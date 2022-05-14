https://ria.ru/20220514/spetsoperatsiya-1788591069.html
Минобороны заявило об уничтожении около 90 украинских националистов
Минобороны заявило об уничтожении около 90 украинских националистов - РИА Новости, 14.05.2022
Минобороны заявило об уничтожении около 90 украинских националистов
Оперативное-тактическая и армейская авиация РФ уничтожили до 90 украинских националистов, вывели из строя 18 единиц техники, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T20:02
2022-05-14T20:02
2022-05-14T21:05
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Оперативное-тактическая и армейская авиация РФ уничтожили до 90 украинских националистов, вывели из строя 18 единиц техники, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В результате ударов уничтожены до 90 националистов, выведены из строя 18 единиц военной техники", - сказал Конашенков на брифинге.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Минобороны РФ об уничтожении украинских националистов
Вечерний брифинг Минобороны России 14.05.. Главное: Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение дня поражены 28 ротных опорных пунктов украинских войск и 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактическая и армейская авиация РФ уничтожили до 90 украинских националистов, вывели из строя 18 единиц техники. Ракетные войска и артиллерия поразили 178 украинских районов сосредоточения живой силы и техники, 28 артподразделений на позициях. В районе населенного пункта Хлебороб перехвачена украинская"Точка-У", в Харьковской области перехвачены 3 ракеты "Смерча".
2022-05-14T20:02
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины
20:02 14.05.2022 (обновлено: 21:05 14.05.2022)
Минобороны заявило об уничтожении около 90 украинских националистов
Минобороны: уничтожены 90 украинских националистов, выведены из строя 18 единиц техники