запах, поэтому во время обработки стоит покинуть комнату всем жильцам, включая животных и детей, а после хорошо проветрить помещение."Аэрозоли удобны и доступны. Они провоцируют насекомых выползать из своих укрытий. Если вы найдете место обитания тараканов, то это хорошее средство, но минус в том, что не всегда такое место можно найти", — уточнил врач-дезинфектолог.К популярным вариантам относят такие аэрозоли как "Дихлофос", "Раптор", "Регент" и др.ГелиЭто средство также относится к популярным инструментам в борьбе с тараканами — необходимо нанести препарат в местах появления насекомых. Гели хороши тем, что они легко удаляются почти с любых поверхностей и относительно безопасны благодаря специальному ингредиенту в составе с горьким привкусом, что не позволяет съесть отраву тем, для кого она не предназначена."Гели дешевы и также удобны и доступны. Часто одного тюбика достаточно, чтобы уничтожить тараканов во всей квартире", — добавил Николай Дубинин.Лидерами среди гелей от тараканов являются "Чистый дом", "Раптор", "Дохлокс и др.МелкиЭкономичное и универсальное, но устаревшее средство от тараканов — мелки, например, такие как знаменитая "Машенька" или "Tornado". Начерченные белые полосы на полу или мебели служат "забором" от вредителей, а если насекомое коснется вещества, то погибнет от химического воздействия. Однако такое средство не позволяет обработать все помещение и полностью уничтожить тараканов. Мелки хорошо работают в комплексе с другими препаратами."Перед применением вытрите насухо всю поверхность, после помажьте те места, где вы встречаете тараканов. Одного мелка хватает на 30 квадратных метров. Он сделан из инсектицидного порошка, который тараканам трудно преодолеть", — рассказал эксперт.ПорошкиДоступное, недорогое и при этом безвредное средство, которое можно использовать в помещении с животными и детьми."Отличный способ борьбы с тараканами, но проблема в том, что мало кто умеет с ними работать. Дусты наносятся тонким слоем на удаленные поверхности. Например, в пространство под кухонным гарнитуром. Далее благодаря своим свойствам порошок обволакивает всю эту полость. Насекомые бегают по этим поверхностям, набирают смертельную дозу и погибают. После этого тараканы там уже не селятся. Порошки хороши именно своим продолжительным действием. Однако это средство рекомендуется больше для профессионального применения — для этого, как правило, нужно специальное распыляющее оборудование", — пояснил врач-дезинфектолог.При этом на рынке можно встретить большое количество порошков для самостоятельного пользования, например, "Чистый дом", "Супер Фас", "Tornado" и др.ЛовушкиЭто средство можно встретить в разных вариациях — клеевые, электрические, ядовитые. Первый вид подразумевает липкую основу, к которой приклеивается таракан и впоследствии умирает. Второй — бьет разрядом тока. А третий — самый коварный, так как таракан попадает в пластиковую емкость с отравой, соприкасается с ядом и становится его носителем, заражая других, тем самым популяция сокращается в разы."Ловушки — эффективный способ, на рынке много разных вариантов, но со временем тараканы вычисляют, что это ловушка, и на неё уже не попадаются. Это не метод борьбы с тараканами, а лишь способ оценить их численность", — подчеркнул Николай Дубинин.Приманочные станцииПриманочные станции тоже в простонародье называют “ловушками”, но это обычно черная коробочка, внутри которой есть долгоиграющая приманка. Поедая ее, тараканы умирают. Далее отравленных насекомых едят другие представители популяции. За счет этого реализуется каскадный эффект, о котором часто говорят в рекламе производители.Приобрести приманочные станции для тараканов можно таких фирм как "Комбат", "Раптор" и "Дохлокс".Ультразвуковые отпугивателиКак заявляют производители, такие отпугиватели вынуждают насекомых покинуть помещение из-за воздействия ультразвуковых волн — они эффективны, бесшумны и безвредны для домочадцев. Однако у специалистов по борьбе с тараканами зачастую другое мнение:"Ультразвуковые отпугиватели — это своего рода шарлатанство, данное средство никак не работает, зато стоит приличных денег", — прокомментировал эксперт.Народные методыЗа многие столетия люди научились бороться с тараканами собственными силами без применения специального оборудования. Народные методы также эффективно помогают избавиться от этих насекомых, но главное в этом деле — знать правильный алгоритм действий и соблюдать технику безопасности.Вымораживание помещенияМетод вымораживания подразумевает полное охлаждение помещения не меньше чем до -10 градусов в течение 30 минут и более. Необходимо холодной зимой распахнуть все окна, чтобы вредители погибли. Таким образом избавлялись от насекомых в деревенских избах."По понятным причинам этот метод не подходит в теплое время года и, если у вас центральная отопительная система, заморозить всё здание не получится. К тому же, тараканы могут сбежать в отапливаемую часть квартиры", — добавил врач-дезинфектолог.Тепловая обработка помещенияЧтобы тараканы начали гибнуть, необходимо, чтобы в доме было +50 градусов тепла в течение 10 часов. Добиться такой температуры самостоятельно довольно сложно. Кто-то прибегает к использованию домашних отпаривателей, но это неэффективно. Качественная тепловая обработка должна выполняться профессионалами с помощью специального оборудования (парогенератора) для наилучшего результата."Вымораживание и тепловые обработки помещений — как способы борьбы с тараканами могут быть относительно эффективны только в летних дачах и легких сараях сельской местности. Даже в постройках сельской местности трудно достичь температур (очень низких и очень высоких) для гибели не одиноких тараканов, а всей популяции. В начале прошлого столетия практиковали вынос зимой мебели зараженной тараканами (кровати, стулья и пр.) на улицу, однако уличные морозы редко давали высокий эффект. Летом такую мебель обрабатывали кипятком, а затем долго сушили или вовсе выбрасывали, если не помогали другие методы", — рассказала Светлана Заречная, энтомолог.Установка самодельных ловушекСамодельные ловушки служат неплохой альтернативой покупных. Чтобы сделать орудие, можно использовать поллитровую банку, предварительно намазав ее стенки чем-то липким, например, маслом или медом. Туда же нужно поместить саму приманку — например, печенье или хлеб. Такие конструкции необходимо расположить в тех местах, где наблюдается больше всего тараканов."Даже профессиональные ловушки с феромонами не всегда справляются с многочисленными популяциями тараканов. В жилых и служебных помещениях всегда имеется большое количество веществ, которые привлекательны для тараканов и отвлекают их от предлагаемых профессиональных ловушек. Самодельные ловушки можно применять в помещениях с низкой численностью тараканов и желательно с добавлением феромонов", — добавила энтомолог.Использование травДля борьбы с тараканами можно также использовать травы, причем как сухие, так и свежие. К самым эффективным относят лавровый лист, ромашку, полынь и багульник. Достаточно лишь разложить цветы по помещению и в тех местах, где чаще всего встречаются вредители.Применение керосина и уксусаКеросин и уксус — два сильно пахнущих вещества, которые могут помочь в отпугивании тараканов."Керосин действительно отпугивает вредителей, но не подходит для аллергиков и тех, кому запах этого вещества доставляет дискомфорт. Если без еды тараканы могут терпеть долго, то без воды им не протянуть и дня. Поэтому на ночь заливаем неразбавленный уксус в мойку, а также в сами сливные отверстия в ванной, на кухне, в туалете. Пить такую жидкость вредители не станут и пойдут искать водопой в другом месте", — прокомментировал Николай Дубинин."Этот метод нельзя применять в закрытых помещениях, где живет или работает человек, — отмечает Светлана Заречная. — Для освобождения помещения от тараканов следует обработать все укрытия где обитают насекомые, что сложно, а чаще просто невозможно. Керосин или уксус быстро испаряются и будут не убивать, а отпугивать тараканов. Следует учитывать, что человек должен будет покинуть тщательно обработанное помещение".Применение эфирных масел и нашатырного спиртаК сильно пахнущим веществам также относят эфирные масла и нашатырный спирт. Для тараканов такие запахи невыносимы, поэтому они будут искать другое место, где нет отпугивающих факторов."Уничтожить ими тараканов не получится, зато отпугнуть можете. Раскладывайте по квартире мятные диски, смоченные в масле. Другой вариант — добавьте в литр холодной воды одну чайную ложку нашатырного спирта и промойте всё помещение, и в особенности те места, где они чаще всего появляются", — поделился врач-дезинфектолог.Применение борной кислотыБорная кислота — бесцветный порошок без вкуса и запаха, который служит медленным ядом для тараканов. Чаще всего это средство применяют в виде приманки — смешивая пару ложек порошка с яичным желтком. Смесь скатывают в маленькие шарики и выкладывают в места обитания насекомых."Борная кислота парализует нервную систему таракана. Казалось бы идеальный способ, но "пирожки" и шарики, сделанные на основе борной кислоты, могут съесть дети и домашние животные", — добавил Николай Дубинин.Как заставить соседей вывести таракановВ том случае, если соседи не принимают меры по избавлению от тараканов, на виновников можно воздействовать.В случае распространения тараканов пострадавший может начать обращаться с жалобами в различные инстанции. В первую очередь, по мнению адвоката Ильи Прокофьева, имеет смысл попросить управляющую домом компанию провести осмотр квартиры как заявителя, так и лица, в отношении которого написано заявление. "При этом следует иметь в виду, что квартира, где потенциально развелись тараканы, может быть осмотрена только с разрешения ее собственника", — подчеркнул адвокат.Также следует обратиться в полицию, чтобы зафиксировать нарушение своих прав. Сотрудники ведомства в любом случае обязаны отреагировать на заявление и провести профилактическую беседу с соседом, в квартире которого развелись тараканы. Кроме того, необходимо написать заявление в санитарно-эпидемиологическую службу, в котором изложить все те же доводы.Кроме того, юристы рекомендуют подать от всех жильцов коллективный иск в суд в том случае, если все вышеперечисленные методы будут малоэффективны."Если соседи не откликаются на вашу просьбу вытравить тараканов, то придется их заставить. Напишите несколько писем. Первое — в прокуратуру, направив коллективное заявление от нескольких жильцов. Второе — в городскую администрацию и попросите её защитить ваши законные интересы. Третье — напишите письмо в Роспотребнадзор и ждите от них выездную проверку. Важно, чтобы у вас в квартире не подтекали трубы, и в целом было чисто. Иначе к вам СЭС тоже выдвинет претензии", — прокомментировал Николай Дубинин.Профилактика появления таракановЧтобы не ломать голову над тем, как вывести полчища тараканов из жилья, важно проводить регулярную профилактику:"Убирайте посуду и еду со стола, вытирайте поверхности, чтобы не оставалось крошек. То же относится к раковине, только в этом случае мы ликвидируем лужицы воды. Также регулярно выносите мусор. И не забудьте поставить сетку на вентиляционное отверстие, чтобы к вам не мигрировали тараканы от соседей", — рассказал врач-дезинфектолог.Кроме этого, стоит выполнить еще несколько действий, которые помогут предотвратить появление тараканов в доме:

https://ria.ru/20190211/1550614206.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220314/tarakany-1777716598.html

https://ria.ru/20210804/tarakan-1744390793.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211120/tarakan-1759960601.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)