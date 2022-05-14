02:05 14.05.2022 (обновлено: 06:50 14.05.2022)
Минфин США представил стратегию борьбы с обходом антироссийских санкций
Минфин США представил стратегию по борьбе с попытками обойти антироссийские санкции
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 мая — РИА Новости. Министерство финансов США обнародовало стратегию на 2022 год по борьбе с различными финансовыми нарушениями, к числу которых ведомство относит и попытки обойти введенные против России санкции.
Согласно документу, получившему название "Национальная стратегия по борьбе с террористическим и иным незаконным финансированием", Вашингтон намерен принять усилия по более эффективному выявлению "скрытых" в США активов российских бизнесменов, попавших под санкции, а также по противодействию всем формам незаконного движения денежных потоков.
"Борьба с пагубным влиянием незаконного финансирования на нашу финансовую систему, экономику и общество — неотъемлемая часть усилий по укреплению национальной безопасности и процветания США", — следует из документа.
В нем американский минфин отмечает, что, несмотря на достигнутый в Штатах прогресс в этом направлении, правительство должно "адаптироваться к изменяющейся среде угроз, а также к структурным и технологическим изменениям в сфере финансовых услуг, чтобы преуспеть в важнейшей борьбе".
Вчера, 14:41Байдену пора забыть об Украине, пишет WP
Как утверждается в стратегии, после начала спецоперации на Украине попавшие под санкции предприниматели из России "и их доверенные лица пытались или пытаются скрыть свои банковские счета, ценные бумаги, недвижимость, золото и иные активы, стремясь обойти финансовые ограничения". Поэтому ведомство предлагает в том числе расширить меры по упрощению обмена данными между различными американскими надзорными органами.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов. По словам министра финансов Антона Силуанова, это около 300 миллиардов долларов — примерно половина золотовалютных резервов.
Россия приняла ответные меры и, в частности, запретила иностранным инвесторам выводить средства из ее финансовой системы. По некоторым оценкам, речь идет о более чем 500 миллиардах долларов.