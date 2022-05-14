https://ria.ru/20220514/ssha-1788593577.html

Американский политик заявила о катастрофе в США из-за помощи Украине

Американский политик заявила о катастрофе в США из-за помощи Украине - РИА Новости, 14.05.2022

Американский политик заявила о катастрофе в США из-за помощи Украине

США банкротят себя, выделяя десятки миллиардов долларов для поддержки Киева, написала в своем твиттере конгрессвумен-республиканец Иветт Херрелл. РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T20:29

2022-05-14T20:29

2022-05-14T21:17

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. США банкротят себя, выделяя десятки миллиардов долларов для поддержки Киева, написала в своем твиттере конгрессвумен-республиканец Иветт Херрелл.Как напомнила Херрелл, парламентариев избрали не для того, чтобы они тратили тяжело заработанные жителями страны деньги на конфликт на другом конце света. По ее словам, в Штатах становится опаснее из-за криминогенной обстановки, инфляция и цены на газ растут, а люди гибнут из-за опиоидной эпидемии."Мы должны решить эти серьезные проблемы у нас дома, прежде чем обанкротиться из-за дополнительных иностранных расходов", — подытожила политик.В конце апреля глава Белого дома Джо Байден попросил конгресс выделить 33 миллиарда долларов на поддержку Киева. В законодательном органе эту сумму увеличили до 40 миллиардов. Россия неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт на Украине, поставляя туда оружие. В оборонном ведомстве предупредили, что грузы станут законными целями для ВКС.Москва начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Киева, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые деяния против мирных жителей Донбасса.

https://ria.ru/20220514/ssha-1788508797.html

https://ria.ru/20220514/ukraina-1788550900.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, джо байден, украина, россия, сша