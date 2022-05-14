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ВСУ получают алкоголь с нацистской символикой, рассказали бойцы ЛНР - РИА Новости, 14.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220514/simvolika-1788602650.html
ВСУ получают алкоголь с нацистской символикой, рассказали бойцы ЛНР
ВСУ получают алкоголь с нацистской символикой, рассказали бойцы ЛНР - РИА Новости, 14.05.2022
ВСУ получают алкоголь с нацистской символикой, рассказали бойцы ЛНР
Бойцы сводного полка МВД ЛНР, которые несут службу в Казачьей Лопани под Харьковом, рассказали РИА Новости, что на позиции украинских военных и националистов... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T22:08
2022-05-14T23:00
специальная военная операция на украине
украина
донбасс
вооруженные силы украины
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КАЗАЧЬЯ ЛОПАНЬ (Харьковская обл.), 14 мая - РИА Новости. Бойцы сводного полка МВД ЛНР, которые несут службу в Казачьей Лопани под Харьковом, рассказали РИА Новости, что на позиции украинских военных и националистов скидывают с вертолетов алкоголь и сигареты, упаковки которых стилизованы под продовольствие, поставлявшееся немецко-фашистским войскам.Часть таких "подарков" случайно упала на позиции российских сил. На сигаретных пачках изображена свастика и символика нацистской Германии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220513/rassledovanie-1788288205.html
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украина, донбасс, вооруженные силы украины, лнр
22:08 14.05.2022 (обновлено: 23:00 14.05.2022)
 
ВСУ получают алкоголь с нацистской символикой, рассказали бойцы ЛНР

Бойцы ЛНР рассказали, что украинские военные получают алкоголь с нацистской символикой

© AP Photo / Andrew MarienkoУкраинский военнослужащий около здания Национальной академии государственного управления в Харькове
Украинский военнослужащий около здания Национальной академии государственного управления в Харькове - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© AP Photo / Andrew Marienko
Украинский военнослужащий около здания Национальной академии государственного управления в Харькове. Архивное фото
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КАЗАЧЬЯ ЛОПАНЬ (Харьковская обл.), 14 мая - РИА Новости. Бойцы сводного полка МВД ЛНР, которые несут службу в Казачьей Лопани под Харьковом, рассказали РИА Новости, что на позиции украинских военных и националистов скидывают с вертолетов алкоголь и сигареты, упаковки которых стилизованы под продовольствие, поставлявшееся немецко-фашистским войскам.
Часть таких "подарков" случайно упала на позиции российских сил. На сигаретных пачках изображена свастика и символика нацистской Германии.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 12:07
СК завершил расследование дел против некоторых украинских военных
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДонбассВооруженные силы УкраиныЛНР
 
 
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