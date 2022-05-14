https://ria.ru/20220514/strelba-1788606802.html
В американском супермаркете произошла стрельба, есть пострадавшие
В американском супермаркете произошла стрельба, есть пострадавшие - РИА Новости, 15.05.2022
В американском супермаркете произошла стрельба, есть пострадавшие
"Множество" людей пострадали при стрельбе в супермаркете в американском городе Буффало, сообщила городская полиция. РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-14T23:14
2022-05-14T23:14
2022-05-15T01:37
в мире
нью-йорк (город)
сша
баффало
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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. "Множество" людей пострадали при стрельбе в супермаркете в американском городе Буффало, сообщила городская полиция."Множество людей пострадали в результате стрельбы. Стрелок задержан", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter полицейского управления Буффало.По его данным, инцидент произошел в одном из супермаркетов города, расположенного в штате Нью-Йорк.
https://ria.ru/20220513/strelba-1788313762.html
нью-йорк (город)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, нью-йорк (город), сша, баффало
23:14 14.05.2022 (обновлено: 01:37 15.05.2022)
В американском супермаркете произошла стрельба, есть пострадавшие
Полиция сообщила о "множестве" пострадавших при стрельбе в американском Буффало