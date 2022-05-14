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В американском супермаркете произошла стрельба, есть пострадавшие - РИА Новости, 15.05.2022
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В американском супермаркете произошла стрельба, есть пострадавшие
В американском супермаркете произошла стрельба, есть пострадавшие - РИА Новости, 15.05.2022
В американском супермаркете произошла стрельба, есть пострадавшие
"Множество" людей пострадали при стрельбе в супермаркете в американском городе Буффало, сообщила городская полиция. РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-14T23:14
2022-05-15T01:37
в мире
нью-йорк (город)
сша
баффало
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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. "Множество" людей пострадали при стрельбе в супермаркете в американском городе Буффало, сообщила городская полиция."Множество людей пострадали в результате стрельбы. Стрелок задержан", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter полицейского управления Буффало.По его данным, инцидент произошел в одном из супермаркетов города, расположенного в штате Нью-Йорк.
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нью-йорк (город)
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в мире, нью-йорк (город), сша, баффало
23:14 14.05.2022 (обновлено: 01:37 15.05.2022)
 
В американском супермаркете произошла стрельба, есть пострадавшие

Полиция сообщила о "множестве" пострадавших при стрельбе в американском Буффало

© AFP 2022 / JOHN NORMILEСтрельба в американском Буффало
Стрельба в американском Буффало - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© AFP 2022 / JOHN NORMILE
Стрельба в американском Буффало
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. "Множество" людей пострадали при стрельбе в супермаркете в американском городе Буффало, сообщила городская полиция.
"Множество людей пострадали в результате стрельбы. Стрелок задержан", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter полицейского управления Буффало.
Сотрудники полиции в США - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 13:30
Четыре человека пострадали при стрельбе в американском штате Арканзас
По его данным, инцидент произошел в одном из супермаркетов города, расположенного в штате Нью-Йорк.
 
В миреНью-Йорк (город)СШАБаффало
 
 
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