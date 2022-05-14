https://ria.ru/20220514/simvolika-1788602650.html

ВСУ получают алкоголь с нацистской символикой, рассказали бойцы ЛНР

ВСУ получают алкоголь с нацистской символикой, рассказали бойцы ЛНР - РИА Новости, 14.05.2022

ВСУ получают алкоголь с нацистской символикой, рассказали бойцы ЛНР

Бойцы сводного полка МВД ЛНР, которые несут службу в Казачьей Лопани под Харьковом, рассказали РИА Новости, что на позиции украинских военных и националистов... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T22:08

2022-05-14T22:08

2022-05-14T23:00

специальная военная операция на украине

украина

донбасс

вооруженные силы украины

лнр

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КАЗАЧЬЯ ЛОПАНЬ (Харьковская обл.), 14 мая - РИА Новости. Бойцы сводного полка МВД ЛНР, которые несут службу в Казачьей Лопани под Харьковом, рассказали РИА Новости, что на позиции украинских военных и националистов скидывают с вертолетов алкоголь и сигареты, упаковки которых стилизованы под продовольствие, поставлявшееся немецко-фашистским войскам.Часть таких "подарков" случайно упала на позиции российских сил. На сигаретных пачках изображена свастика и символика нацистской Германии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220513/rassledovanie-1788288205.html

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украина, донбасс, вооруженные силы украины, лнр