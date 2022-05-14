https://ria.ru/20220514/status-1788480952.html

В МИД оценили фактический отказ Швеции и Финляндии от безъядерного статуса

В МИД оценили фактический отказ Швеции и Финляндии от безъядерного статуса - РИА Новости, 14.05.2022

В МИД оценили фактический отказ Швеции и Финляндии от безъядерного статуса

Возникают вопросы, связанные с фактическим отказом Швеции и Финляндии, заявивших о намерении присоединиться к НАТО, от безъядерного статуса, заявил замглавы МИД РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T10:15

2022-05-14T10:15

2022-05-14T10:15

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

швеция

финляндия

нато

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ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская обл.), 14 мая - РИА Новости. Возникают вопросы, связанные с фактическим отказом Швеции и Финляндии, заявивших о намерении присоединиться к НАТО, от безъядерного статуса, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Кроме того, возникает ряд вопросов, связанных с фактическим отказом этих стран от безъядерного статуса. Хорошо известно, что Финляндия и Швеция были в числе тех государств, которые наиболее активно выступали за запрещение и уничтожение ядерного оружия мира. Но альянс объявил себя ядерным, заявил, что будет оставаться ядерным до тех пор, пока в мире существует ядерное оружие. Эти страны будут участвовать в группе ядерного планирования НАТО", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20220513/nato-1788352426.html

швеция

финляндия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), швеция, финляндия, нато