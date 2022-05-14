https://ria.ru/20220514/spetsoperatsiya-1788502467.html

Ракетные войска и артиллерия уничтожили 543 района сосредоточения сил ВСУ

Ракетные войска и артиллерия уничтожили 543 района сосредоточения сил ВСУ - РИА Новости, 14.05.2022

Ракетные войска и артиллерия уничтожили 543 района сосредоточения сил ВСУ

Ракетные войска и артиллерия уничтожили за ночь на Украине 543 района сосредоточения войск и техники, а также 18 пунктов управления противника, сообщил в... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T11:49

2022-05-14T11:49

2022-05-14T12:14

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

украина

россия

донбасс

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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Ракетные войска и артиллерия уничтожили за ночь на Украине 543 района сосредоточения войск и техники, а также 18 пунктов управления противника, сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией в течение ночи поражены 18 пунктов управления, 543 района сосредоточения живой силы и военной техники, склад боеприпасов в районе населенного пункта Любомировка Херсонской области, а также 23 артиллерийских подразделения (украинских войск) на огневых позициях в районах Верхнекаменское, Красный лиман, Дробышево, Яровая, Коробочкино, Гусаровка", - сказал Конашенков.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220514/spetstekhnika-1788500624.html

https://ria.ru/20220514/rosgvardiya-1788501506.html

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Минобороны об уничтожении складов с боеприпасами ВСУ и сбитых беспилотниках Авиация РФ высокоточными ракетами уничтожила сотню украинских националистов и 23 единицы техники, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. "Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены пять пунктов управления и два склада боеприпасов в районах населенных пунктов Спорное и Берестовое Донецкой Народной Республики. В результате ударов уничтожены до 100 националистов, выведены из строя 23 единицы военной техники", - сказал генерал. 2022-05-14T11:49 true PT1M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс