https://ria.ru/20220514/supermarket-1788501685.html

В Донецке загорелся супермаркет в результате обстрела со стороны ВСУ

В Донецке загорелся супермаркет в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 14.05.2022

В Донецке загорелся супермаркет в результате обстрела со стороны ВСУ

Снаряд попал по супермаркету "Изюм" во время обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, произошло возгорание, сообщает мэр города Алексей... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T11:44

2022-05-14T11:44

2022-05-14T11:50

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Снаряд попал по супермаркету "Изюм" во время обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, произошло возгорание, сообщает мэр города Алексей Кулемзин."В Петровском районе зафиксировано прямое попадание в супермаркет "Изюм", спровоцировавшее возгорание здания", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Как сообщало представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинские войска четыре четыре раза обстреливали Петровский район Донецка, выпустив 40 ракет из БМ-21 "Град" и 15 снарядов калибром 122 миллиметра.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

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Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр)