23:18 14.05.2022 (обновлено: 23:50 14.05.2022)
"Престиж подорван". Американцы не хотят служить в армии США
WE: в США возникла острая нехватка военных из-за отказа американцев служить
© Фото : Tech. Sgt. Erik GudmundsonАмериканские военнослужащие во время посадки в военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III на авиабазе в Баладе, Ирак
Американские военнослужащие во время посадки в военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III на авиабазе в Баладе, Ирак. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. США столкнулись с нехваткой военнослужащих из-за нежелания молодых людей вступать в ряды Вооруженных сил страны, пишет обозреватель The Washington Examiner Томас Шпор.
Американскую армию стали комплектовать на добровольной основе с 1973 года. С тех пор сложности с набором возникали лишь несколько раз (в 1999, 2005 и 2018 годах) из-за экономического бума или потерь в конфликтах, отмечается в публикации.
Представители военного ведомства прогнозируют, что 2022 год будет самым сложным за всю историю существования контрактных войск. Как уточнил колумнист, Вооруженные силы пришлось сократить на 12 тысяч солдат, поскольку не удалось найти достаточное количество новобранцев. ВВС США пополнили кадровый состав с большим трудом. С похожей проблемой столкнулся и корпус морской пехоты.
По мнению Шпора, такое положение дел складывается из-за фиаско Вашингтона в Афганистане в прошлом году. После беспорядочного вывода контингента из этой страны доверие многих жителей Соединенных Штатов к армии серьезно упало, уверен автор.
Он также указал на существенную роль ветеранов в поднятии престижа военной службы. Они могли бы рассказать молодежи о подвигах, которые совершили на войне. С каждым годом таких людей в американском обществе становится все меньше, посетовал журналист.