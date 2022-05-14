https://ria.ru/20220514/ssha-1788568916.html

В США объяснили, как Вашингтон "наживается" на украинском кризисе

В США объяснили, как Вашингтон "наживается" на украинском кризисе - РИА Новости, 14.05.2022

В США объяснили, как Вашингтон "наживается" на украинском кризисе

Американские политики будут продолжать поддерживать Киев деньгами и оружием, потому что сами извлекают из этого выгоду, пишет American Thinker. РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T18:18

2022-05-14T18:18

2022-05-14T18:47

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Американские политики будут продолжать поддерживать Киев деньгами и оружием, потому что сами извлекают из этого выгоду, пишет American Thinker.Как утверждается в СМИ, "конгресс обязательно одобрит проект о выделении Украине помощи в размере 40 миллиардов долларов, а вскоре эти деньги окажутся в карманах торговцев оружием, посредников и даже самих американских политиков".При этом в статье подчеркивается, что эти средства можно было бы направить на решение проблемы дефицита детских молочных смесей, с которым США особенно остро столкнулись в последнее время, а также на борьбу с наркотрафиком, ведь от передозировки гибнет множество американских подростков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220514/ukraina-1788536685.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, россия, сша, ситуация в днр и лнр