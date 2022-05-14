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В МИД оценили фактический отказ Швеции и Финляндии от безъядерного статуса - РИА Новости, 14.05.2022
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В МИД оценили фактический отказ Швеции и Финляндии от безъядерного статуса
В МИД оценили фактический отказ Швеции и Финляндии от безъядерного статуса - РИА Новости, 14.05.2022
В МИД оценили фактический отказ Швеции и Финляндии от безъядерного статуса
Возникают вопросы, связанные с фактическим отказом Швеции и Финляндии, заявивших о намерении присоединиться к НАТО, от безъядерного статуса, заявил замглавы МИД РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T10:15
2022-05-14T10:15
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
швеция
финляндия
нато
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ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская обл.), 14 мая - РИА Новости. Возникают вопросы, связанные с фактическим отказом Швеции и Финляндии, заявивших о намерении присоединиться к НАТО, от безъядерного статуса, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Кроме того, возникает ряд вопросов, связанных с фактическим отказом этих стран от безъядерного статуса. Хорошо известно, что Финляндия и Швеция были в числе тех государств, которые наиболее активно выступали за запрещение и уничтожение ядерного оружия мира. Но альянс объявил себя ядерным, заявил, что будет оставаться ядерным до тех пор, пока в мире существует ядерное оружие. Эти страны будут участвовать в группе ядерного планирования НАТО", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20220513/nato-1788352426.html
швеция
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), швеция, финляндия, нато
10:15 14.05.2022
 
В МИД оценили фактический отказ Швеции и Финляндии от безъядерного статуса

Дипломат Грушко: возникают вопросы из-за отказа Швеции и Финляндии от безъядерного статуса

© РИА Новости / Виталий БелоусовЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Здание МИД России. Архивное фото
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ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская обл.), 14 мая - РИА Новости. Возникают вопросы, связанные с фактическим отказом Швеции и Финляндии, заявивших о намерении присоединиться к НАТО, от безъядерного статуса, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Кроме того, возникает ряд вопросов, связанных с фактическим отказом этих стран от безъядерного статуса. Хорошо известно, что Финляндия и Швеция были в числе тех государств, которые наиболее активно выступали за запрещение и уничтожение ядерного оружия мира. Но альянс объявил себя ядерным, заявил, что будет оставаться ядерным до тех пор, пока в мире существует ядерное оружие. Эти страны будут участвовать в группе ядерного планирования НАТО", - сказал он журналистам.
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Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ШвецияФинляндияНАТО
 
 
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