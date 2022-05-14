https://ria.ru/20220514/solokhi-1788531852.html
В Белгородском селе Солохи начались восстановительные работы
В Белгородском селе Солохи начались восстановительные работы - РИА Новости, 14.05.2022
В Белгородском селе Солохи начались восстановительные работы
Начались восстановительные работы в пострадавшем от обстрела селе Солохи в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T15:28
2022-05-14T15:28
2022-05-14T15:28
происшествия
украина
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Начались восстановительные работы в пострадавшем от обстрела селе Солохи в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Осмотрел разрушенные дома в селе Солохи. В результате обстрела было повреждено 54 домовладения, школа, библиотека, ДК и магазин. Также повреждены 6 автомобилей. Подрядные организации уже приступили к восстановительным работам. Постараемся максимально быстро все восстановить. Никого не оставим в беде!" – отметил Гладков.Губернатор подчеркнул, что жителям села будет оказана вся необходимая помощь, ежедневно сотрудники местной администрации проводят подомовой обход территории. Они присматривают за каждым участком, временно оставленным хозяевами.Вечером 11 мая село подверглось обстрелу со стороны Украины. В результате были повреждены 58 зданий. Из них 54 находятся на территории домовладений. Также повреждены 6 автомобилей.
https://ria.ru/20220514/vosstanovlenie-1788460790.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, украина, белгородская область, вячеслав гладков
В Белгородском селе Солохи начались восстановительные работы
Глава Белгородской области Гладков сообщил, что в Солохи начались восстановительные работы