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Минфин США представил стратегию борьбы с обходом антироссийских санкций - РИА Новости, 14.05.2022
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Минфин США представил стратегию борьбы с обходом антироссийских санкций
Минфин США представил стратегию борьбы с обходом антироссийских санкций - РИА Новости, 14.05.2022
Минфин США представил стратегию борьбы с обходом антироссийских санкций
Министерство финансов США обнародовало стратегию на 2022 год по борьбе с различными финансовыми нарушениями, к числу которых ведомство относит и попытки обойти... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T02:05
2022-05-14T06:50
владимир путин
россия
сша
украина
министерство финансов сша
в мире
донбасс
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 14 мая — РИА Новости. Министерство финансов США обнародовало стратегию на 2022 год по борьбе с различными финансовыми нарушениями, к числу которых ведомство относит и попытки обойти введенные против России санкции.Согласно документу, получившему название "Национальная стратегия по борьбе с террористическим и иным незаконным финансированием", Вашингтон намерен принять усилия по более эффективному выявлению "скрытых" в США активов российских бизнесменов, попавших под санкции, а также по противодействию всем формам незаконного движения денежных потоков.В нем американский минфин отмечает, что, несмотря на достигнутый в Штатах прогресс в этом направлении, правительство должно "адаптироваться к изменяющейся среде угроз, а также к структурным и технологическим изменениям в сфере финансовых услуг, чтобы преуспеть в важнейшей борьбе".Как утверждается в стратегии, после начала спецоперации на Украине попавшие под санкции предприниматели из России "и их доверенные лица пытались или пытаются скрыть свои банковские счета, ценные бумаги, недвижимость, золото и иные активы, стремясь обойти финансовые ограничения". Поэтому ведомство предлагает в том числе расширить меры по упрощению обмена данными между различными американскими надзорными органами.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов. По словам министра финансов Антона Силуанова, это около 300 миллиардов долларов — примерно половина золотовалютных резервов.Россия приняла ответные меры и, в частности, запретила иностранным инвесторам выводить средства из ее финансовой системы. По некоторым оценкам, речь идет о более чем 500 миллиардах долларов.
https://ria.ru/20220513/ssha-1788335619.html
https://ria.ru/20220514/bankrotstvo-1788458928.html
россия
сша
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владимир путин, россия, сша, украина, министерство финансов сша, в мире, донбасс, санкции в отношении россии, вашингтон
02:05 14.05.2022 (обновлено: 06:50 14.05.2022)
 
Минфин США представил стратегию борьбы с обходом антироссийских санкций

Минфин США представил стратегию по борьбе с попытками обойти антироссийские санкции

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 мая — РИА Новости. Министерство финансов США обнародовало стратегию на 2022 год по борьбе с различными финансовыми нарушениями, к числу которых ведомство относит и попытки обойти введенные против России санкции.
Согласно документу, получившему название "Национальная стратегия по борьбе с террористическим и иным незаконным финансированием", Вашингтон намерен принять усилия по более эффективному выявлению "скрытых" в США активов российских бизнесменов, попавших под санкции, а также по противодействию всем формам незаконного движения денежных потоков.

"Борьба с пагубным влиянием незаконного финансирования на нашу финансовую систему, экономику и общество — неотъемлемая часть усилий по укреплению национальной безопасности и процветания США", — следует из документа.

В нем американский минфин отмечает, что, несмотря на достигнутый в Штатах прогресс в этом направлении, правительство должно "адаптироваться к изменяющейся среде угроз, а также к структурным и технологическим изменениям в сфере финансовых услуг, чтобы преуспеть в важнейшей борьбе".
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Как утверждается в стратегии, после начала спецоперации на Украине попавшие под санкции предприниматели из России "и их доверенные лица пытались или пытаются скрыть свои банковские счета, ценные бумаги, недвижимость, золото и иные активы, стремясь обойти финансовые ограничения". Поэтому ведомство предлагает в том числе расширить меры по упрощению обмена данными между различными американскими надзорными органами.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов. По словам министра финансов Антона Силуанова, это около 300 миллиардов долларов — примерно половина золотовалютных резервов.
Россия приняла ответные меры и, в частности, запретила иностранным инвесторам выводить средства из ее финансовой системы. По некоторым оценкам, речь идет о более чем 500 миллиардах долларов.
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