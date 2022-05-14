https://ria.ru/20220514/strelba-1788606802.html

В американском супермаркете произошла стрельба, есть пострадавшие

В американском супермаркете произошла стрельба, есть пострадавшие - РИА Новости, 15.05.2022

В американском супермаркете произошла стрельба, есть пострадавшие

"Множество" людей пострадали при стрельбе в супермаркете в американском городе Буффало, сообщила городская полиция. РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-14T23:14

2022-05-14T23:14

2022-05-15T01:37

в мире

нью-йорк (город)

сша

баффало

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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. "Множество" людей пострадали при стрельбе в супермаркете в американском городе Буффало, сообщила городская полиция."Множество людей пострадали в результате стрельбы. Стрелок задержан", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter полицейского управления Буффало.По его данным, инцидент произошел в одном из супермаркетов города, расположенного в штате Нью-Йорк.

https://ria.ru/20220513/strelba-1788313762.html

нью-йорк (город)

сша

баффало

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, нью-йорк (город), сша, баффало