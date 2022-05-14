https://ria.ru/20220514/spetsoperatsiya-1788601011.html
В Минобороны рассказали о гуманитарных акциях в регионах спецоперации
В Минобороны рассказали о гуманитарных акциях в регионах спецоперации - РИА Новости, 14.05.2022
В Минобороны рассказали о гуманитарных акциях в регионах спецоперации
В ДНР, ЛНР, а также в Харьковской и Запорожской областях Украины в субботу проходят пять гуманитарных акций, в ходе которых мирному населению будут переданы... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T21:43
2022-05-14T21:43
2022-05-14T21:43
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
запорожская область
украина
ситуация в днр и лнр
министерство обороны рф (минобороны рф)
спецоперация
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. В ДНР, ЛНР, а также в Харьковской и Запорожской областях Украины в субботу проходят пять гуманитарных акций, в ходе которых мирному населению будут переданы более 430 тонн гуманитарной помощи, сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он напомнил, что с 2 марта 2022 года Россия уже доставила на Украину 19 910 тонн предметов первой необходимости, продуктов, лекарств и медицинских средств. Всего проведены 1009 гуманитарных акций."В том числе за истекшие сутки семь - в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Запорожской областях, в ходе которых мирному населению передано 552,4 тонны гуманитарной помощи. 14 мая 2022 года проводятся пять гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Запорожской областях, в ходе которых населению передается 434,4 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания", - сообщил Мизинцев.
https://ria.ru/20220514/shkola-1788600182.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, запорожская область, украина, ситуация в днр и лнр, министерство обороны рф (минобороны рф), спецоперация, национальный центр управления обороной рф, вооруженные силы украины
В Минобороны рассказали о гуманитарных акциях в регионах спецоперации
Минобороны: пять гуманитарных акций проходят в четырех регионах российской спецоперации