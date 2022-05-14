22:08 14.05.2022 (обновлено: 23:00 14.05.2022)
ВСУ получают алкоголь с нацистской символикой, рассказали бойцы ЛНР
Бойцы ЛНР рассказали, что украинские военные получают алкоголь с нацистской символикой
© AP Photo / Andrew MarienkoУкраинский военнослужащий около здания Национальной академии государственного управления в Харькове
© AP Photo / Andrew Marienko
Украинский военнослужащий около здания Национальной академии государственного управления в Харькове. Архивное фото
КАЗАЧЬЯ ЛОПАНЬ (Харьковская обл.), 14 мая - РИА Новости. Бойцы сводного полка МВД ЛНР, которые несут службу в Казачьей Лопани под Харьковом, рассказали РИА Новости, что на позиции украинских военных и националистов скидывают с вертолетов алкоголь и сигареты, упаковки которых стилизованы под продовольствие, поставлявшееся немецко-фашистским войскам.
Часть таких "подарков" случайно упала на позиции российских сил. На сигаретных пачках изображена свастика и символика нацистской Германии.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.