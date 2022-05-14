https://ria.ru/20220514/spetsoperatsiya-1788496027.html
Российская ПВО уничтожила 13 украинских беспилотников
Российская ПВО уничтожила 13 украинских беспилотников - РИА Новости, 14.05.2022
Российская ПВО уничтожила 13 украинских беспилотников
Российские средства ПВО в течение ночи сбили 13 украинских беспилотников, включая "Байрактар-ТБ2" над Харьковской областью, а также три снаряда РСЗО "Смерч",... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T11:01
2022-05-14T11:01
2022-05-14T12:13
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО в течение ночи сбили 13 украинских беспилотников, включая "Байрактар-ТБ2" над Харьковской областью, а также три снаряда РСЗО "Смерч", сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны в течение ночи уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Чкаловское, Дементьевка, Клинск, Глубокое, Балаклея, Гоптовка Харьковской области, Старомихайловка, Спартак, Еленовка Донецкой Народной Республики, Петровенки и Северодонецк Луганской Народной Республики, в том числе один "Байрактар-ТБ2" над населенным пунктом Маньковка Харьковской области", - сообщил он.Также, в районе населенных пунктов Изюм, Семеновка и Снежковка Харьковской области перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч".
https://ria.ru/20220514/spetsoperatsiya-1788496843.html
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балаклея
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Минобороны об уничтожении складов с боеприпасами ВСУ и сбитых беспилотниках
Авиация РФ высокоточными ракетами уничтожила сотню украинских националистов и 23 единицы техники, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. "Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены пять пунктов управления и два склада боеприпасов в районах населенных пунктов Спорное и Берестовое Донецкой Народной Республики. В результате ударов уничтожены до 100 националистов, выведены из строя 23 единицы военной техники", - сказал генерал.
2022-05-14T11:01
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РИА Новости
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в мире, россия, украина, харьковская область, балаклея, старомихайловка
11:01 14.05.2022 (обновлено: 12:13 14.05.2022)
Российская ПВО уничтожила 13 украинских беспилотников
Минобороны: ПВО уничтожила 13 украинских беспилотников и перехватила три снаряда "Смерч"