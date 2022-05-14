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В Минобороны рассказали о гуманитарных акциях в регионах спецоперации - РИА Новости, 14.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220514/spetsoperatsiya-1788601011.html
В Минобороны рассказали о гуманитарных акциях в регионах спецоперации
В Минобороны рассказали о гуманитарных акциях в регионах спецоперации - РИА Новости, 14.05.2022
В Минобороны рассказали о гуманитарных акциях в регионах спецоперации
В ДНР, ЛНР, а также в Харьковской и Запорожской областях Украины в субботу проходят пять гуманитарных акций, в ходе которых мирному населению будут переданы... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T21:43
2022-05-14T21:43
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
запорожская область
украина
ситуация в днр и лнр
министерство обороны рф (минобороны рф)
спецоперация
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. В ДНР, ЛНР, а также в Харьковской и Запорожской областях Украины в субботу проходят пять гуманитарных акций, в ходе которых мирному населению будут переданы более 430 тонн гуманитарной помощи, сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он напомнил, что с 2 марта 2022 года Россия уже доставила на Украину 19 910 тонн предметов первой необходимости, продуктов, лекарств и медицинских средств. Всего проведены 1009 гуманитарных акций."В том числе за истекшие сутки семь - в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Запорожской областях, в ходе которых мирному населению передано 552,4 тонны гуманитарной помощи. 14 мая 2022 года проводятся пять гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Запорожской областях, в ходе которых населению передается 434,4 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания", - сообщил Мизинцев.
https://ria.ru/20220514/shkola-1788600182.html
луганская народная республика
запорожская область
украина
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в мире, луганская народная республика, запорожская область, украина, ситуация в днр и лнр, министерство обороны рф (минобороны рф), спецоперация, национальный центр управления обороной рф, вооруженные силы украины
21:43 14.05.2022
 
В Минобороны рассказали о гуманитарных акциях в регионах спецоперации

Минобороны: пять гуманитарных акций проходят в четырех регионах российской спецоперации

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВС РФ раздают гуманитарную помощь жителям одного из сел в Харьковской области
Военнослужащие ВС РФ раздают гуманитарную помощь жителям одного из сел в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© РИА Новости
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Военнослужащие ВС РФ раздают гуманитарную помощь жителям одного из сел в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. В ДНР, ЛНР, а также в Харьковской и Запорожской областях Украины в субботу проходят пять гуманитарных акций, в ходе которых мирному населению будут переданы более 430 тонн гуманитарной помощи, сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Он напомнил, что с 2 марта 2022 года Россия уже доставила на Украину 19 910 тонн предметов первой необходимости, продуктов, лекарств и медицинских средств. Всего проведены 1009 гуманитарных акций.
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"В том числе за истекшие сутки семь - в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Запорожской областях, в ходе которых мирному населению передано 552,4 тонны гуманитарной помощи. 14 мая 2022 года проводятся пять гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Запорожской областях, в ходе которых населению передается 434,4 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания", - сообщил Мизинцев.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)СпецоперацияНациональный центр управления обороной РФВооруженные силы Украины
 
 
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