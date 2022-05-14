https://ria.ru/20220514/spetsoperatsiya-1788496027.html

Российская ПВО уничтожила 13 украинских беспилотников

Российская ПВО уничтожила 13 украинских беспилотников - РИА Новости, 14.05.2022

Российская ПВО уничтожила 13 украинских беспилотников

Российские средства ПВО в течение ночи сбили 13 украинских беспилотников, включая "Байрактар-ТБ2" над Харьковской областью, а также три снаряда РСЗО "Смерч",... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T11:01

2022-05-14T11:01

2022-05-14T12:13

специальная военная операция на украине

в мире

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украина

харьковская область

балаклея

старомихайловка

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО в течение ночи сбили 13 украинских беспилотников, включая "Байрактар-ТБ2" над Харьковской областью, а также три снаряда РСЗО "Смерч", сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны в течение ночи уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Чкаловское, Дементьевка, Клинск, Глубокое, Балаклея, Гоптовка Харьковской области, Старомихайловка, Спартак, Еленовка Донецкой Народной Республики, Петровенки и Северодонецк Луганской Народной Республики, в том числе один "Байрактар-ТБ2" над населенным пунктом Маньковка Харьковской области", - сообщил он.Также, в районе населенных пунктов Изюм, Семеновка и Снежковка Харьковской области перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч".

https://ria.ru/20220514/spetsoperatsiya-1788496843.html

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украина

харьковская область

балаклея

старомихайловка

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Минобороны об уничтожении складов с боеприпасами ВСУ и сбитых беспилотниках Авиация РФ высокоточными ракетами уничтожила сотню украинских националистов и 23 единицы техники, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. "Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены пять пунктов управления и два склада боеприпасов в районах населенных пунктов Спорное и Берестовое Донецкой Народной Республики. В результате ударов уничтожены до 100 националистов, выведены из строя 23 единицы военной техники", - сказал генерал. 2022-05-14T11:01 true PT1M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, харьковская область, балаклея, старомихайловка