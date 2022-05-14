12:40 14.05.2022 (обновлено: 14:44 14.05.2022)
Американской "империи" предрекли падение из-за поддержки Зеленского
TAC: причиной заката и падения империи США станет военная помощь Украине
© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Капитолия США в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Капитолия США в Вашингтоне
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Вмешательство Соединенных Штатов в украинский кризис и военную спецоперацию России приведут к упадку всех, кроме американского военно-промышленного комплекса, считает обозреватель The American Conservative Род Дреер.
Автор материала остро отреагировал на слова лидера большинства палаты представителей Стени Хойера, 82-летнего демократа из Мэриленда, который заявил, что Вашингтон находится "в состоянии войны" с Москвой.
"Это уже бесит. "Мы находимся в состоянии войны с Россией", да ладно! Вы хотите воевать с Россией, у которой есть ядерное оружие? Хотите вы рисковать ядерным уничтожением из-за Украины? Большинство демократов и республиканцев на Капитолийском холме, видимо, хотят. Да что с нами не так?! Сорок миллиардов долларов наши избранные представители решили выделить украинцам на этой неделе. Сорок. Миллиардов. Долларов. Это поддержали не только демократы, но и республиканцы. А люди испытывают трудности с покупкой продуктов у нас дома, спасибо инфляции", — высказался Дреер.
Обозреватель поддержал позицию сенатора Рэнда Пола, заблокировавшего перевод 40 миллиардов Киеву и призвавшего американских политиков обратить внимание на внутренние проблемы собственной страны. По мнению Дреера, поддержка киевского режима дорого обойдется США.
"Вот увидите: через десятилетия, когда историки будут писать о закате и падении американской империи, эта история будет занимать важное место", — резюмировал он.
На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. В конце апреля Джо Байден попросил конгресс выделить 33 миллиарда долларов на поддержку Киева, но в законодательном органе эту сумму впоследствии увеличили до 40 миллиардов. Также на днях президент США подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание военной помощи украинским властям.
Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.