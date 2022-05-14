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Американский политик заявила о катастрофе в США из-за помощи Украине - РИА Новости, 14.05.2022
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Американский политик заявила о катастрофе в США из-за помощи Украине
Американский политик заявила о катастрофе в США из-за помощи Украине - РИА Новости, 14.05.2022
Американский политик заявила о катастрофе в США из-за помощи Украине
США банкротят себя, выделяя десятки миллиардов долларов для поддержки Киева, написала в своем твиттере конгрессвумен-республиканец Иветт Херрелл. РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T20:29
2022-05-14T21:17
политика
джо байден
украина
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сша
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. США банкротят себя, выделяя десятки миллиардов долларов для поддержки Киева, написала в своем твиттере конгрессвумен-республиканец Иветт Херрелл.Как напомнила Херрелл, парламентариев избрали не для того, чтобы они тратили тяжело заработанные жителями страны деньги на конфликт на другом конце света. По ее словам, в Штатах становится опаснее из-за криминогенной обстановки, инфляция и цены на газ растут, а люди гибнут из-за опиоидной эпидемии."Мы должны решить эти серьезные проблемы у нас дома, прежде чем обанкротиться из-за дополнительных иностранных расходов", — подытожила политик.В конце апреля глава Белого дома Джо Байден попросил конгресс выделить 33 миллиарда долларов на поддержку Киева. В законодательном органе эту сумму увеличили до 40 миллиардов. Россия неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт на Украине, поставляя туда оружие. В оборонном ведомстве предупредили, что грузы станут законными целями для ВКС.Москва начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Киева, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые деяния против мирных жителей Донбасса.
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политика, джо байден, украина, россия, сша
20:29 14.05.2022 (обновлено: 21:17 14.05.2022)
 
Американский политик заявила о катастрофе в США из-за помощи Украине

Конгрессвумен Херрелл: США банкротят себя, отправляя 40 миллиардов долларов Украине

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. США банкротят себя, выделяя десятки миллиардов долларов для поддержки Киева, написала в своем твиттере конгрессвумен-республиканец Иветт Херрелл.

"Ранее я проголосовала за существенные пакеты помощи Украине. <…> Я не могу с чистой совестью поддержать требование президента Байдена взять 40 миллиардов долларов у американских семей и отправить их за границу, не представляя, как они будут израсходованы", — отметила она.

Как напомнила Херрелл, парламентариев избрали не для того, чтобы они тратили тяжело заработанные жителями страны деньги на конфликт на другом конце света. По ее словам, в Штатах становится опаснее из-за криминогенной обстановки, инфляция и цены на газ растут, а люди гибнут из-за опиоидной эпидемии.
"Мы должны решить эти серьезные проблемы у нас дома, прежде чем обанкротиться из-за дополнительных иностранных расходов", — подытожила политик.
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Москва начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Киева, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые деяния против мирных жителей Донбасса.
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