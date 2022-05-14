https://ria.ru/20220514/strelba-1788607992.html

При стрельбе в американском супермаркете погибли не менее восьми человек

При стрельбе в американском супермаркете погибли не менее восьми человек - РИА Новости, 15.05.2022

При стрельбе в американском супермаркете погибли не менее восьми человек

По меньшей мере восемь человек погибли при стрельбе в супермаркете в американском городе Буффало, передает телеканал NBC со ссылкой на источники в... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-14T23:29

2022-05-14T23:29

2022-05-15T01:37

в мире

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ВАШИНГТОН, 14 мая — РИА Новости. По меньшей мере восемь человек погибли при стрельбе в супермаркете в американском городе Буффало, передает телеканал NBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах.Среди погибших — предполагаемый преступник. Один из раненых находится в критическом состоянии.По данным СМИ, в один из городских супермаркетов зашел мужчина в одежде военного образца и открыл огонь из винтовки.

https://ria.ru/20220513/strelba-1788313762.html

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в мире, сша, баффало