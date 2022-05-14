https://ria.ru/20220514/strategiya-1788462526.html

Минфин США представил стратегию борьбы с обходом антироссийских санкций

Минфин США представил стратегию борьбы с обходом антироссийских санкций - РИА Новости, 14.05.2022

Минфин США представил стратегию борьбы с обходом антироссийских санкций

Министерство финансов США обнародовало стратегию на 2022 год по борьбе с различными финансовыми нарушениями, к числу которых ведомство относит и попытки обойти... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T02:05

2022-05-14T02:05

2022-05-14T06:50

владимир путин

россия

сша

украина

министерство финансов сша

в мире

донбасс

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 14 мая — РИА Новости. Министерство финансов США обнародовало стратегию на 2022 год по борьбе с различными финансовыми нарушениями, к числу которых ведомство относит и попытки обойти введенные против России санкции.Согласно документу, получившему название "Национальная стратегия по борьбе с террористическим и иным незаконным финансированием", Вашингтон намерен принять усилия по более эффективному выявлению "скрытых" в США активов российских бизнесменов, попавших под санкции, а также по противодействию всем формам незаконного движения денежных потоков.В нем американский минфин отмечает, что, несмотря на достигнутый в Штатах прогресс в этом направлении, правительство должно "адаптироваться к изменяющейся среде угроз, а также к структурным и технологическим изменениям в сфере финансовых услуг, чтобы преуспеть в важнейшей борьбе".Как утверждается в стратегии, после начала спецоперации на Украине попавшие под санкции предприниматели из России "и их доверенные лица пытались или пытаются скрыть свои банковские счета, ценные бумаги, недвижимость, золото и иные активы, стремясь обойти финансовые ограничения". Поэтому ведомство предлагает в том числе расширить меры по упрощению обмена данными между различными американскими надзорными органами.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов. По словам министра финансов Антона Силуанова, это около 300 миллиардов долларов — примерно половина золотовалютных резервов.Россия приняла ответные меры и, в частности, запретила иностранным инвесторам выводить средства из ее финансовой системы. По некоторым оценкам, речь идет о более чем 500 миллиардах долларов.

https://ria.ru/20220513/ssha-1788335619.html

https://ria.ru/20220514/bankrotstvo-1788458928.html

россия

сша

украина

донбасс

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владимир путин, россия, сша, украина, министерство финансов сша, в мире, донбасс, санкции в отношении россии, вашингтон