https://ria.ru/20220514/ssha-1788508797.html

Американской "империи" предрекли падение из-за поддержки Зеленского

Американской "империи" предрекли падение из-за поддержки Зеленского - РИА Новости, 14.05.2022

Американской "империи" предрекли падение из-за поддержки Зеленского

Вмешательство Соединенных Штатов в украинский кризис и военную спецоперацию России приведут к упадку всех, кроме американского военно-промышленного комплекса,... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T12:40

2022-05-14T12:40

2022-05-14T14:44

в мире

стени хойер

рэнд пол

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нато

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Вмешательство Соединенных Штатов в украинский кризис и военную спецоперацию России приведут к упадку всех, кроме американского военно-промышленного комплекса, считает обозреватель The American Conservative Род Дреер.Автор материала остро отреагировал на слова лидера большинства палаты представителей Стени Хойера, 82-летнего демократа из Мэриленда, который заявил, что Вашингтон находится "в состоянии войны" с Москвой."Это уже бесит. "Мы находимся в состоянии войны с Россией", да ладно! Вы хотите воевать с Россией, у которой есть ядерное оружие? Хотите вы рисковать ядерным уничтожением из-за Украины? Большинство демократов и республиканцев на Капитолийском холме, видимо, хотят. Да что с нами не так?! Сорок миллиардов долларов наши избранные представители решили выделить украинцам на этой неделе. Сорок. Миллиардов. Долларов. Это поддержали не только демократы, но и республиканцы. А люди испытывают трудности с покупкой продуктов у нас дома, спасибо инфляции", — высказался Дреер.Обозреватель поддержал позицию сенатора Рэнда Пола, заблокировавшего перевод 40 миллиардов Киеву и призвавшего американских политиков обратить внимание на внутренние проблемы собственной страны. По мнению Дреера, поддержка киевского режима дорого обойдется США."Вот увидите: через десятилетия, когда историки будут писать о закате и падении американской империи, эта история будет занимать важное место", — резюмировал он.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. В конце апреля Джо Байден попросил конгресс выделить 33 миллиарда долларов на поддержку Киева, но в законодательном органе эту сумму впоследствии увеличили до 40 миллиардов. Также на днях президент США подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание военной помощи украинским властям.Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.

https://ria.ru/20220514/oon-1788462890.html

https://ria.ru/20220514/oshibka-1788465270.html

https://ria.ru/20220514/zelenskiy-1788477274.html

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, стени хойер, рэнд пол, джо байден, украина, вашингтон (штат), россия, нато