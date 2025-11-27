Как избавиться от тараканов в квартире — проверенные методы и профилактика

МОСКВА — РИА Новости. Таракан — распространенное насекомое-паразит. О том, как избавиться от них в квартире и частном доме раз и навсегда, как это сделать самостоятельно и быстро, эффективные методы и советы профессионалов — в материале РИА Новости.

Откуда берутся тараканы в квартире

Тараканы — насекомые из отряда таракановые, которые часто становятся нежеланными соседями для людей. Всего таких вредителей насчитывается более 4500 видов, но самые распространенные — рыжие и черные.

Виды тараканов и их особенности

Рыжие или, по-другому, "прусаки" — маленькие, но крайне плодовитые создания (за полгода жизни одна самка способна отложить до 300 яиц). При этом в каждой капсуле развивается от 25 до 35 особей. Рыжий таракан часто обитают в многоэтажках, переползая из квартиры в квартиру, реже их можно встретить в частных домах.

Черные — более крупные создания, предпочитающие жизнь не только в квартирах, но и в домовладениях, где можно легко спрятаться в пустотах стен или под полом. В человеческие жилища черный таракан попадает из канализационных систем, мусоропроводов, а также может переползти и из соседних заброшенных зданий.

Особенность этих двух видов в том, что обычно в помещении остается только один. Эти существа являются прямыми конкурентами и чаще всего победу одерживают рыжие, так как они способны плодиться быстрее черных, в одном коконе которых может находиться до 18 особей.

Основные пути проникновения тараканов

"Бытует мнение, что тараканы заводятся только в квартирах, где текут краны, грязно, где не убирают и редко моют посуду. Но на самом деле тараканы могут завестись даже у чистюлей. Они могут попасть в квартиру по общей вентиляции, по трубам водопровода и канализации, а также с вещами или покупной мебелью", — добавил Николай Дубинин, врач-дезинфектолог и директор по качеству компании "Добролов".

Также эксперт добавил, что чаще всего невозможно понять, откуда в квартире появились тараканы — в первую очередь начинают подозревать соседей.

Признаки появления тараканов

Чтобы понять, завелись ли в доме тараканы, необходимо обратить внимание на ряд признаков.

Визуальные признаки

Тараканы — крупные насекомые и их легко увидеть, если, например, ночью на кухне неожиданно включить свет;

черные мелкие точки на стенах, полу или мебели — это экскременты тараканов, которые сигнализируют об их присутствии;

яйца тараканов заметить сложно — обычно они находятся в углах и труднодоступных местах помещения, например, под плинтусами.

Запах и другие индикаторы

Специфический неприятный запах — этот признак актуален, если тараканы завелись в квартире уже давно. В частных домах учуять таким образом насекомых гораздо сложнее.

Причины появления тараканов в квартире

Соседство с людьми обеспечивает этим насекомым наличие тепла, сырости и постоянного пропитания. Ниже расскажем об идеальных условиях для появления и размножения тараканов.

Антисанитария и оставленная еда

Антисанитария в помещении — неубранная еда, грязь, жир, открытые мусорные ведра, кусочки пищи, попавшие за плиту или холодильник и др.

Протекающая сантехника

"Если вы не убираете сразу после еды посуду, у вас протекающий кран и вы не вытираете образовавшиеся лужи на кухне и в ванной — все это повышает риск того, что у вас в квартире заведутся тараканы.

Главное, что нужно тараканьему гнезду для развития — это вода. И уже следующим пунктом будет еда. Третье — это укромное место, где они смогут жить, где не будут убирать воду и где будут скапливаться пищевые отходы", — прокомментировал эксперт.

Переезд и перенос с вещами

Переезд — очень часто люди могут перевозить с собой тараканов в чемоданах, переезжая из того жилья, где они обитали.

Проблемы у соседей

Антисанитария или дезинсекция у соседей — насекомые могут перебегать из одного жилья в другое в поисках лучших условий или пропитания.

Чтобы защититься от соседских тараканов и если переговоры с соседями не привели к положительному результату, нужно, во-первых, обратиться в управляющую компанию. Во-вторых, зафиксировать все в письменном виде. В-третьих, написать заявление в санэпидслужбу. При безрезультатности и этой работы, придется обращаться с иском в суд.

Эффективные методы борьбы с тараканами

Чтобы вывести тараканов, зачастую необходимо использовать сразу несколько методов: дезинсекцию, химические препараты (аэрозоли, порошки, гели от тараканов) и народные уловки.

Дезинсекция тараканов

Процедура дезинсекции тараканов — это профессиональный метод уничтожения насекомых, который подразумевает использование более концентрированных препаратов и специальное оборудование (распылители, опрыскиватели или генераторы).

Очаговая дезинсекция

Как утверждает врач-дезинфектолог, очаговая дезинсекция — это "военный" термин. Такие обработки устраивают в местах вспышки острых инфекционных заболеваний, переносчиками которых являются членистоногие.

"В наше время любой ресторан на фудкорте — потенциальный очаг расселения тараканов. Поэтому такие заведения обрабатываются комбинациями инсектицидов (химических препаратов) в больших концентрациях. Используется мощное оборудование — генераторы холодного и горячего тумана", — пояснил Николай Дубинин.

Профилактическая дезинсекция

Профилактическая дезинсекция тоже проводится на пищевых предприятиях, но там, где нет тараканов. Для этого выполняется обработка гелем и устанавливаются клеевые ловушки.

"Однако часто дезинсекторы путают очаговую и профилактическую дезинсекцию между собой. Ставят ловушки и опрыскивают опрыскивателями, когда тараканы сыпятся с потолка. А нужно бы применять все доступные методы одновременно", — добавил эксперт.

Химические препараты

На рынке препаратов от тараканов можно встретить огромное количество средств, которые отличаются своим эффектом и способом действия. Например, одни могут лишь отпугнуть, что служит неплохой профилактикой, если рядом живут нечистоплотные соседи, другие же способны убить насекомое из-за нервно-паралитического воздействия, что помогает при сильном нашествии вредителей.

Аэрозоли

Один из самых простых и распространенных способов побороть насекомое — использовать аэрозоли. Чаще всего они продаются в готовом виде — достаточно открыть колпачок и распылить препарат на тараканов. Однако большинство таких средств имеют неприятный и резкий запах, поэтому во время обработки стоит покинуть комнату всем жильцам, включая животных и детей, а после хорошо проветрить помещение.

"Аэрозоли удобны и доступны. Они провоцируют насекомых выползать из своих укрытий. Если вы найдете место обитания тараканов, то это хорошее средство, но минус в том, что не всегда такое место можно найти", — уточнил врач-дезинфектолог.

К популярным вариантам относят такие аэрозоли как "Дихлофос", "Раптор", "Регент" и др.

Гели

Это средство также относится к популярным инструментам в борьбе с тараканами — необходимо нанести препарат в местах появления насекомых. Гели хороши тем, что они легко удаляются почти с любых поверхностей и относительно безопасны благодаря специальному ингредиенту в составе с горьким привкусом, что не позволяет съесть отраву тем, для кого она не предназначена.

"Гели дешевы и также удобны и доступны. Часто одного тюбика достаточно, чтобы уничтожить тараканов во всей квартире", — добавил Николай Дубинин.

Лидерами среди гелей от тараканов являются "Чистый дом", "Раптор", "Дохлокс” и др.

Мелки и порошки

Экономичное и универсальное, но устаревшее средство от тараканов — мелки, например, такие как знаменитая "Машенька" или "Tornado". Начерченные белые полосы на полу или мебели служат "забором" от вредителей, а если насекомое коснется вещества, то погибнет от химического воздействия. Однако такое средство не позволяет обработать все помещение и полностью уничтожить тараканов. Мелки хорошо работают в комплексе с другими препаратами.

"Перед применением вытрите насухо всю поверхность, после помажьте те места, где вы встречаете тараканов. Одного мелка хватает на 30 квадратных метров. Он сделан из инсектицидного порошка, который тараканам трудно преодолеть", — рассказал эксперт.

Порошки – доступное, недорогое и при этом безвредное средство, которое можно использовать в помещении с животными и детьми.

"Отличный способ борьбы с тараканами, но проблема в том, что мало кто умеет с ними работать. Дусты наносятся тонким слоем на удаленные поверхности. Например, в пространство под кухонным гарнитуром. Далее благодаря своим свойствам порошок обволакивает всю эту полость. Насекомые бегают по этим поверхностям, набирают смертельную дозу и погибают. После этого тараканы там уже не селятся. Порошки хороши именно своим продолжительным действием. Однако это средство рекомендуется больше для профессионального применения — для этого, как правило, нужно специальное распыляющее оборудование", — пояснил врач-дезинфектолог.

При этом на рынке можно встретить большое количество порошков для самостоятельного пользования, например, "Чистый дом", "Супер Фас", "Tornado" и др.

Приманочные станции и ловушки

Приманочные станции тоже в простонародье называют “ловушками”, но это обычно черная коробочка, внутри которой есть долгоиграющая приманка. Поедая ее, тараканы умирают. Далее отравленных насекомых едят другие представители популяции. За счет этого реализуется каскадный эффект, о котором часто говорят в рекламе производители.

Приобрести приманочные станции для тараканов можно таких фирм как "Комбат", "Раптор" и "Дохлокс".

Ловушки можно встретить в разных вариациях — клеевые, электрические, ядовитые. Первый вид подразумевает липкую основу, к которой приклеивается таракан и впоследствии умирает. Второй — бьет разрядом тока. А третий — самый коварный, так как таракан попадает в пластиковую емкость с отравой, соприкасается с ядом и становится его носителем, заражая других, тем самым популяция сокращается в разы.

"Ловушки — эффективный способ, на рынке много разных вариантов, но со временем тараканы вычисляют, что это ловушка, и на неё уже не попадаются. Это не метод борьбы с тараканами, а лишь способ оценить их численность", — подчеркнул Николай Дубинин.

Ультразвуковые отпугиватели

Как заявляют производители, такие отпугиватели вынуждают насекомых покинуть помещение из-за воздействия ультразвуковых волн — они эффективны, бесшумны и безвредны для домочадцев. Однако у специалистов по борьбе с тараканами зачастую другое мнение:

"Ультразвуковые отпугиватели — это своего рода шарлатанство, данное средство никак не работает, зато стоит приличных денег", — прокомментировал эксперт.

Резюмируем сведения о химических способах борьбы в таблице.

Способ Эффективность Аэрозоли Эффективны, если знать, где находится гнездо тараканов Гели Эффективны, для людей относительные безопасны Мелки Работает вместе в другими методами, не позволяет обработать всю территорию Порошки Имеют продолжительное действие, эффективны при правильном распылении Приманочные станции Каскадный эффект, отправленный таракан отравляет остальных Ловушки Способ оценить численность тараканов, тараканы быстро понимают суть ловушки Ультразвуковые отпугиватели Эксперты считают малоэффективными

Народные методы борьбы

За многие столетия люди научились бороться с тараканами собственными силами без применения специального оборудования. Народные методы также эффективно помогают избавиться от этих насекомых, но главное в этом деле — знать правильный алгоритм действий и соблюдать технику безопасности.

Вымораживание и тепловая обработка

Метод вымораживания подразумевает полное охлаждение помещения не меньше чем до -10 градусов в течение 30 минут и более. Необходимо холодной зимой распахнуть все окна, чтобы вредители погибли. Таким образом избавлялись от насекомых в деревенских избах.

"По понятным причинам этот метод не подходит в теплое время года и, если у вас центральная отопительная система, заморозить все здание не получится. К тому же, тараканы могут сбежать в отапливаемую часть квартиры", — добавил врач-дезинфектолог.

При тепловой обработке помещения, чтобы тараканы начали гибнуть, необходимо, чтобы в доме было +50 градусов тепла в течение 10 часов. Добиться такой температуры самостоятельно довольно сложно. Кто-то прибегает к использованию домашних отпаривателей, но это неэффективно. Качественная тепловая обработка должна выполняться профессионалами с помощью специального оборудования (парогенератора) для наилучшего результата.

"Вымораживание и тепловые обработки помещений — как способы борьбы с тараканами могут быть относительно эффективны только в летних дачах и легких сараях сельской местности. Даже в постройках сельской местности трудно достичь температур (очень низких и очень высоких) для гибели не одиноких тараканов, а всей популяции. В начале прошлого столетия практиковали вынос зимой мебели зараженной тараканами (кровати, стулья и пр.) на улицу, однако уличные морозы редко давали высокий эффект. Летом такую мебель обрабатывали кипятком, а затем долго сушили или вовсе выбрасывали, если не помогали другие методы", — рассказала Светлана Заречная, энтомолог.

Самодельные ловушки

Самодельные ловушки служат неплохой альтернативой покупных. Чтобы сделать орудие, можно использовать поллитровую банку, предварительно намазав ее стенки чем-то липким, например, маслом или медом. Туда же нужно поместить саму приманку — например, печенье или хлеб. Такие конструкции необходимо расположить в тех местах, где наблюдается больше всего тараканов.

"Даже профессиональные ловушки с феромонами не всегда справляются с многочисленными популяциями тараканов. В жилых и служебных помещениях всегда имеется большое количество веществ, которые привлекательны для тараканов и отвлекают их от предлагаемых профессиональных ловушек. Самодельные ловушки можно применять в помещениях с низкой численностью тараканов и желательно с добавлением феромонов", — добавила энтомолог.

Использование трав и эфирных масел

Для борьбы с тараканами можно также использовать травы, причем как сухие, так и свежие. К самым эффективным относят лавровый лист, ромашку, полынь и багульник. Достаточно лишь разложить цветы по помещению и в тех местах, где чаще всего встречаются вредители.

К сильно пахнущим веществам также относят эфирные масла. Можно разложить по квартире ватные диски, смоченные в масле, – для тараканов такие запахи невыносимы, поэтому они будут искать другое место, где нет отпугивающих факторов.

Применение керосина, уксуса и нашатырного спирта

Керосин и уксус — два сильно пахнущих вещества, которые могут помочь в отпугивании тараканов.

"Керосин действительно отпугивает вредителей, но не подходит для аллергиков и тех, кому запах этого вещества доставляет дискомфорт. Если без еды тараканы могут терпеть долго, то без воды им не протянуть и дня. Поэтому на ночь заливаем неразбавленный уксус в мойку, а также в сами сливные отверстия в ванной, на кухне, в туалете. Пить такую жидкость вредители не станут и пойдут искать водопой в другом месте", — прокомментировал Николай Дубинин.

"Этот метод нельзя применять в закрытых помещениях, где живет или работает человек, — отмечает Светлана Заречная. — Для освобождения помещения от тараканов следует обработать все укрытия где обитают насекомые, что сложно, а чаще просто невозможно. Керосин или уксус быстро испаряются и будут не убивать, а отпугивать тараканов. Следует учитывать, что человек должен будет покинуть тщательно обработанное помещение".

Нашатырным спиртом уничтожить тараканов не получится, зато отпугнуть запросто. “Добавьте в литр холодной воды одну чайную ложку нашатырного спирта и промойте все помещение, и в особенности те места, где они чаще всего появляются", — поделился врач-дезинфектолог.

Борная кислота

Борная кислота — бесцветный порошок без вкуса и запаха, который служит медленным ядом для тараканов. Чаще всего это средство применяют в виде приманки — смешивая пару ложек порошка с яичным желтком. Смесь скатывают в маленькие шарики и выкладывают в места обитания насекомых.

"Борная кислота парализует нервную систему таракана. Казалось бы идеальный способ, но "пирожки" и шарики, сделанные на основе борной кислоты, могут съесть дети и домашние животные", — добавил Николай Дубинин.

Как заставить соседей вывести тараканов

В том случае, если соседи не принимают меры по избавлению от тараканов, на виновников можно воздействовать.

В случае распространения тараканов пострадавший может начать обращаться с жалобами в различные инстанции. В первую очередь, по мнению адвоката Ильи Прокофьева, имеет смысл попросить управляющую домом компанию провести осмотр квартиры как заявителя, так и лица, в отношении которого написано заявление.

"При этом следует иметь в виду, что квартира, где потенциально развелись тараканы, может быть осмотрена только с разрешения ее собственника", — подчеркнул адвокат.

Также следует обратиться в полицию, чтобы зафиксировать нарушение своих прав. Сотрудники ведомства в любом случае обязаны отреагировать на заявление и провести профилактическую беседу с соседом, в квартире которого развелись тараканы. Кроме того, необходимо написать заявление в санитарно-эпидемиологическую службу, в котором изложить все те же доводы.

Кроме того, юристы рекомендуют подать от всех жильцов коллективный иск в суд в том случае, если все вышеперечисленные методы будут малоэффективны.

Подытожим:

уведомить о заражении управляющую компанию; зафиксировать факт нарушения прав в письменном виде; обратиться с заявлением в санэпидслужбу;

Если эти шаги не привели к результату, можно обратиться в суд.

Профилактика появления тараканов

Чтобы не ломать голову над тем, как вывести полчища тараканов из жилья, важно проводить регулярную профилактику.

"Убирайте посуду и еду со стола, вытирайте поверхности, чтобы не оставалось крошек. То же относится к раковине, только в этом случае мы ликвидируем лужицы воды. Также регулярно выносите мусор. И не забудьте поставить сетку на вентиляционное отверстие, чтобы к вам не мигрировали тараканы от соседей", — рассказал врач-дезинфектолог.

Кроме этого, стоит выполнить еще несколько действий, которые помогут предотвратить появление тараканов в доме.

Генеральная уборка и соблюдение чистоты

Проводите генеральную уборку — помыть даже в самых труднодоступных местах — за шкафами, за кухонным гарнитуром. Если в стенах или полу есть трещины, их нужно обязательно загерметизировать. Следите за чистотой на кухне после еды, следите за удалением остатков пищи и крошек с поверхностей и как можно меньше ешьте в других комнатах.

Контроль воды и ремонт сантехники

Отремонтируйте сантехнику, если она протекает. Не оставляйте лужицы и капли на поверхностях.

Мусорные ведра, упаковка продуктов и вентиляция