https://ria.ru/20220514/spetsoperatsiya-1788601011.html

В Минобороны рассказали о гуманитарных акциях в регионах спецоперации

В Минобороны рассказали о гуманитарных акциях в регионах спецоперации - РИА Новости, 14.05.2022

В Минобороны рассказали о гуманитарных акциях в регионах спецоперации

В ДНР, ЛНР, а также в Харьковской и Запорожской областях Украины в субботу проходят пять гуманитарных акций, в ходе которых мирному населению будут переданы... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T21:43

2022-05-14T21:43

2022-05-14T21:43

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

запорожская область

украина

ситуация в днр и лнр

министерство обороны рф (минобороны рф)

спецоперация

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. В ДНР, ЛНР, а также в Харьковской и Запорожской областях Украины в субботу проходят пять гуманитарных акций, в ходе которых мирному населению будут переданы более 430 тонн гуманитарной помощи, сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он напомнил, что с 2 марта 2022 года Россия уже доставила на Украину 19 910 тонн предметов первой необходимости, продуктов, лекарств и медицинских средств. Всего проведены 1009 гуманитарных акций."В том числе за истекшие сутки семь - в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Запорожской областях, в ходе которых мирному населению передано 552,4 тонны гуманитарной помощи. 14 мая 2022 года проводятся пять гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Запорожской областях, в ходе которых населению передается 434,4 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания", - сообщил Мизинцев.

https://ria.ru/20220514/shkola-1788600182.html

луганская народная республика

запорожская область

украина

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Наталья Макарова

в мире, луганская народная республика, запорожская область, украина, ситуация в днр и лнр, министерство обороны рф (минобороны рф), спецоперация, национальный центр управления обороной рф, вооруженные силы украины