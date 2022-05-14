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В США объяснили, как Вашингтон "наживается" на украинском кризисе - РИА Новости, 14.05.2022
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В США объяснили, как Вашингтон "наживается" на украинском кризисе
В США объяснили, как Вашингтон "наживается" на украинском кризисе - РИА Новости, 14.05.2022
В США объяснили, как Вашингтон "наживается" на украинском кризисе
Американские политики будут продолжать поддерживать Киев деньгами и оружием, потому что сами извлекают из этого выгоду, пишет American Thinker. РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T18:18
2022-05-14T18:47
в мире
украина
россия
сша
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Американские политики будут продолжать поддерживать Киев деньгами и оружием, потому что сами извлекают из этого выгоду, пишет American Thinker.Как утверждается в СМИ, "конгресс обязательно одобрит проект о выделении Украине помощи в размере 40 миллиардов долларов, а вскоре эти деньги окажутся в карманах торговцев оружием, посредников и даже самих американских политиков".При этом в статье подчеркивается, что эти средства можно было бы направить на решение проблемы дефицита детских молочных смесей, с которым США особенно остро столкнулись в последнее время, а также на борьбу с наркотрафиком, ведь от передозировки гибнет множество американских подростков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220514/ukraina-1788536685.html
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в мире, украина, россия, сша, ситуация в днр и лнр
18:18 14.05.2022 (обновлено: 18:47 14.05.2022)
 
В США объяснили, как Вашингтон "наживается" на украинском кризисе

American Thinker: власти США будут поддерживать Киев из-за своих меркантильных интересов

© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© AP Photo / Jon Elswick
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Американские политики будут продолжать поддерживать Киев деньгами и оружием, потому что сами извлекают из этого выгоду, пишет American Thinker.
Как утверждается в СМИ, "конгресс обязательно одобрит проект о выделении Украине помощи в размере 40 миллиардов долларов, а вскоре эти деньги окажутся в карманах торговцев оружием, посредников и даже самих американских политиков".
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В Китае разоблачили попытку США скрыть геополитический раскол из-за Украины
При этом в статье подчеркивается, что эти средства можно было бы направить на решение проблемы дефицита детских молочных смесей, с которым США особенно остро столкнулись в последнее время, а также на борьбу с наркотрафиком, ведь от передозировки гибнет множество американских подростков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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