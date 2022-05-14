Рейтинг@Mail.ru
"Престиж подорван". Американцы не хотят служить в армии США - РИА Новости, 14.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220514/ssha-1788607054.html
"Престиж подорван". Американцы не хотят служить в армии США
"Престиж подорван". Американцы не хотят служить в армии США - РИА Новости, 14.05.2022
"Престиж подорван". Американцы не хотят служить в армии США
США столкнулись с нехваткой военнослужащих из-за нежелания молодых людей вступать в ряды Вооруженных сил страны, пишет обозреватель The Washington Examiner... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T23:18
2022-05-14T23:50
в мире
сша
ввс сша
армия сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0c/1763321959_0:314:3083:2048_1920x0_80_0_0_fc7f6a3b11d39af21971894f0a298b2b.jpg
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. США столкнулись с нехваткой военнослужащих из-за нежелания молодых людей вступать в ряды Вооруженных сил страны, пишет обозреватель The Washington Examiner Томас Шпор.Американскую армию стали комплектовать на добровольной основе с 1973 года. С тех пор сложности с набором возникали лишь несколько раз (в 1999, 2005 и 2018 годах) из-за экономического бума или потерь в конфликтах, отмечается в публикации.Представители военного ведомства прогнозируют, что 2022 год будет самым сложным за всю историю существования контрактных войск. Как уточнил колумнист, Вооруженные силы пришлось сократить на 12 тысяч солдат, поскольку не удалось найти достаточное количество новобранцев. ВВС США пополнили кадровый состав с большим трудом. С похожей проблемой столкнулся и корпус морской пехоты.По мнению Шпора, такое положение дел складывается из-за фиаско Вашингтона в Афганистане в прошлом году. После беспорядочного вывода контингента из этой страны доверие многих жителей Соединенных Штатов к армии серьезно упало, уверен автор.Он также указал на существенную роль ветеранов в поднятии престижа военной службы. Они могли бы рассказать молодежи о подвигах, которые совершили на войне. С каждым годом таких людей в американском обществе становится все меньше, посетовал журналист.
https://ria.ru/20220514/ssha-1788593577.html
https://ria.ru/20220514/ukraina-1788550900.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Игорь Тоноян
Игорь Тоноян
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0c/1763321959_71:115:2648:2048_1920x0_80_0_0_0772aca7ff6014749f093b73db7d95e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, ввс сша, армия сша
23:18 14.05.2022 (обновлено: 23:50 14.05.2022)
 
"Престиж подорван". Американцы не хотят служить в армии США

WE: в США возникла острая нехватка военных из-за отказа американцев служить

© Фото : Tech. Sgt. Erik GudmundsonАмериканские военнослужащие во время посадки в военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III на авиабазе в Баладе, Ирак
Американские военнослужащие во время посадки в военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III на авиабазе в Баладе, Ирак - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© Фото : Tech. Sgt. Erik Gudmundson
Американские военнослужащие во время посадки в военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III на авиабазе в Баладе, Ирак. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. США столкнулись с нехваткой военнослужащих из-за нежелания молодых людей вступать в ряды Вооруженных сил страны, пишет обозреватель The Washington Examiner Томас Шпор.
Американскую армию стали комплектовать на добровольной основе с 1973 года. С тех пор сложности с набором возникали лишь несколько раз (в 1999, 2005 и 2018 годах) из-за экономического бума или потерь в конфликтах, отмечается в публикации.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
Вчера, 20:29
Американский политик заявила о катастрофе в США из-за помощи Украине
Представители военного ведомства прогнозируют, что 2022 год будет самым сложным за всю историю существования контрактных войск. Как уточнил колумнист, Вооруженные силы пришлось сократить на 12 тысяч солдат, поскольку не удалось найти достаточное количество новобранцев. ВВС США пополнили кадровый состав с большим трудом. С похожей проблемой столкнулся и корпус морской пехоты.
По мнению Шпора, такое положение дел складывается из-за фиаско Вашингтона в Афганистане в прошлом году. После беспорядочного вывода контингента из этой страны доверие многих жителей Соединенных Штатов к армии серьезно упало, уверен автор.
Он также указал на существенную роль ветеранов в поднятии престижа военной службы. Они могли бы рассказать молодежи о подвигах, которые совершили на войне. С каждым годом таких людей в американском обществе становится все меньше, посетовал журналист.
Самый большой флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
Вчера, 16:52
В США объяснили, почему помогать Украине против России бесполезно
 
В миреСШАВВС СШААрмия США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала