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Минобороны заявило об уничтожении около 90 украинских националистов

Минобороны заявило об уничтожении около 90 украинских националистов - РИА Новости, 14.05.2022

Минобороны заявило об уничтожении около 90 украинских националистов

Оперативное-тактическая и армейская авиация РФ уничтожили до 90 украинских националистов, вывели из строя 18 единиц техники, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T20:02

2022-05-14T20:02

2022-05-14T21:05

специальная военная операция на украине

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Оперативное-тактическая и армейская авиация РФ уничтожили до 90 украинских националистов, вывели из строя 18 единиц техники, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В результате ударов уничтожены до 90 националистов, выведены из строя 18 единиц военной техники", - сказал Конашенков на брифинге.

россия

украина

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2022

Наталья Макарова

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Минобороны РФ об уничтожении украинских националистов Вечерний брифинг Минобороны России 14.05.. Главное: Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение дня поражены 28 ротных опорных пунктов украинских войск и 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактическая и армейская авиация РФ уничтожили до 90 украинских националистов, вывели из строя 18 единиц техники. Ракетные войска и артиллерия поразили 178 украинских районов сосредоточения живой силы и техники, 28 артподразделений на позициях. В районе населенного пункта Хлебороб перехвачена украинская"Точка-У", в Харьковской области перехвачены 3 ракеты "Смерча". 2022-05-14T20:02 true PT1M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины