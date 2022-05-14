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При стрельбе в американском супермаркете погибли не менее восьми человек
При стрельбе в американском супермаркете погибли не менее восьми человек - РИА Новости, 15.05.2022
При стрельбе в американском супермаркете погибли не менее восьми человек
По меньшей мере восемь человек погибли при стрельбе в супермаркете в американском городе Буффало, передает телеканал NBC со ссылкой на источники в... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-14T23:29
2022-05-14T23:29
2022-05-15T01:37
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ВАШИНГТОН, 14 мая — РИА Новости. По меньшей мере восемь человек погибли при стрельбе в супермаркете в американском городе Буффало, передает телеканал NBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах.Среди погибших — предполагаемый преступник. Один из раненых находится в критическом состоянии.По данным СМИ, в один из городских супермаркетов зашел мужчина в одежде военного образца и открыл огонь из винтовки.
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в мире, сша, баффало
23:29 14.05.2022 (обновлено: 01:37 15.05.2022)
При стрельбе в американском супермаркете погибли не менее восьми человек
NBC сообщил, что при стрельбе в американском супермаркете погибли не менее восьми человек